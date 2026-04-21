Затримання військових ТЦК в Одесі: в СБУ розкрили нові деталі стрілянини

Юрій Берендій
21 квітня 2026, 17:27
СБУ та Національна поліція викрили в Одесі організовану групу за участі працівників ТЦК, яку підозрюють у викраденні людей, вимаганні грошей.
В СБУ розкрили нові деталі стрілянини та затримання військових ТЦК в Одесі

Про що йдеться у матеріалі:

  • СБУ викрила злочинну групу, до якої входили військові ТЦК та СП
  • Підозрювані вимагали у цивільних гроші, погрожуючи відправленням на фронт
  • Під час затримання, військові ТЦК чинили опір і намагались втекти

В СБУ розкрили деталі затримання військовослужбовців одного із районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Одеси. Військових ТЦК звинувачують у вимаганні грошей. Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Зазначається, що Служба безпеки України разом із Національною поліцією за підтримки керівництва ЗСУ та Сухопутних військ викрили в Одесі організовану злочинну групу, до якої входили працівники місцевого ТЦК.

За даними слідства, фігуранти вимагали гроші у громадян, а в разі відмови застосовували насильство та погрожували відправкою на фронт у складі штурмових підрозділів. Встановлено, що гроші у потерпілих вимагали безпосередньо в службовому транспорті ТЦК, куди людей силоміць затягували.

"Співробітники СБУ із залученням спецпризначенців затримали всіх учасників угруповання "на гарячому", коли вони викрали ще одного місцевого жителя та "вибивали" з нього гроші. Під час затримання фігуранти чинили фізичний спротив правоохоронцям. Спецпризначенці СБУ задіяли зброю, стріляючи по колесах авто, на якому намагалися втекти учасники угруповання. Жодна особа вогневих поранень не отримала", - йдеться у повідомленні.

Також СБУ задокументували, що група діяла за участі місцевого службовця ТЦК, який підшуковував потенційних жертв, збирав інформацію про їхнє фінансове становище та пересування. Після цього нападники відстежували людей і здійснювали напади просто на вулицях або дорогах.

Для таких дій використовували два службові мікроавтобуси: в одному утримували потерпілих, а з іншого здійснювали спостереження за обстановкою.

Наразі вирішується питання щодо запобіжних заходів. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в українському інформаційному просторі загострилася дискусія щодо можливого примусового повернення чоловіків призовного віку з країн ЄС. Поштовхом до цього стали заяви президента Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про необхідність працювати над поверненням українців, які виїхали за кордон, зокрема тих, хто зробив це з порушенням закону.

Водночас протягом останніх шести місяців Україна виконує лише мінімальні показники мобілізації, повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Паралельно в країні готують реформу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Передбачається розділення їхніх функцій: соціальний напрямок планують відокремити від процесу призову, а структури, що відповідають за мобілізацію, можуть переформатувати в так звані офіси призову або комплектування.

Про джерело: СБУ

Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

