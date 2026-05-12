Меган і Гаррі показали дітей у Діснейленді: як вони виглядають

Американська актриса та принц Гаррі провели сімейний день у Діснейленді.

Герцогиня і дружина принца Гаррі Меган Маркл, судячи з усього, відзначила День матері зі своїми дітьми, принцом Гаррі та матір'ю Дорією Рагланд, весело провівши час у Діснейленді.

На милих фотографіях, які вона опублікувала в Instagram, видно, як сім'я насолоджується прогулянкою по знаменитому каліфорнійському тематичному парку.

Підбірка знімків, опублікованих у понеділок, починається з того, як Маркл цілує маму в щоку — обидві в вушках Міккі Мауса — в той час як діти граються позаду них з оберемком повітряних кульок з вушками Міккі Мауса.

Потім Маркл сфотографована зі спини разом з Гаррі та дітьми, які гуляють парком California Adventure. Далі вона ділиться фотографією, де Лілібет спілкується з принцесами Діснея в костюмах, а Арчі непомітно ховається за стовпом.

На іншому знімку Лілібет приймає обійми від Попелюшки, а потім вона та її брат катаються на човнах по каналах Країни казок, насолоджуючись краєвидом.

Підбірка фотографій закінчується тим, що сім'я гуляє по Star Wars: Galaxy’s Edge, а штурмовик спостерігає за ними.

Похід до Діснейленду, можливо, був приурочений до дня народження Арчі, який припав на 6 травня, всього за кілька днів до Дня матері.

Про особу: принц Гаррі Принц Гаррі, герцог Сассекський, є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений з 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка у 2019 році народила сина Арчі, а у 2021 році — дочку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган зняли з себе обов'язки, пов'язані з королівською родиною, і переїхали до США, повідомляє Вікіпедія. 10 квітня 2025 року приїхав з неофіційним візитом до Львова, відвідав центр реабілітації цивільних медиків та поранених військових і зустрівся з 10-річним хлопчиком, який вижив, але втратив матір після удару по Вінниці російськими окупантами. Сам Гаррі повідомив, що це його перший, але не останній візит до України.

