Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Меган і Гаррі показали дітей у Діснейленді: як вони виглядають

Олена Кюпелі
12 травня 2026, 15:30
google news Підпишіться
на нас в Google
Американська актриса та принц Гаррі провели сімейний день у Діснейленді.

Меган Маркл та принц Гаррі з дітьми
Меган Маркл і принц Гаррі з дітьми / колаж: Главред, фото: instagram.com/aseverofficial, instagram.com/meghan

Коротко:

  • Як зараз виглядають діти Меган і Гаррі
  • Де вони провели цілий день

Герцогиня і дружина принца Гаррі Меган Маркл, судячи з усього, відзначила День матері зі своїми дітьми, принцом Гаррі та матір'ю Дорією Рагланд, весело провівши час у Діснейленді.

відео дня

На милих фотографіях, які вона опублікувала в Instagram, видно, як сім'я насолоджується прогулянкою по знаменитому каліфорнійському тематичному парку.

Підбірка знімків, опублікованих у понеділок, починається з того, як Маркл цілує маму в щоку — обидві в вушках Міккі Мауса — в той час як діти граються позаду них з оберемком повітряних кульок з вушками Міккі Мауса.

Меган і Гаррі прогулялися з дітьми в Діснейленді
Меган і Гаррі прогулялися з дітьми в Діснейленді / Фото Instagram/meghan

Потім Маркл сфотографована зі спини разом з Гаррі та дітьми, які гуляють парком California Adventure. Далі вона ділиться фотографією, де Лілібет спілкується з принцесами Діснея в костюмах, а Арчі непомітно ховається за стовпом.

Меган і Гаррі прогулялися з дітьми в Діснейленді
Меган і Гаррі прогулялися з дітьми в Діснейленді / Фото Instagram/meghan

На іншому знімку Лілібет приймає обійми від Попелюшки, а потім вона та її брат катаються на човнах по каналах Країни казок, насолоджуючись краєвидом.

Підбірка фотографій закінчується тим, що сім'я гуляє по Star Wars: Galaxy’s Edge, а штурмовик спостерігає за ними.

Меган і Гаррі прогулялися з дітьми в Діснейленді
Меган і Гаррі прогуляли дітей у Діснейленді / Фото Instagram/meghan

Похід до Діснейленду, можливо, був приурочений до дня народження Арчі, який припав на 6 травня, всього за кілька днів до Дня матері.

Меган і Гаррі прогулялися з дітьми в Діснейленді
Меган і Гаррі прогуляли дітей у Діснейленді / Фото Instagram/meghan

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, українська співачка Гайтана відмовилася виступити безкоштовно на благодійному концерті і запросила астрономічну суму за одну пісню.

Раніше також у терористичній Росії повідомили про те, що 8 травня у віці 87 років помер заслужений артист РФ Вадим Александров.

Вас також може зацікавити:

Про особу: принц Гаррі

Принц Гаррі, герцог Сассекський, є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений з 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка у 2019 році народила сина Арчі, а у 2021 році — дочку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган зняли з себе обов'язки, пов'язані з королівською родиною, і переїхали до США, повідомляє Вікіпедія. 10 квітня 2025 року приїхав з неофіційним візитом до Львова, відвідав центр реабілітації цивільних медиків та поранених військових і зустрівся з 10-річним хлопчиком, який вижив, але втратив матір після удару по Вінниці російськими окупантами. Сам Гаррі повідомив, що це його перший, але не останній візит до України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
принц Гаррі новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Євробачення 2006: онлайн-трансляція першого півфіналу

Євробачення 2006: онлайн-трансляція першого півфіналу

17:15Зірки
США проведуть розслідування щодо біолабораторій в Україні: що відомо

США проведуть розслідування щодо біолабораторій в Україні: що відомо

16:28Світ
Євро і долар раптово виросте: новий курс валют на 13 травня

Євро і долар раптово виросте: новий курс валют на 13 травня

16:00Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Хитра головоломка з сірниками, з якою діти справляються краще за дорослих

Хитра головоломка з сірниками, з якою діти справляються краще за дорослих

Карта Deep State онлайн за 12 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 12 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Київ та область опинилися під ударом дронів: спалахнули пожежі, є руйнування

Київ та область опинилися під ударом дронів: спалахнули пожежі, є руйнування

Яке українське чоловіче ім’я має язичницькі корені: воно й досі популярне

Яке українське чоловіче ім’я має язичницькі корені: воно й досі популярне

Насувається новий стрибок цін на продукти: що подорожчає найбільше

Насувається новий стрибок цін на продукти: що подорожчає найбільше

Останні новини

17:31

Україна та США близькі до укладення історичної угоди щодо дронів - CBS News

17:15

Євробачення 2006: онлайн-трансляція першого півфіналу

17:15

Люди стривожені: колишня продавчиня розкрила правду про секонд-хендиВідео

16:54

"Пів міста зібралося, машини поставали": рибалка в Умані зловив справжнього гігантаВідео

16:49

В Україні майже на третину впали ціни на популярну ягоду - скільки коштує

80% окупованих територій залишаться руїнами, у Росії немає коштів на відновлення – Жданов80% окупованих територій залишаться руїнами, у Росії немає коштів на відновлення – Жданов
16:38

Крадуть зріст і додають кілограми: стилістка назвала небезпечні речі у гардеробіВідео

16:33

"Хочу зняти капелюха": син відомого українського актора поповнив лави ЗСУ

16:28

США проведуть розслідування щодо біолабораторій в Україні: що відомо

16:24

70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026": де дивитися півфінали та гранд-фінал

Реклама
16:11

Набагато давніше за Київ: яке місто офіційно є найстарішим в Україні

16:00

Євро і долар раптово виросте: новий курс валют на 13 травня

16:00

Щохвилини з’являються нові версії людини: теорія підкорила мережу

15:43

Вже не 22 травня: коли Літній Миколай за новим стилем

15:37

Циклон несе похолодання з дощами на Львівщину: коли різко погіршиться погода

15:30

Меган і Гаррі показали дітей у Діснейленді: як вони виглядають

15:29

"Злякалася": змарнілий Меладзе чесно показав, як виглядає зараз

15:26

Єрмак може опинитися під вартою: ВАКС призначить йому запобіжний захід

15:21

Виглядати дорого за копійки: дизайнер назвав "хитрі" прийоми

15:10

У трьох знаків зодіаку починається світла смуга: на кого чекає успіх з 12 травня

14:43

Полтавщину заливатиме грозовими дощами: синоптики назвали дату

Реклама
14:41

Заступник мера влаштував стрілянину: у Кіровоградській області жорсткий скандал

14:40

Міг затягнути під воду: хлопчик "змагався" з величезним сомом вагою 32 кг

14:29

Народне шоу знову в топі: "Караоке на майдані" переглянуло майже 600 тисяч глядачів

14:29

"Народжувати не хочу": Глущенко відверто висловилася про нового чоловіка

14:28

Гороскоп Таро на завтра, 13 травня: Тельцям — нова інформація, Ракам — уважність

14:20

Чому 13 травня не можна вбивати комарів: яке церковне свято

14:18

Росія готова припинити війну "будь-якої миті" за однієї умови - Пєсков

13:56

У РФ після перемир'я пролунали потужні вибухи: що атакували дрони

13:56

Знайшли на підлозі в калюжі крові: у Росії помер зірка серіалу "Вороніни"

13:46

Відійшла у вічність: на сторінці дружини Цекало з'явилася нова заява

13:44

Китайський гороскоп на завтра, 13 травня: Зміям — провокації, Козлам — амбіції

13:40

Нерозгадана таємниця NASA: загадковий політ астронавта після смертіВідео

13:24

Корабель РФ із секретним вантажем для КНДР затонув за загадкових обставин - CNN

13:24

РФ території не потрібні: експерт спрогнозував майбутнє зруйнованих міст України

12:57

Де дивитися Євробачення 2026: трансляції першого півфіналу та головні фаворитиВідео

12:44

"Залишаться руїни та розбрат": названо єдиний шанс на відновлення Донбасу

12:39

Бронювання можуть скасувати не для всіх українців: нардеп повідомила деталі

12:29

Люди масово ховають вдома готівку та консерви: що відбувається

12:13

Окуповані міста можуть зникнути з карти: Жданов розкрив моторошний план РФ

12:10

Україна запропонувала Путіну продовжити перемир’я після 11 травня — Сибіга

Реклама
11:55

До сліз: "Бумбокс" презентував довгоочікуваний кліп на пісню "Залишайся"

11:46

Євробачення 2026: кому букмекери пророкують перемогу і коли вони помилялисяВідео

11:37

Як довго дитина може спати з батьками: психолог назвала критичний вік

11:19

Кімнатні рослини, що захищають від цвілі: топ-4 для вологої ванної кімнати

11:06

Сонячні панелі часто використовують неправильно: у чому помилка

10:57

Гороскоп на завтра, 13 травня: Телець - сюрприз, Водоліям - змішані емоції

10:50

Мільйон за пісню: Гайтана відмовилася виступити на благодійному вечоріВідео

10:45

Коли в Україні відзначають День сім'ї у 2026 році: дата свята та традиції

10:38

Україна на Євробаченні: головні тріумфи та болючі поразкиВідео

10:30

Похолодання насувається на Україну: де вдарить +11 та литимуть дощі

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти