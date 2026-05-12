Подорожчають мінімум на 30%: ціни на які продукти перепишуть в Україні

Остаточно ціни на популярні фрукти визначить погода.

Фрукти і ягоди цього року можуть помітно подорожчати

Що сказав Денис Марчук:

Травневі заморозки можуть знищити до половини врожаю ранніх культур

Ціни на кісточкові фрукти зростуть мінімум на 30% цього року

Цього місяця в Україні після короткочасного тепла синоптики знову попередили про зниження температур. Якщо вона впаде нижче нуля, це вплине на врожай і, відповідно, ціни на продукти.

Про це в етері День.LIVE повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Він пояснив, що травневі заморозки можуть знищити половину врожаю ранніх культур.

Ранні кісточкові, а саме абрикоси та персики, вже постраждали від весняних заморозків. Якщо вони повторяться ще й у травні, то врожаю може не залишитися взагалі і Україна буде імпортнозалежною.

З черешнею та вишнею ситуація наразі краща, але в багато чому також залежатиме від погоди у травні.

"Якщо дивитися на кісточкові, то вони вже в цьому сезоні будуть на відсотків 30 дорожчі, ніж минулого року", - наголосив Марчук.

Главред писав, що за словами директора департаменту аналітичних досліджень "Райффайзен банку" Олександра Печерицина, в Україні прогнозують прискорення харчової інфляції та суттєве зростання цін на товари.

Найбільший тиск відчуватимуть товари з високим паливним компонентом у виробництві або доставленні. Це можуть бути продукти харчування, імпортні товари, а також окремі категорії побутової хімії, у виробництві яких використовуються нафтопродукти.

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні продовжують знижуватися ціни на тепличні огірки через сезонне збільшення пропозиції на тлі досить низького попиту.

Раніше аналітики повідомляли, що в Україні різко подорожчала минулорічна білоголова капуста. Причиною є сезонне скорочення пропозиції. Продають її по 8-15 гривень за кілограм.

Нещодавно середня ціна на молоду картоплю знизилася приблизно на 15% - зі 100 до 85 гривень за кілограм. Водночас напередодні продукція українських виробників коштувала близько 80 гривень.

Про персону: Денис Марчук Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

