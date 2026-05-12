Виглядати дорого за копійки: дизайнер назвав "хитрі" прийоми

Український дизайнер Андре Тан поділився порадами, як виглядати дорого, не витрачаючи багато грошей.

Андре Тан назвав речі, завдяки яким можна виглядати дорого

Український дизайнер Андре Тан, який нещодавно назвав наймодніші сукні 2026 року, розповів, як виглядати дорого за невеликі гроші.

"Речі, що роблять образ візуально дорожчим. У цій частині зібрав прості стилістичні прийоми, які відразу роблять образ більш елегантним і дорогим на вигляд. Дивіться і беріть до уваги", - каже Андре Тан у своєму Instagram.

Монохром

За словами Андре Тана, один із найпопулярніших прийомів, щоб виглядати дорожче, — це поєднувати речі одного кольору. Один колірний відтінок завжди створює відчуття елегантності та вишуканості. "Це завжди дуже дорогий образ", — каже дизайнер.

За словами Андре Тана, також особливо дорого виглядають молочні та бежеві відтінки.

Деталі та акценти

Ключ до найбільш впізнаваного вигляду — це деталі. "Поєднання одягу з правильною сумкою або взуттям підніме вартість вашого образу в кілька разів", — каже він.

Мінус зайвого

Люкс — це завжди про стриманість: менше логотипів, менше декору, менше обтяження. "Чим чистіший образ, тим дорожче він виглядає", — каже дизайнер.

Про особу: Андре Тан Андре Тан — український модельєр. Справжнє ім'я Андрій Миколайович Тищенко. Тан — абревіатура прізвища, імені та по батькові. Народився в Харківській області. Закінчив Харківський коледж текстилю та дизайну, а також Київський національний університет технологій та дизайну. Пізніше пройшов навчання на фабриці Hugo Boss у Німеччині та в St.Martins college of Art у Британії, пише Вікіпедія. Завдяки своїй діяльності Андре Тан був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни. У лютому 2018 року став першим дизайнером в Україні, який створив колекцію одягу для дівчат розміру Plus-Size. Був одружений з Аліною Харечко. Має дочку Софію.

