Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Путін зробив несподівану заяву щодо війни: The Guardian назвало п’ять причин нової риторики

Анна Ярославська
12 травня 2026, 08:15
google news Підпишіться
на нас в Google
Росія втрачає позиції, а Кремль нервує через успіхи України.
Володимир Путін
Путін заговорив про кінець війни — The Guardian назвало причини / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Ви дізнаєтеся:

  • Чому диктатор РФ почав робити заяви про завершення війни
  • Чи зможе Україна повністю замінити західну ППО своїми дронами
  • Як атака Трампа на Іран тимчасово врятувала російський держбюджет

Днями російський диктатор Володимир Путін припустив, що війна в Україні, можливо, "добігає кінця".

Видання The Guardian назвало п'ять причин, чому господар Кремля може прагнути можливого припинення війни саме зараз з огляду на розвиток бойових дій.

відео дня

Росія втрачає бойовий дух

Після провалу контрнаступу України влітку 2023 року Москва поступово захоплювала українську територію. Хоча російські атаки були повільними, виснажливими та дорогими з точки зору жертв, вони створили відчуття, що Україна повільно, але неминуче програє. Але ситуація змінилася.

"Відновлення Україною Куп'янська в грудні здивувало навіть західних військових експертів. Угода, яка в лютому заборонила окупантам використовувати супутниковий інтернет Starlink, а також обмеження Росією використання Telegram, що також широко використовується для зв'язку, допомогли Україні компенсувати територіальні втрати в Запорізькій області площею близько 160 кв. км", — йдеться в статті.

У квітні, за даними Інституту вивчення війни, Росія втратила контроль над 72 кв. км території України. Це була перша чиста втрата території Росією з серпня 2024 року, і це сталося після того, як армія РФ досягла незначних успіхів у лютому та березні.

"Перемога Москви, яка повільно набирає обертів, більше не виглядає гарантованою", - зазначає видання.

Втрати РФ перевищують поповнення військ

Україна стверджує, що за останні п'ять місяців ЗСУ вбили або поранили більше російських солдатів, ніж армія РФ приймає на службу. Хоча ці цифри важко перевірити, Україна базує свою статистику на відеозаписах бойових дій.

У березні та квітні ЗСУ вбили або поранили близько 35 тисяч російських військовослужбовців. Водночас рівень мобілізації в РФ впав до 800–1 000 осіб на день у 2026 році (24 000–30 000 на місяць), як свідчать дані економіста Яніса Клуге, засновані на аналізі відомостей із регіональних бюджетів.

Також поки що немає жодних прямих ознак, що вказують на наміри Путіна оголосити другу загальну мобілізацію.

Удари по НПЗ можуть спричинити падіння цін на нафту

На початку 2026 року російська економіка переживала спад, але раптове зростання цін на нафту, викликане атакою Дональда Трампа на Іран, призвело до її відновлення.

За даними Київської школи економіки, доходи від експорту нафти, що мають вирішальне значення для російського бюджету, у березні склали 19 млрд доларів порівняно з 9,8 млрд доларів у лютому – це найвищий місячний показник з осені 2023 року.

Однак нещодавні ракетні та безпілотні атаки України на російські нафтопереробні термінали в Приморську та Усть-Лузі на Балтиці різко скоротили обсяги експорту. За даними Сергія Вакуленка з Фонду Карнегі, добовий експорт впав з 5,2 млн барелів на день до 3,5 млн.

Вакуленко зазначив, що на даний момент вища ціна на нафту є більш ніж достатньою для компенсації прогнозованого зниження російського експорту, але ситуація може швидко змінитися, якщо США та Іран досягнуть угоди про відновлення роботи Ормузької протоки і ціни на нафту різко впадуть.

Путін зробив несподівану заяву щодо війни: The Guardian назвало п’ять причин нової риторики
НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Україна стає ракетною та безпілотною наддержавою

На початку вторгнення Україна значною мірою залежала від західної військової техніки та підготовки. Свого часу Київ покладав великі надії на західні винищувачі F-16 у спробі домогтися прориву, а також на американські системи ППО Patriot для захисту свого повітряного простору.

Поступово стало ясно, що західні запаси вичерпуються, що спонукало Україну інвестувати більше коштів у власні знання та обладнання.

"Успіх був продемонстрований глибокими ударами по російській нафтовій інфраструктурі, включаючи три атаки безпілотників за останні два тижні на нафтопереробний завод у Пермі, розташований за 1500 кілометрів від лінії фронту", — пише видання.

Поява дешевих перехоплювачів на лінії фронту на початку весни вселила в Україну нову надію на те, що вона зможе знищити всі російські ракети, крім найшвидших, оскільки запаси ракет Patriot скорочуються. Україна заявила, що її перехоплювачі, включаючи Sting від Wild Hornets, збили 33 тисячі безпілотників у березні, що вдвічі більше, ніж у попередньому місяці. Вона почала експортувати цю технологію до Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ.

"Росія навіть побоювалася, що Україна може атакувати її парад Перемоги на Красній площі минулими вихідними, що спонукало Зеленського видати указ, в якому йшлося, що він дозволить проведення заходу", — додав автор статті.

Путін може намагатися "розпалити" інтерес Білого дому

Головні зусилля Росії вже деякий час мають дипломатичний характер. Путін сподівається переконати Трампа змусити Зеленського відмовитися від решти Донбасу, щоб компенсувати затримку в просуванні по лінії фронту. Саме цю пропозицію Путін зробив на саміті на Алясці в серпні, і хоча США її розглядали, Трамп не став нав'язувати її Україні.

Попри заяви Путіна на вихідних і припущення про його можливу співпрацю з колишнім канцлером Німеччини Герхардом Шредером у якості посередника, немає жодних ознак того, що максималістські вимоги Росії ослабли. Минулого тижня Юрій Ушаков, ключовий помічник Кремля, заявив, що мирні переговори не можуть розпочатися доти, доки Україна не виведе свої війська з Донбасу.

Трамп був відвернутий іранською кризою, але Путін, можливо, сподівається, принаймні, знову привернути увагу Білого дому за допомогою нових формулювань.

У Кремлі зробили суперечливі заяви про кінець війни з Україною

Як писав Главред, 9 травня російський диктатор Володимир Путін несподівано заявив про готовність зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у третій країні, щойно вдасться врегулювати всі умови щодо можливої мирної угоди. Глава Кремля також зазначив, що війна "наближається до завершення".

За його словами, він готовий до переговорів про нові угоди у сфері безпеки для Європи і про те, що його бажаним партнером у переговорах був би колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер.

Тим часом прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що досягнення мирної угоди щодо України займе багато часу.

Помічник Кремля Юрій Ушаков заявив, що переговори "ймовірно, відновляться", але коли саме це відбудеться, поки що неясно.

Україна запропонувала новий формат перемир'я з РФ

Європейський Союз може сприяти досягненню домовленості між Україною та Росією про взаємне припинення ударів по аеропортах обох країн. З такою ініціативою до країн ЄС звернувся глава українського МЗС Андрій Сібіга, передає Politico.

За словами Сибіги, запропонована ініціатива передбачає укладення між Києвом і Москвою обмеженої угоди про відмову від ударів по аеропортах. Глава МЗС України зазначив, що у Володимира Путіна може бути мотивація підтримати таку домовленість, оскільки ключові російські транспортні хаби, зокрема московський аеропорт "Шереметьєво" та петербурзький "Пулково", дедалі більше опиняються під загрозою українських далекобійних ударів.

"Можливо, наші європейські союзники, створивши платформу або, можливо, спеціальну групу, могли б обговорити [перемир'я щодо аеропортів, — ред.]", — сказав він.

Навіщо Путін натякнув на завершення війни: думка аналітиків ISW

Російський диктатор Володимир Путін знову спробував створити ілюзію "близького завершення" війни, хоча його власні заяви та дії Кремля свідчать про протилежне. На це звернули увагу аналітики Інституту вивчення війни.

Експерти зазначають, що реальні меседжі Кремля — протилежні. Путін пояснив відсутність техніки на параді тим, що війська нібито мають "зосередитися на остаточному розгромі України". Це, за оцінкою ISW, демонструє незмінність максималістських цілей Москви — від капітуляції українського уряду до повного підпорядкування країни.

Крім того, Путін повторив свою вимогу проводити будь-які переговори з президентом України Володимиром Зеленським виключно в Москві, фактично відкидаючи можливість зустрічі на нейтральній території.

В ISW вважають, що така риторика спрямована насамперед на внутрішню аудиторію.

"Ймовірно, Кремль грає на почуттях своєї внутрішньої аудиторії, яка все більше відчуває наслідки більш ніж чотирирічної війни та нездатності Росії відбивати українські удари на великі відстані", — впевнені аналітики.

Інші новини:

Про джерело: The Guardian

"Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Володимир Путін війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін зробив несподівану заяву щодо війни: The Guardian назвало п’ять причин нової риторики

Путін зробив несподівану заяву щодо війни: The Guardian назвало п’ять причин нової риторики

08:15Світ
Ворог встиг: в ISW попередили, як росіяни використали перемир'я на фронті

Ворог встиг: в ISW попередили, як росіяни використали перемир'я на фронті

08:06Війна
Київ та область опинилися під ударом дронів: спалахнули пожежі, є руйнування

Київ та область опинилися під ударом дронів: спалахнули пожежі, є руйнування

06:55Україна
Реклама

Популярне

Більше
Що потрібно зробити у свято 12 травня: важливі прикмети

Що потрібно зробити у свято 12 травня: важливі прикмети

Карта Deep State онлайн за 12 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 12 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Київ та область опинилися під ударом дронів: спалахнули пожежі, є руйнування

Київ та область опинилися під ударом дронів: спалахнули пожежі, є руйнування

Хитра головоломка з сірниками, з якою діти справляються краще за дорослих

Хитра головоломка з сірниками, з якою діти справляються краще за дорослих

В жодному разі не "будь здоров" - як правильно відповісти на чхання українською

В жодному разі не "будь здоров" - як правильно відповісти на чхання українською

Последние новости

08:40

Подорожчають мінімум на 30%: ціни на які продукти перепишуть в Україні

08:35

Карта Deep State онлайн за 12 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:15

