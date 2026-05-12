Виглядати дорого за копійки: дизайнер назвав "хитрі" прийоми

Український дизайнер Андре Тан, який нещодавно назвав наймодніші сукні 2026 року, розповів, як виглядати дорого за невеликі гроші.
"Речі, що роблять образ візуально дорожчим. У цій частині зібрав прості стилістичні прийоми, які відразу роблять образ більш елегантним і дорогим на вигляд. Дивіться і беріть до уваги", - каже Андре Тан у своєму Instagram.
Монохром
За словами Андре Тана, один із найпопулярніших прийомів, щоб виглядати дорожче, — це поєднувати речі одного кольору. Один колірний відтінок завжди створює відчуття елегантності та вишуканості. "Це завжди дуже дорогий образ", — каже дизайнер.
За словами Андре Тана, також особливо дорого виглядають молочні та бежеві відтінки.
Деталі та акценти
Ключ до найбільш впізнаваного вигляду — це деталі. "Поєднання одягу з правильною сумкою або взуттям підніме вартість вашого образу в кілька разів", — каже він.
Мінус зайвого
Люкс — це завжди про стриманість: менше логотипів, менше декору, менше обтяження. "Чим чистіший образ, тим дорожче він виглядає", — каже дизайнер.
Про особу: Андре Тан
Андре Тан — український модельєр. Справжнє ім'я Андрій Миколайович Тищенко. Тан — абревіатура прізвища, імені та по батькові.
Народився в Харківській області. Закінчив Харківський коледж текстилю та дизайну, а також Київський національний університет технологій та дизайну. Пізніше пройшов навчання на фабриці Hugo Boss у Німеччині та в St.Martins college of Art у Британії, пише Вікіпедія.
Завдяки своїй діяльності Андре Тан був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни.
У лютому 2018 року став першим дизайнером в Україні, який створив колекцію одягу для дівчат розміру Plus-Size.
Був одружений з Аліною Харечко. Має дочку Софію.
