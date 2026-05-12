У РФ після перемир'я пролунали потужні вибухи: що атакували дрони

Повідомляється, що вибухи пролунали в Оренбурзькій області.

Росія під атакою дронів

Що відомо:

В РФ прогриміли вибухи

Оренбург під атакою дронів

У Росії пролунали вибухи. Оренбург під атакою дронів. Про це повідомляють Exilenova+ та Supernova+.

У мережі повідомляють, що під атакою був нафтопереробний завод в Орську в Оренбурзькій області.

Глава російського регіону Євген Солнцев підтвердив атаку. При цьому він стверджує, що дрон нібито пошкодив житловий будинок.

"У небі над Оренбургом під час відбиття атаки БПЛА пошкоджено житловий будинок. На місце виїхали всі оперативні служби. Інформація про постраждалих уточнюється", — сказав Євген Солнцев.

Главред писав, що, за словами британського полковника у відставці Хеміша де Бреттона-Гордона, удари України по російській нафтовій інфраструктурі суттєво впливають на можливості Кремля фінансувати війну.

Через атаки Росія втрачає частину доходів від експорту нафти, які є ключовими для ведення бойових дій. На цьому тлі зростає обговорення нездатності РФ ефективно захистити власні об'єкти від дронових атак.

Нагадаємо, Главред писав, що наприкінці квітня СБУ вдруге поспіль завдала удару по російському НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" та лінійній виробничо-диспетчерській станції "Перм".

Раніше, в ніч на 26 квітня, бійці "Альфи" СБУ провели успішну спецоперацію на військово-морській базі Чорноморського флоту РФ у Севастополі, а також на військовому аеродромі "Бельбек" у Криму.

Напередодні, 22 квітня, СБУ атакувала нафтоперекачувальну станцію "Горький" у населеному пункті Мешиха Нижньогородської області РФ. Виникла масштабна пожежа.

Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об'єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія — понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бота. Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

