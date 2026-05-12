Євробачення 2026: кому букмекери пророкують перемогу і коли вони помилялися

Христина Трохимчук
12 травня 2026, 11:46
Букмекери вже давно обіцяють перемогу на Євробаченні-2026 одному з учасників.
Євробачення 2026 — хто переможе
Ви дізнаєтеся:

  • Євробачення 2026: прогнози букмекерів
  • Хто переможе на Євробаченні 2026
  • Коли букмекери не вгадали переможця Євробачення

Уже сьогодні, 12 травня, відбудеться перший півфінал Євробачення 2026. На головну сцену конкурсу вийдуть представники 17 країн, а 15 з них боротимуться за путівку до гранд-фіналу. Главред розповість, кому пророкують перемогу букмекери і чи може на глядачів чекати справжній сюрприз 16 травня.

Прогнози букмекерів на Євробачення 2026

Уже тривалий час лідерство в ставках букмекерів eurovisionworld.com утримують представники Фінляндії. Дует Linda Lampenius & Pete Parkkonen з композицією "Liekinheitin" не сходить з першої сходинки рейтингу вже дуже тривалий час, а їхні шанси на перемогу оцінюються в 32%.

Linda Lampenius & Pete Parkkonen
Однак після перших репетицій і шоу журі у них з'явився серйозний конкурент — Греція зміцнила свої позиції. Шанси на перемогу виконавця Akylas з піснею "Ferto" вже оцінюються в 23%.

Решта учасників п'ятірки кращих значно відстають від фаворитів рейтингу. Перемоги Данії, Франції та Австралії очікують менше 10% букмекерів. Тим часом Україна опустилася на 11 місце — шанс на перемогу LELEKA оцінюють у 2%.

Прогноз букмекерів — Євробачення 2026
Євробачення 2026: чому Фінляндія стала фаворитом

Успіх Фінляндії серед єврофанів не став несподіванкою. Дует Linda Lampenius & Pete Parkkonen тріумфально виграв фінський національний відбір, зібравши рекордну підтримку в рідній країні.

Головною родзинкою став незвичайний жанр і потужний творчий союз абсолютно різних музикантів, адже Лампеніус — класична скрипалька з міжнародною кар'єрою, а Паркконен — відомий поп-виконавець. Разом вони створили пісню в жанрі енергійного поп-року, головною фішкою якої стало віртуозне виконання на скрипці.

Щоб номер Фінляндії був максимально виграшним, організатори Євробачення навіть пішли на порушення правил — вони дозволили скрипачці грати наживо. Це викликало хвилювання серед інших учасників, адже такий виняток для Лампеніус засмутив музикантів, які також хотіли виступати зі своїми інструментами.

Linda Lampenius & Pete Parkkonen "Liekinheitin" — дивитися відео:

Традиційні фаворити Євробачення та рекорд України

Традиційними фаворитами конкурсу називають країни, які не тільки мають у своєму арсеналі найбільшу кількість перемог, але й стабільно посідають місця в топі найкращих. Україна в цьому списку — єдина країна з унікальним досягненням. Представники нашої країни завжди кваліфікувалися до гранд-фіналу з 2004 року, коли відбулася реформа формату Євробачення.

Абсолютними чемпіонами за кількістю перемог у конкурсі є Ірландія та Швеція. Обидві країни здобули по сім перемог. Якщо Ірландія домінувала в 90-х роках, а пізніше результати були мінливими, то Швеція стала справжнім золотим стандартом звучання Євробачення. Представники країни практично завжди входять до топ-10. Також на рахунку Швеції унікальне досягнення — шведська виконавиця Loreen стала першою жінкою, яка виграла конкурс двічі.

Також високу планку на конкурсі завжди демонструють Італія (3 перемоги) та Ізраїль (4 перемоги). Популярний італійський музичний фестиваль San Remo, переможець якого отримує право представляти країну на Євробаченні, має світову популярність.

Несподівані перемоги на Євробаченні — коли букмекери помилялися

Не завжди букмекери безпомилково передбачають майбутнього переможця Євробачення — історія знає багато випадків, коли аутсайдер несподівано отримував величезну підтримку аудиторії. Вже після початку репетицій і перших переглядів номерів учасників ставки букмекерів починають змінюватися, але головна хімія відбувається тільки тоді, коли артист виходить на сцену і показує всі свої можливості.

Наприклад, у 2025 році букмекери не змогли визначити переможця конкурсу. Незважаючи на те, що в рейтингу домінувала Швеція, перемогу здобув представник Австрії JJ з піснею "Wasted Love".

Одним із найнепередбачуваніших результатів Євробачення глядачі вважають конкурс 2014 року. Ще один представник Австрії, Кончіта Вурст, навіть не входив до п'ятірки найкращих виконавців за версією букмекерів до початку конкурсу, але сенсаційно переміг, випередивши лідерів зі Швеції та Вірменії.

Несподіваною була й перемога України у 2016 році. Тоді за лідерство боролися представник країни-агресора Сергій Лазарєв і француз Амір Хаддад. Джамала, яка перебувала на третьому місці в рейтингу, в останній момент змогла вирвати перемогу у російського співака і здобула другу перемогу для України на конкурсі Євробачення.

Євробачення 2026 - останні новини

Раніше Главред повідомляв, що представниця України на Євробаченні-2026 LELEKA прокоментувала старт конкурсу у Відні. Співачка зізналася, чому для неї принципово важливо представляти свою країну в такий складний час.

Також досвідчений український продюсер Ігор Кондратюк розкрив секрет незмінного успіху України на Євробаченні. На його думку, постійна присутність наших артистів у фіналі — це не випадковість, а результат потужної підтримки європейського глядача.

Євробачення-2026

Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представлятиме співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

