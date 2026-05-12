"Залишаться руїни та розбрат": названо єдиний шанс на відновлення Донбасу

Кремль не зацікавлений у розвитку життя на захоплених територіях.

Олег Жданов пояснив, чому РФ не відбудує Донбас

Про що сказав Олег Жданов:

РФ не має ресурсів для відновлення зруйнованих міст Донбасу

Окуповані території залишаться руїнами без зовнішніх інвесторів

Росія використовує інфраструктуру Криму лише заради показухи

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що країна-агресор Росія не має ані ресурсів, ані реального інтересу до відновлення зруйнованих українських міст на окупованих територіях. На його думку, такі населені пункти в найближчі десятиліття можуть залишитися руїнами без перспектив повноцінного відновлення.

В інтерв’ю Главреду Жданов навів як приклад Донецьк, де за роки окупації так і не відновили ані "Донбас Арену", ані аеропорт.

"Путін цілком міг вкластися у відновлення стадіону і показати "красу життя" в окупованому Донецьку. Але цього ніхто не робить, у Кремлі про це навіть не замислюються", — зазначив експерт.

Він також розкритикував ситуацію в анексованому Криму. За словами Жданова, значна частина узбережжя виявилася закритою для місцевих жителів через об’єкти Міноборони РФ, а масштабні інфраструктурні проєкти стикаються з проблемами.

Зокрема, експерт згадав трасу "Таврида", яку, за його словами, пошкодили дощі через помилки під час будівництва, а також проблеми в аеропорту Сімферополя та обмеження на використання Кримського мосту.

"У Сімферополі в супер-аеропорту, побудованому Росією, ставлять відра і тазики, коли йде дощ. А про Кримський міст я взагалі мовчу: він експлуатується суто для показухи, по ньому не пускають навіть автобуси далекого прямування, тому що бояться, що від вібрації він може обвалитися", — зазначив Жданов.

Який єдиний шанс на відновлення міст

Жданов вважає, що зруйновані міста Донбасу не представляють інтересу для російської влади, якщо там немає економічної вигоди.

"Якщо знайдуть рідкоземельні метали і зможуть комусь їх продати — тоді, можливо, там почнуть щось робити", — заявив він.

Експерт також припустив посилення інтересу Китаю до Чорноморського регіону. За його словами, Пекін раніше розглядав проекти в Криму, включаючи розвиток глибоководного порту в Ялті.

"Пекін ще Януковичу перед Майданом пропонував великий кредит, а натомість просив ялтинський порт. Китай хотів там зробити найглибший порт в акваторії Чорного моря, щоб у нього могли заходити судна з осадкою більше 8 метрів", — нагадав Жданов.

При цьому він заявив, що Росія не зможе самостійно відновити окуповані території без зовнішніх інвестицій.

"Без зовнішнього інвестора там залишаться руїни та розбрат", — підкреслив експерт.

На його думку, Україна зможе повернути окуповані території або в разі внутрішнього розпаду Росії, або шляхом накопичення ресурсів для майбутньої військової операції.

Люди будуть виїжджати з окупованих територій

Позицію Жланова підтримує і колишній заступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов. За його словами, частина окупованих українських міст може залишитися в стані глибокої руїни без перспектив швидкого відновлення. Росія не зацікавлена у відновленні населених пунктів, які фактично знищила російська окупаційна армія.

"Більше того, в умовах скорочення російського бюджету (що нас чекає найближчим часом), навіть якщо нафта подорожчає, російська влада буде спрямовувати гроші на свої пріоритети, а не на ці території. На окупованих територіях ситуація буде істотно погіршуватися, і люди будуть ще швидше звідти виїжджати. Там відбуватиметься, в буквальному сенсі, соціально-економічне спустошення", — зазначив він під час чату на Главреді.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

