Росія готова припинити війну 'будь-якої миті' за однієї умови - Пєсков

Речник Кремля Дмитро Пєсков підкреслив, що Володимир Путін нібито готовий зустрітися з Володимиром Зеленським.

Пєсков назвав цинічну умову Кремля для припинення війни

Росія готова припинити війну проти України будь-якої миті, якщо в Києві ухвалять "необхідні рішення". Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

За словами Пєскова, так звана "СВО може зупинитися будь-якої миті, якщо Київ ухвалить необхідні рішення". Водночас він не уточнив, про які саме рішення йдеться.

Пєсков додав, що "гуманітарне перемир'я" завершене і бойові дії тривають у повному обсязі. Речник Кремля також заявив, що Росія нібито відкрита до контактів і вітає посередницьку роль США у врегулюванні війни.

Крім цього, Пєсков вчергове порушив тему переговорів між лідером РФ Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Він заявив, що Путін нібито готовий до зустрічі в Москві "в будь-який момент".

Переговори за межами РФ, на думку Кремля, мають сенс лише для "фіналізації процесу врегулювання", над яким ще нібито "треба працювати".

Про що свыдчить риторика Кремля - думка експертів

Російський диктатор Володимир Путін намагається створити враження наближення завершення війни проти України, однак його заяви та дії Кремля свідчать про протилежне, йдеться в аналізі Інституту вивчення війни.

Аналітики звернули увагу на заяву Путіна під час пресконференції 9 травня, де він сказав, що питання участі Заходу в ударах по РФ "добігає кінця". Російські медіа подали це як натяк на завершення війни, хоча прямих сигналів про припинення агресії не було.

Водночас Путін пояснив відсутність частини техніки на параді необхідністю "зосередитися на остаточному розгромі України", що, за оцінкою ISW, підтверджує незмінність максималістських цілей Кремля. Також він повторив вимогу проводити переговори з президентом України Володимир Зеленський виключно в Москві, фактично відкидаючи нейтральні майданчики.

Аналітики вважають, що подібна риторика спрямована передусім на внутрішню аудиторію Росії на тлі затяжної війни та її наслідків.

Нагадаємо, 9 травня російський диктатор заявив, що Україна нібито не готова до обміну полоненими у форматі "1000 на 1000" і що Київ не підтвердив відповідні домовленості. Крім того, він знову заявив про готовність до переговорів із президентом України, але лише за умови зустрічі в Москві.

Президент Зеленський відреагував на заяви Кремля про готовність до переговорів із Росією. У своєму відеозверненні він наголосив, що Україна готова до реальних зустрічей і закликав завершити війну.

Як повідомляв Главред, 11 травня стало відомо, що Україна передала списки для обміну полоненими. За словами глави держави, Вашингтон продовжує відігравати роль посередника, зокрема в процесі організації обміну військовополоненими.

Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

