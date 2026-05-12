Виглядати дорого за копійки: дизайнер назвав "хитрі" прийоми

Олена Кюпелі
12 травня 2026, 15:21
Український дизайнер Андре Тан поділився порадами, як виглядати дорого, не витрачаючи багато грошей.
Андре Тан назвав речі, завдяки яким можна виглядати дорого / Колаж Главред, фото Instagram/andre_tan_official

Український дизайнер Андре Тан, який нещодавно назвав наймодніші сукні 2026 року, розповів, як виглядати дорого за невеликі гроші.

"Речі, що роблять образ візуально дорожчим. У цій частині зібрав прості стилістичні прийоми, які відразу роблять образ більш елегантним і дорогим на вигляд. Дивіться і беріть до уваги", - каже Андре Тан у своєму Instagram.

Монохром

За словами Андре Тана, один із найпопулярніших прийомів, щоб виглядати дорожче, — це поєднувати речі одного кольору. Один колірний відтінок завжди створює відчуття елегантності та вишуканості. "Це завжди дуже дорогий образ", — каже дизайнер.

Монохром — завжди виглядає дорого / Скріншот Instagram/andre_tan_official

За словами Андре Тана, також особливо дорого виглядають молочні та бежеві відтінки.

Деталі та акценти

Ключ до найбільш впізнаваного вигляду — це деталі. "Поєднання одягу з правильною сумкою або взуттям підніме вартість вашого образу в кілька разів", — каже він.

Андре Тан показав, як виглядати дорого / Фото Instagram/andre_tan_official

Мінус зайвого

Люкс — це завжди про стриманість: менше логотипів, менше декору, менше обтяження. "Чим чистіший образ, тим дорожче він виглядає", — каже дизайнер.

Андре Тан показав, як виглядати дорого / Фото Instagram/andre_tan_official

Зазначимо, раніше Андре Тан розповів про те, як стильно виглядати мамі.

Про особу: Андре Тан

Андре Тан — український модельєр. Справжнє ім'я Андрій Миколайович Тищенко. Тан — абревіатура прізвища, імені та по батькові.

Народився в Харківській області. Закінчив Харківський коледж текстилю та дизайну, а також Київський національний університет технологій та дизайну. Пізніше пройшов навчання на фабриці Hugo Boss у Німеччині та в St.Martins college of Art у Британії, пише Вікіпедія.

Завдяки своїй діяльності Андре Тан був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни.

У лютому 2018 року став першим дизайнером в Україні, який створив колекцію одягу для дівчат розміру Plus-Size.

Був одружений з Аліною Харечко. Має дочку Софію.

