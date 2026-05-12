Київ та область опинилися під ударом дронів: спалахнули пожежі, є руйнування

Анна Ярославська
12 травня 2026, 06:55оновлено 12 травня, 07:25
На Оболоні після вибухів загорівся дах будинку. На Київщині під ударами дронів опинилися житлові будинки та навчальні заклади.
Напад на Київську область — наслідки
Атака на Київську область — наслідки / Колаж: Главред, фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Коротко:

  • Росія атакувала Київ та область дронами вночі 12 травня
  • На Оболоні горів дах багатоповерхівки після падіння БПЛА
  • У Київській області пошкоджено дитсадок та житлові будинки

Вночі на 12 травня Росія завдала масованого удару дронами по Україні. У Києві було оголошено повітряну тривогу. Були чутні звуки вибухів. Працювали сили ППО. Групи ворожих БПЛА фіксували в напрямку кількох областей.

У Києві мешканців закликали негайно спуститися в укриття і залишатися там до завершення тривоги.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що, за уточненою інформацією, внаслідок падіння уламків БПЛА на дах 16-поверхового житлового будинку на Оболоні виникла пожежа. Її ліквідували.

У будинку пошкоджено дах технічного поверху. Інших руйнувань немає.

"За допомогою до медиків поки що ніхто не звертався", - додав Кличко.

Як повідомили у поліції, правоохоронці працюють на місці падіння уламків ворожого БпЛА на дах житлового будинку в Оболонському районі.

"Під час повітряної тривоги уламки ворожого безпілотника впали на дах 16-поверхівки та спричинили пожежу, яку загасили мешканці будинку. На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група районного управління, яка документує наслідки ворожої атаки та фіксує пошкодження.

Наслідки атаки на Київщину

Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив, що вночі армія РФ знову атакувала мирні населені пункти області. Під ударами дронів опинилися житлові будинки та навчальні заклади.

У Фастівському районі в результаті ворожої атаки пошкоджено дитячий садок — загорілася покрівля. У чотириповерховому житловому будинку поруч вибито вікна. Також пошкоджено два приватні будинки.

Постраждалих серед населення немає.

"На місцях працюють усі оперативні служби. Триває ліквідація наслідків атаки та фіксація завданих руйнувань", — йдеться в повідомленні.

Оновлено. У ДСНС повідомили, що дитячий садок та житлові будинки були пошкоджені у Фастівському районі внаслідок нічної атаки російськими БпЛА.

Загорілася покрівля дитячого садка. У розташованому поруч чотириповерховому житловому будинку вибито вікна. Пошкоджені й два приватні домоволодіння.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

На місцях подій працюють рятувальники та всі необхідні оперативні служби. Фахівці ДСНС ліквідовують наслідки російської атаки, обстежують пошкоджені будівлі.

  • Наслідки атаки РФ на Київщину 12 травня
    Наслідки атаки РФ на Київщину 12 травня Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
Перемир'я між РФ та Україною - останні новини

Як писав Главред, ввечері 8 травня президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості про триденне перемир'я між Україною та Росією з 9 по 11 травня та обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". За його словами, ініціатива була запропонована ним особисто, і обидві сторони погодилися на припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив участь у переговорному процесі за посередництва США та наголосив на пріоритеті звільнення українських військовополонених.

Дональд Трамп вважає, що перемир'я між Росією та Україною може тривати й після 11 травня.

Тим часом Україна запропонувала абсолютно новий формат перемир’я з Росією. Як пише Politico, Європейський Союз може сприяти досягненню домовленості між Україною та Росією про взаємне припинення ударів по аеропортах обох країн. З такою ініціативою до країн ЄС звернувся глава МЗС України Андрій Сибіга.

Названо терміни нового масованого удару Росії

Країна-агресор РФ після завершення перемир'я може готувати нову хвилю масованих ударів по Україні. Ворог протягом останнього тижня накопичував ракети та дрони. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

"Росіяни давно готуються до атаки. Уже два тижні вони стримують активність і накопичують боєкомплект, хоча раніше вони систематично завдавали удари приблизно раз на тиждень. Тобто весь цей час вони накопичували боєкомплект", — зазначив експерт.

За словами Коваленка, за час умовного режиму тиші Росія може накопичити щонайменше близько 750 дронів різних типів. Крім того, він звернув увагу, що запаси боєприпасів і безпілотників формувалися й протягом двох тижнів до оголошеного "перемир'я", зокрема після масованої атаки 25 квітня і до 9 травня, тому зараз у РФ вже є значний накопичений ресурс.

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

