Затримання військових ТЦК в Одесі: в СБУ розкрили нові деталі стрілянини

Про що йдеться у матеріалі:
- СБУ викрила злочинну групу, до якої входили військові ТЦК та СП
- Підозрювані вимагали у цивільних гроші, погрожуючи відправленням на фронт
- Під час затримання, військові ТЦК чинили опір і намагались втекти
В СБУ розкрили деталі затримання військовослужбовців одного із районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Одеси. Військових ТЦК звинувачують у вимаганні грошей. Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.
Зазначається, що Служба безпеки України разом із Національною поліцією за підтримки керівництва ЗСУ та Сухопутних військ викрили в Одесі організовану злочинну групу, до якої входили працівники місцевого ТЦК.
За даними слідства, фігуранти вимагали гроші у громадян, а в разі відмови застосовували насильство та погрожували відправкою на фронт у складі штурмових підрозділів. Встановлено, що гроші у потерпілих вимагали безпосередньо в службовому транспорті ТЦК, куди людей силоміць затягували.
"Співробітники СБУ із залученням спецпризначенців затримали всіх учасників угруповання "на гарячому", коли вони викрали ще одного місцевого жителя та "вибивали" з нього гроші. Під час затримання фігуранти чинили фізичний спротив правоохоронцям. Спецпризначенці СБУ задіяли зброю, стріляючи по колесах авто, на якому намагалися втекти учасники угруповання. Жодна особа вогневих поранень не отримала", - йдеться у повідомленні.
Також СБУ задокументували, що група діяла за участі місцевого службовця ТЦК, який підшуковував потенційних жертв, збирав інформацію про їхнє фінансове становище та пересування. Після цього нападники відстежували людей і здійснювали напади просто на вулицях або дорогах.
Для таких дій використовували два службові мікроавтобуси: в одному утримували потерпілих, а з іншого здійснювали спостереження за обстановкою.
Наразі вирішується питання щодо запобіжних заходів. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в українському інформаційному просторі загострилася дискусія щодо можливого примусового повернення чоловіків призовного віку з країн ЄС. Поштовхом до цього стали заяви президента Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про необхідність працювати над поверненням українців, які виїхали за кордон, зокрема тих, хто зробив це з порушенням закону.
Водночас протягом останніх шести місяців Україна виконує лише мінімальні показники мобілізації, повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов.
Паралельно в країні готують реформу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Передбачається розділення їхніх функцій: соціальний напрямок планують відокремити від процесу призову, а структури, що відповідають за мобілізацію, можуть переформатувати в так звані офіси призову або комплектування.
Про джерело: СБУ
Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".