Путін зробив несподівану заяву щодо війни: The Guardian назвало п’ять причин нової риторики

08:14

Ядерний блеф Кремля: Яковина - про те, чому "Сармат" так і не злетів до 9 травнямнение

08:06

Ворог встиг: в ISW попередили, як росіяни використали перемир'я на фронті

Вадим Галайчук: Мета України – набуття повного членства в ЄС до 2030 рокуВадим Галайчук: Мета України – набуття повного членства в ЄС до 2030 року
06:55

Київ та область опинилися під ударом дронів: спалахнули пожежі, є руйнуванняФото

06:13

Рослина для появи дитини: що варто посадити біля дому для поповнення сім'ї

05:50

Життя розділиться на "до" та "після": чотири знаки зодіаку на порозі змін

05:11

Культові трофеї часів СРСР: за чим радянські люди стояли у нескінченних чергах

Реклама
04:20

Гороскоп Таро на червень 2026 року: кому випаде рідкісний шанс доліВидео

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини-геймера за 34 с

03:50

Більшість робить це помилково: коли популярний режим прання не є фективнийВидео

03:15

"Жив там понад 100 днів": де в Україні знаходиться таємна база ГітлераВидео

02:50

Клінічна смерть відкрила страшну правду: доля людства на межі

02:24

Три знаки зодіаку увійдуть у щасливу еру - у кого закінчиться "чорна смуга"

01:48

Україна могла "здати Донбас" в обмін на мир: в ОП відповіли на вкид Мендель

00:49

На киян чекає різка зміна погоди: синоптики попередили про несподіванку

11 мая, понедельник
23:56

Насувається новий стрибок цін на продукти: що подорожчає найбільше

23:41

Україна запропонувала абсолютно новий формат перемир'я з Росією - про що йдеться

23:35

Майже всі припускаються помилки під час сушіння білизни після прання: що сильно псує речіВидео

Реклама
22:51

Вступ України до ЄС: нардеп розкрив ключовий етап для пришвидшення процесу

22:46

Чоловік випадково знайшов у лісі золотий скарб VI століття: що там булоВидео

22:45

РФ готує масований удар: Жданов назвав, чим і коли може бити ворог

22:07

"Росія готує нові атаки": Зеленський попередив про плани Кремля щодо війни

21:47

Позиції Путіна ослабли: гучна заява ЄС про ймовірність завершення війни

21:46

Навіщо робити фото у ванні перед виходом: хитрість, про яку знають одиниці

21:29

Ексглава Офісу президента Єрмак отримав підозру від НАБУ і САП - що відомо

21:20

Ознаки високого інтелекту: як вибір хобі видає рівень IQ

20:54

Хитра головоломка з сірниками, з якою діти справляються краще за дорослих

20:48

Мухи зникнуть надовго: натуральний засіб відлякає комах з першого разуВидео

20:33

Тепло повертається на Дніпропетровщину: наскільки зросте стовпчик термометра

20:07

Більше, ніж просто характер: у яких знаків зодіаку найпотужніша інтуїція

20:05

Золоте правило поливу огірків: урожай буде великим і не гірчитимеВидео

19:46

Буданов оцінив підготовку переговорів Зеленського з Путіним і назвав умову

19:12

"Давно готувались": названо терміни нового масованого удару Росії по Україні

19:10

"Путіну достатньо одного рішення": Невзлін про фальшиве перемир’я Кремлямнение

19:06

Штормовий вітер та сильні грози: справжня негода суне на Тернопільщину

18:55

У Німеччині знімають серіал про ранні роки The Beatles — хто зіграє "бітлів"

18:43

Чому парад у Москві відбувся без військової техніки: Коваленко розкрив причинуВидео

18:33

Грози, град і буревій насуваються на Львівщину: коли очікується небезпечна погода

Реклама
18:31

Чи зменшився тиск РФ: у ЗСУ розповіли про реальний стан справ на фронті

18:19

"Здобуваємо незалежність": Україна має власні ракети, схожі на Taurus – Федоров

18:13

Яке українське чоловіче ім’я має язичницькі корені: воно й досі популярне

18:12

Погода готує сюрприз для Черкащини: коли вдарять зливи та грози

17:59

Оцет проти мишей: як використовувати кухонний засіб для захисту дому та саду

17:37

Посадка томатів у відкритий ґрунт: що додати в лунку для загартування корінняВидео

17:22

Відомий український телеведучий виїхав до РФ та отримав громадянство - журналіст

17:20

Без штрафів і обмежень: яку рибу можна ловити у травніВидео

17:19

Не Трамп: Путін просуває нового переговірника для завершення війни, в чому загроза

17:08

Мурахи й попелиця бояться її як вогню: яку рослину слід посадити для захисту саду

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
ПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини Запоріжжя
Рецепти
ЗакускиСвяткове менюСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти