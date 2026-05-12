Корабель РФ із секретним вантажем для КНДР затонув за загадкових обставин - CNN

За даними слідства, корабель міг перевозити компоненти ядерних реакторів для підводних човнів.

Країна НАТО могла підірвати російський корабель

Коротко:

На борту судна "Велика Ведмедиця" могли бути компоненти ядерних реакторів для підводних човнів

Корабель ймовірно прямував до Північної Кореї

Розглядаються версії підриву торпедою або морською міною

Російське вантажне судно "Велика Ведмедиця" (також відоме як "Спарта-3") затонуло після серії вибухів у Середземному морі приблизно за 100 км від узбережжя Іспанії. Корабель міг перевозити компоненти двох ядерних реакторів для підводних човнів і, ймовірно, прямував до Північної Кореї. Про це повідомило CNN.

За даними розслідування, інцидент стався 23 грудня 2024 року. Іспанські слідчі зазначили, що судно подало сигнал лиха після того, як на правому борту, ймовірно в районі машинного відділення, пролунали три вибухи. Внаслідок інциденту загинули двоє членів екіпажу, ще 14 були евакуйовані.

Після пошкоджень корабель перекинувся та затонув. У регіоні також фіксувалися сейсмічні сигнали, що посилило версії про підводні вибухи. На корпусі судна виявили отвір розміром приблизно 50×50 см із характерними внутрішніми пошкодженнями металу, що може свідчити про сильний вибуховий вплив.

Що перевозив корабель

Під тиском іспанських слідчих капітан судна зізнався, що на борту були компоненти двох ядерних реакторів, подібних до тих, що встановлюють на підводні човни. Водночас зазначається, що вони не містили ядерного палива.

Слідчі вважають, що реактори мали потрапити до північнокорейського порту Расон. Це означає, що Росія могла намагатися таємно передати ядерні технології режиму Кім Чен Ина в обмін на військову підтримку.

"Надзвичайна доля "Великої Ведмедиці" була оповита таємницею з моменту її затоплення. Але, як припускає CNN, це може бути рідкісним та небезпечним втручанням західних військових, спрямованим на те, щоб запобігти надсиланню Росією модернізованих ядерних технологій ключовому союзнику, Північній Кореї", - йдеться в розслідуванні.

Після затоплення району інциденту активізувалася військова присутність. Американські розвідувальні літаки WC135-R двічі пролітали над місцем аварії.

Залишки судна лежать на глибині близько 2500 метрів, що ускладнює їх підйом і розшифровку бортових даних.

Чому корабель затонув

Експерти розглядають дві основні версії: влучання спеціальної торпеди або підрив на морській міні. Аналітик оборонної розвідки Майк Планкетт припускає, що була використана кумулятивна вибухівка, встановлена безпосередньо біля корпусу.

Також не виключають, що отвір розміром 50 на 50 см у корпусі "Великої Ведмедиці", ймовірно, був утворений суперкавітаційною торпедою "Барракуда". Такою зброєю володіють лише Сполучені Штати, кілька союзників по НАТО, Росія та Іран.

Офіційні представники Росії, Іспанії, Великої Британії та США від коментарів утрималися. Пентагон також не надав пояснень щодо інциденту.

Яке значення мало судно "Велика Ведмедиця" - думка ВМС України

Як повідомляло РБК-Україна, речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук раніше зазначав, що судно "Велика Ведмедиця", яке затонуло в Середземному морі, мало ключове значення для військової логістики РФ і фактично виконувало роль "транспортного флагмана".

За його словами, судно було задіяне у так званому "сирійському експресі" - системі постачання російської військової бази в Тартусі. Воно регулярно перевозило різні вантажі, необхідні для функціонування російського угруповання в Сирії.

Щодо причин катастрофи, речник зазначив, що на борту сталася подія в машинному відділенні, загинули два члени екіпажу, після чого судно втратило керування і затонуло. Плетенчук підкреслив, що для Росії ця втрата є суттєвою, не враховуючи навіть сам вантаж.

Про джерело: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.

