Нові подробиці, ганьба поліції та жорсткі рішення: що заявив Клименко про теракт у Києві

Побутовий конфлікт переріс у бійню — у МВС розкрили подробиці трагедії, що сталася 18 квітня в Голосіївському районі.

https://glavred.net/ukraine/novye-detali-pozor-policii-i-zhestkie-resheniya-chto-zayavil-klimenko-o-terakte-v-kieve-10758350.html Посилання скопійоване

Клименко про теракт: що сталося, хто винен і як змінять роботу поліції

Ви дізнаєтеся:

З чого почалася стрілянина в Голосіївському районі

Чи мав стрілець право на зброю та як він отримав медичну довідку

Які реформи проведуть у поліції

Чи нададуть українцям право володіти зброєю

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час брифінгу з журналістами розкрив нові подробиці теракту, який стався в Києві 18 квітня і призвів до загибелі семи осіб. Також він розповів, як тепер готуватимуть до роботи правоохоронців і які кадрові рішення було ухвалено.

Главред зібрав основні заяви чиновника.

відео дня

Стрілянині передував конфлікт

Теракт у Голосіївському районі Києва 18 квітня почався з побутового конфлікту. У стрільця – Дмитра Васильченкова – тривалий час були суперечки з сусідом, і день теракту не став винятком. Усі події чоловік записував на диктофон – ймовірно для того, щоб зафіксувати інцидент і мати докази для можливого захисту.

"Все почалося з побутового конфлікту. Стрілець мешкав на п'ятому поверсі. У нього були конфлікти з сусідом із шостого поверху. Як зрозуміло, цей конфлікт тривав уже деякий час. І ось цього дня між ними знову стався конфлікт", – розповів Клименко.

Вже після ліквідації у стрільця було вилучено телефон.

"Це якраз дало можливість зрозуміти похвилинно, що там відбувалося. Він постійно щось бурмотів. Сказати і зрозуміти, що він диктував, дуже складно", - додав глава МВС.

Васильченкова "клемануло"

Перші постріли були зроблені з травматичного пістолета біля під'їзду. Потім Васильченков повернувся до квартири, взяв карабін, підпалив квартиру і вийшов на вулицю.

"Тобто він, можливо, не думав стріляти. Він записував цей скандал, щоб його потім не звинуватили в суді, наприклад, або в поліції в тому, що він комусь сказав. Але його "клемануло", це, за його словами, чутно на записі", - розповів міністр.

За словами Клименка, чоловік, якого застрелив Васильченков, називав його "директором". І це, ймовірно, дратувало стрільця.

"Чоловік - той, якого він застрелив - каже: "Ти мені тут будеш розповідати якусь нісенітницю, я тут, мовляв, щось тут ремонтував, проявив ініціативу, ну, будь здоровий". Тобто на побутовому ґрунті виник конфлікт. Ще тривала розмова, стрілець продовжував бурмотіти про директора. І все, він почав стріляти. Директор — це, я так розумію, сусід із шостого поверху називав його "директором". І це його дратувало", — зазначив він.

У нападника був дозвіл на зброю

Клименко уточнив ситуацію щодо отримання Васильченком дозволу на зброю. За його словами, медична довідка була справжньою — чоловік отримав її в грудні 2025 року в приватній клініці.

"І до цієї приватної клініки, звичайно, є питання. Тобто сама довідка не підроблена, вона справжня, але є сумніви, що проводилося повне обстеження. Зараз у рамках провадження всі документи вилучили. І взагалі зараз зосередимо увагу на суб'єктах, які можуть видавати такі довідки", - додав глава МВС.

Поведінка патрульних - це "велика ганьба"

Клименко прокоментував безпрецедентну реакцію правоохоронців, які втекли з місця інциденту під час теракту, кинувши потерпілих, зокрема, й дитину.

"Перший дзвінок у поліцію був про хуліганку. Вже по дорозі вони дізналися, що там стрілянина і є поранені. Те, як вони вчинили в цей момент – це велика ганьба. Двоє дорослих людей, які присягали на захист, залишили цього хлопчика сидіти на асфальті, а самі втекли", – сказав чиновник.

Водночас він закликав не оцінювати за двома патрульними всю систему.

"У той момент саме ці двоє людей проявили психологічну слабкість", – підкреслив Клименко.

Поліцейських відправлять на полігони та на фронт

Клименко заявив, що протоколи реагування та програми підготовки поліцейських мають бути переглянуті. За його словами, інструкторами для новачків мають бути військові та ветерани, а самих поліцейських потрібно на кілька місяців перекидати на фронт.

