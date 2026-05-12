Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Корабель РФ із секретним вантажем для КНДР затонув за загадкових обставин - CNN

Руслана Заклінська
12 травня 2026, 13:24
google news Підпишіться
на нас в Google
За даними слідства, корабель міг перевозити компоненти ядерних реакторів для підводних човнів.
Корабель РФ із секретним вантажем для КНДР затонув за загадкових обставин - CNN
Країна НАТО могла підірвати російський корабель / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, wikipedia.org

Коротко:

  • На борту судна "Велика Ведмедиця" могли бути компоненти ядерних реакторів для підводних човнів
  • Корабель ймовірно прямував до Північної Кореї
  • Розглядаються версії підриву торпедою або морською міною

Російське вантажне судно "Велика Ведмедиця" (також відоме як "Спарта-3") затонуло після серії вибухів у Середземному морі приблизно за 100 км від узбережжя Іспанії. Корабель міг перевозити компоненти двох ядерних реакторів для підводних човнів і, ймовірно, прямував до Північної Кореї. Про це повідомило CNN.

За даними розслідування, інцидент стався 23 грудня 2024 року. Іспанські слідчі зазначили, що судно подало сигнал лиха після того, як на правому борту, ймовірно в районі машинного відділення, пролунали три вибухи. Внаслідок інциденту загинули двоє членів екіпажу, ще 14 були евакуйовані.

відео дня

Після пошкоджень корабель перекинувся та затонув. У регіоні також фіксувалися сейсмічні сигнали, що посилило версії про підводні вибухи. На корпусі судна виявили отвір розміром приблизно 50×50 см із характерними внутрішніми пошкодженнями металу, що може свідчити про сильний вибуховий вплив.

Що перевозив корабель

Під тиском іспанських слідчих капітан судна зізнався, що на борту були компоненти двох ядерних реакторів, подібних до тих, що встановлюють на підводні човни. Водночас зазначається, що вони не містили ядерного палива.

Слідчі вважають, що реактори мали потрапити до північнокорейського порту Расон. Це означає, що Росія могла намагатися таємно передати ядерні технології режиму Кім Чен Ина в обмін на військову підтримку.

"Надзвичайна доля "Великої Ведмедиці" була оповита таємницею з моменту її затоплення. Але, як припускає CNN, це може бути рідкісним та небезпечним втручанням західних військових, спрямованим на те, щоб запобігти надсиланню Росією модернізованих ядерних технологій ключовому союзнику, Північній Кореї", - йдеться в розслідуванні.

Після затоплення району інциденту активізувалася військова присутність. Американські розвідувальні літаки WC135-R двічі пролітали над місцем аварії.

Залишки судна лежать на глибині близько 2500 метрів, що ускладнює їх підйом і розшифровку бортових даних.

Чому корабель затонув

Експерти розглядають дві основні версії: влучання спеціальної торпеди або підрив на морській міні. Аналітик оборонної розвідки Майк Планкетт припускає, що була використана кумулятивна вибухівка, встановлена безпосередньо біля корпусу.

Також не виключають, що отвір розміром 50 на 50 см у корпусі "Великої Ведмедиці", ймовірно, був утворений суперкавітаційною торпедою "Барракуда". Такою зброєю володіють лише Сполучені Штати, кілька союзників по НАТО, Росія та Іран.

Офіційні представники Росії, Іспанії, Великої Британії та США від коментарів утрималися. Пентагон також не надав пояснень щодо інциденту.

Яке значення мало судно "Велика Ведмедиця" - думка ВМС України

Як повідомляло РБК-Україна, речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук раніше зазначав, що судно "Велика Ведмедиця", яке затонуло в Середземному морі, мало ключове значення для військової логістики РФ і фактично виконувало роль "транспортного флагмана".

За його словами, судно було задіяне у так званому "сирійському експресі" - системі постачання російської військової бази в Тартусі. Воно регулярно перевозило різні вантажі, необхідні для функціонування російського угруповання в Сирії.

Щодо причин катастрофи, речник зазначив, що на борту сталася подія в машинному відділенні, загинули два члени екіпажу, після чого судно втратило керування і затонуло. Плетенчук підкреслив, що для Росії ця втрата є суттєвою, не враховуючи навіть сам вантаж.

Удари по російських кораблях - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 7 травня Сили оборони України завдали серії ударів по військових об’єктах РФ, зокрема уразили малий ракетний корабель проєкту 22800 "Каракурт" у Каспійську. Судно є носієм крилатих ракет "Калібр".

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони уразили в порту Приморськ російський малий ракетний корабель типу "Каракурт", який також є носієм крилатих ракет "Калібр".

Крім цього, в ніч на 26 квітня спецпідрозділ "Альфа" Служби безпеки України провів операцію в Севастополі та на аеродромі "Бельбек" у Криму. Було уражено три російські кораблі, винищувач МіГ-31 та радіолокаційні системи.

Читайте також:

Про джерело: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.

Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Росії аварії
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Єрмак може опинитися під вартою: ВАКС обиратиме йому запобіжний захід

Єрмак може опинитися під вартою: ВАКС обиратиме йому запобіжний захід

15:26Політика
Заступник мера влаштував стрілянину: у Кіровоградській області жорсткий скандал

Заступник мера влаштував стрілянину: у Кіровоградській області жорсткий скандал

14:41Україна
Росія готова припинити війну "будь-якої миті" за однієї умови - Пєсков

Росія готова припинити війну "будь-якої миті" за однієї умови - Пєсков

14:18Війна
Реклама

Популярне

Більше
Хитра головоломка з сірниками, з якою діти справляються краще за дорослих

Хитра головоломка з сірниками, з якою діти справляються краще за дорослих

Карта Deep State онлайн за 12 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 12 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Київ та область опинилися під ударом дронів: спалахнули пожежі, є руйнування

Київ та область опинилися під ударом дронів: спалахнули пожежі, є руйнування

Яке українське чоловіче ім’я має язичницькі корені: воно й досі популярне

Яке українське чоловіче ім’я має язичницькі корені: воно й досі популярне

Насувається новий стрибок цін на продукти: що подорожчає найбільше

Насувається новий стрибок цін на продукти: що подорожчає найбільше

Останні новини

15:30

Меган і Гаррі показали дітей у Діснейленді: як вони виглядають

15:29

"Злякалася": змарнілий Меладзе чесно показав, як виглядає зараз

15:26

Єрмак може опинитися під вартою: ВАКС обиратиме йому запобіжний захід

15:21

Виглядати дорого за копійки: дизайнер назвав "хитрі" прийоми

15:10

У трьох знаків зодіаку починається світла смуга: на кого чекає успіх з 12 травня

80% окупованих територій залишаться руїнами, у Росії немає коштів на відновлення – Жданов80% окупованих територій залишаться руїнами, у Росії немає коштів на відновлення – Жданов
14:43

Полтавщину заливатиме грозовими дощами: синоптики назвали дату

14:41

Заступник мера влаштував стрілянину: у Кіровоградській області жорсткий скандал

14:40

Міг затягнути під воду: хлопчик "змагався" з величезним сомом вагою 32 кг

14:29

Народне шоу знову в топі: "Караоке на майдані" переглянуло майже 600 тисяч глядачів

Реклама
14:29

"Народжувати не хочу": Глущенко відверто висловилася про нового чоловіка

14:28

Гороскоп Таро на завтра, 13 травня: Тельцям — нова інформація, Ракам — уважність

14:20

Чому 13 травня не можна вбивати комарів: яке церковне свято

14:18

Росія готова припинити війну "будь-якої миті" за однієї умови - Пєсков

13:56

У РФ після перемир'я пролунали потужні вибухи: що атакували дрони

13:56

Знайшли на підлозі в калюжі крові: у Росії помер зірка серіалу "Вороніни"

13:46

Відійшла у вічність: на сторінці дружини Цекало з'явилася нова заява

13:44

Китайський гороскоп на завтра, 13 травня: Зміям — провокації, Козлам — амбіції

13:40

Нерозгадана таємниця NASA: загадковий політ астронавта після смертіВідео

13:24

Корабель РФ із секретним вантажем для КНДР затонув за загадкових обставин - CNN

13:24

РФ території не потрібні: експерт спрогнозував майбутнє зруйнованих міст України

Реклама
12:57

Де дивитися Євробачення 2026: трансляції першого півфіналу та головні фаворитиВідео

12:44

"Залишаться руїни та розбрат": названо єдиний шанс на відновлення Донбасу

12:39

Бронювання можуть скасувати не для всіх українців: нардеп повідомила деталі

12:29

Люди масово ховають вдома готівку та консерви: що відбувається

12:13

Окуповані міста можуть зникнути з карти: Жданов розкрив моторошний план РФ

12:10

Україна запропонувала Путіну продовжити перемир’я після 11 травня — Сибіга

11:55

До сліз: "Бумбокс" презентував довгоочікуваний кліп на пісню "Залишайся"

11:46

Євробачення 2026: кому букмекери пророкують перемогу і коли вони помилялисяВідео

11:37

Як довго дитина може спати з батьками: психолог назвала критичний вік

11:19

Кімнатні рослини, що захищають від цвілі: топ-4 для вологої ванної кімнати

11:06

Сонячні панелі часто використовують неправильно: у чому помилка

10:57

Гороскоп на завтра, 13 травня: Телець - сюрприз, Водоліям - змішані емоції

10:50

Мільйон за пісню: Гайтана відмовилася виступити на благодійному вечоріВідео

10:45

Коли в Україні відзначають День сім'ї у 2026 році: дата свята та традиції

10:38

Україна на Євробаченні: головні тріумфи та болючі поразкиВідео

10:30

Похолодання насувається на Україну: де вдарить +11 та литимуть дощі

10:23

Як Україна завжди потрапляє до фіналу Євробачення: Кондратюк назвав причину успіху

10:11

Циклони принесуть на Одещину дощі та грози: коли погода погіршиться

09:58

"Ми будемо діяти дзеркально": Зеленський пригрозив Росії через атакуФото

09:52

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 12 травня (оновлюється)

Реклама
09:27

Вже в процесі: нардеп повідомив про хід переговорів України про вступ до ЄС

09:17

Гроші, успіх і щасливі зміни: кому з китайських знаків пощастить у травні

09:07

Росія стягує Ту-95 і Ту-160, може завдати удару Кинжалами і Калібрами: коли очікувати атаку

08:40

Подорожчають мінімум на 30%: ціни на які продукти перепишуть в Україні

08:35

Карта Deep State онлайн за 12 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:15

Путін зробив несподівану заяву щодо війни: The Guardian назвало п’ять причин нової риторики

08:14

Ядерний блеф Кремля: Яковина - про те, чому "Сармат" так і не злетів до 9 травняПогляд

08:06

Ворог встиг: в ISW попередили, як росіяни використали перемир'я на фронті

06:55

Київ та область опинилися під ударом дронів: спалахнули пожежі, є руйнуванняФото

06:13

Рослина для появи дитини: що варто посадити біля дому для поповнення сім'ї

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Рецепти
НапоїЗакускиСвяткове менюСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти