Окуповані міста можуть зникнути з карти: Жданов розкрив моторошний план РФ

Руслана Заклінська
12 травня 2026, 12:13
Військовий експерт зазначив, що відновлення міст можливе лише за наявності великих інвестицій, яких у РФ бракує.
Росія не планує відновлювати більшість зруйнованих українських міст

Ключові тези Жданова:

  • РФ не відновлюватиме більшість зруйнованих українських міст
  • Частину територій можуть просто зрівняти із землею
  • Відновити життя у містах зможуть лише великі зовнішні інвестори

Росія не збирається відновлювати більшість захоплених міст України, які вона перетворила на руїни. Значну частину населених пунктів можуть просто зрівняти із землею та перетворити на "могильники". Про це в інтерв’ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Росія не зможе просто кинути зруйновані міста, як є. Адже в руїнах неминуче з'являться безхатченки. Там з'являться анклави людей, які будуть усамітнюватися, зокрема, щоб утекти від місцевої влади. Тому зруйновані міста доведеться зносити і робити могильники, щось доведеться вивозити, щось закопувати, тобто зрівнювати з землею і облагороджувати цю територію або під сільгоспугіддя, або для інших цілей", - пояснив експерт.

На думку експерта, доля Попасної, яку Росія ще у 2022 році визнала недоцільною для відновлення, чекає на величезну кількість населених пунктів. За оцінками Жданова, кількість зруйнованих дощенту міст на окупованих територіях сягатиме 80%.

Повернення життя на окуповані землі, як зазначив Жданов, можливе лише за наявності величезних капіталовкладень. Проте внутрішніх ресурсів РФ на це навряд чи вистачить.

"Судячи з того, як Путін поставив завдання на недавній колегії – "Гроші – в загальний фонд!", тих, хто не здасть багато, розорять до нуля, не розбираючись, хто там Сечин, Дерипаска чи хтось ще. Імперська машина буде просто видавлювати гроші з російських олігархів, як сік з яблука", - зазначив експерт.

За його словами, реально повернути життя в ці міста зможе лише великий зовнішній інвестор, наприклад, США або Китай.

Чи відновлюватиме РФ зруйновані міста - думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко вважає, що Росія не зможе відновлювати зруйновані українські міста через брак фінансових ресурсів та масштабні витрати. За його словами, навіть за наявності бажання у РФ немає достатнього бюджету.

Експерт припускає, що максимум, на що може піти Росія, - це створення пропагандистських "потьомкінських сіл" та імітація відновлення, яке також стане джерелом корупції та розкрадань бюджетних коштів. Коваленко підкреслює, що реального відновлення окупованих міст не буде, а самі населені пункти ризикують перетворитися на "міста-привиди" до моменту їхнього звільнення.

Як повідомляв Главред, РФ перекинула 90-ту танкову дивізію на Покровський напрямок, де намагається накопичувати сили та прорвати оборону ЗСУ в районі Гришиного. Окупанти також використовують Мирноград як логістичний вузол для подальшого просування.

Також речниця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Ольга Косенко розповіла, що російські окупаційні війська можуть активізувати штурмові дії на Краматорському напрямку, оскільки мають намір вийти на околиці Краматорська до кінця травня. За її словами, наразі активність противника на цій ділянці фронту залишається низькою, однак фіксується накопичення техніки та підсилення підрозділів.

Крім цього, ситуація на фронті залишається напруженою, а на Донеччині можливе загострення в районі Добропілля. Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" розповів, що російські війська використовують"м’ясні" штурми та намагаються просуватися з флангів у напрямку Родинського,

Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