"Тепер патрульні поліцейські будуть жити на полігонах по черзі. Ми залучатимемо військовослужбовців, які пройшли бойові дії у складі 1-го та 2-го армійських корпусів Національної гвардії, а також із Державної прикордонної служби. У якості інструкторів. Це стосується всіх підрозділів спочатку патрульної служби, потім ми хочемо перейти і на райвідділи", – розповів глава МВС.

"Поліцейський не повинен боятися, коли десь вибухає вибуховий пакет або свистить куля. Тому що працівник поліції – він для того й працівник поліції, щоб ризикувати заради життя інших людей", – підкреслив Клименко.

На його думку, всіх правоохоронців потрібно щонайменше на кілька місяців перекидати якщо не на фронт, то хоча б у прифронтову зону. Наприклад, у Краматорськ, Павлоград, Синельникове.

​ Клименко заявив, що поліцейський не повинен боятися свисту куль ​ / Інфографіка: Главред

​

Які кадрові рішення ухвалено

Після негідного вчинку патрульних 18 квітня було знято всю вертикаль Управління патрульної поліції Києва.

"Що стосується кадрових рішень за підсумками службового розслідування, то зараз зняли з посад всю вертикаль: від командира взводу до начальника Управління патрульної поліції міста Києва. Це, можливо, ще не всі кадрові рішення. Усі рішення ухвалює глава Нацполіції. Вони вийдуть у комунікацію", — сказав глава Міністерства внутрішніх справ.

Він наголосив, що вимагає призначити на посади заступників з питань службової підготовки в кожному підрозділі виключно осіб, які пройшли бойові дії.

Як відомо, голова патрульної поліції України Євген Жуков подав у відставку. Згодом він був призначений радником голови Нацполіції та займатиметься питаннями війни, зокрема, питаннями залучення поліції до війни.

"Я його поважаю особисто, дуже поважаю [...] Але морально залишатися на посаді [...] у той час, коли двоє поліцейських припустилися помилки, великої помилки під час виконання своєї основної поліцейської функції, що відбилося на стабільності всієї правоохоронної системи, складно", – прокоментував Клименко відставку Жукова.

Про короткоствольну зброю для цивільних

Міністерство внутрішніх справ України готове до появи закону про цивільну зброю. Вже наступного тижня мають розпочатися консультації з народними депутатами.

"Я хочу закон про цивільну зброю. Види зброї, карабіни, тобто мисливська зброя, гладкоствольна, нарізна - це все треба класифікувати. І людина повинна пройти курс навчання, зокрема безпечного поводження з цією зброєю", - підкреслив Клименко.

Міністр додав, що йдеться про цілу систему — зміни до кримінального законодавства, визначення щодо самооборони, тири, місця зберігання.

"Ми готові до цього діалогу. Хочемо, щоб ця система була. Щоб у людей було право на збройний самозахист. І, головне, щоб ця людина була підготовлена", - зазначив Клименко.

Він додав, що вже обговорив це питання з народними депутатами і вже з наступного тижня розпочнуться консультації. Міністр зазначив, що вони проводитимуться із залученням громадськості, експертів, журналістів, і додав, що "треба вислухати всі думки, щоб дійти до ефективного рішення".

Теракт у Києві 18 квітня 2026 року – що відомо

Як писав Главред, 18 квітня в Голосіївському районі Києва чоловік відкрив вогонь по людях на вулицях, а потім захопив заручників у супермаркеті Велмарт. Одночасно зі стріляниною в квартирі нападника спалахнула пожежа.

Стрільцем виявився 58-річний уродженець Москви Дмитро Васильченков, який мешкав у українській столиці.

Під час штурму стрільця було вбито бійцями спецпідрозділу КОРД.

Варто зазначити, що екіпаж патрульних, який прибув на виклик про стрілянину, маючи при собі табельну вогнепальну зброю (пістолети Форт 17) і всі законні підстави для її застосування, фактично втік з місця події.

На місці патрульні залишили поранених: дитину, чоловіка та жінку, які потребували невідкладної допомоги. Поруч були й інші люди, зокрема ще одна дитина. Через бездіяльність співробітників поліції озброєний чоловік продовжив безперешкодно рухатися вулицею та стріляти в беззахисних перехожих.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в результаті теракту постраждали 14 осіб, серед яких була й дитина. Ще шестеро людей загинули.

20 квітня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що загальна кількість загиблих зросла до семи осіб. У лікарні помер чоловік, за життя якого боролися лікарі.

Слідчі кваліфікували вбивство мирних жителів у Києві як терористичний акт, що спричинив загибель людей.

Про персону: Ігор Клименко Ігор Володимирович Клименко - державний український діяч, міністр внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року (виконував обов'язки з 18 січня до 7 лютого), з 2019 до 2023 року - голова Національної поліції України, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред