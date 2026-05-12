Похолодання насувається на Україну: де вдарить +11 та литимуть дощі

Коротко:
- 13 травня Україну перетне атмосферний фронт із дощами та холодом
- Температура повітря вдень впаде до +11+16 градусів
- Потепління очікується ближче до кінця тижня
Холодний атмосферний фронт буде перетинати територію України завтра, 13 травня. Через це, як повідомила синоптик Наталія Діденко в Telegram, очікується зниження температури повітря.
Вдень синоптик прогнозує +11+16 градусів, лише на сході та південному сході України буде тепліше - +19+24 градуси.
"Через діяльність атмосферного фронту активізуються дощі. Опади переважатимуть повсюди, хіба що у денні години в західних областях без істотних опадів, дощі ймовірні лише в Карпатах", - зауважила Діденко.
Вітер із південних напрямків почне мінятися на північно-західний, буде помірним, часом рвучким.
Погода в Києві 13 травня
У столиці в середу стане холодніше, вдень температура повітря опуститься до +11+13 градусів. Крім цього найімовірніше, вночі та вранці дощитиме. Вдень дощі разом із атмосферним фронтом мали б відійти далі у східному напрямку.
Синоптик також прогнозує, що тепло повернеться в Україну, але не одразу. Температура повітря почне підніматися вже ближче до вихідних, 16-17 травня.
Якою буде погода в Україні до кінця травня - прогноз
Главред писав, що за прогнозои Укргідрометцентру, погода до кінця останнього місяця весни цьогоріч може виявитися трохи прохолоднішою, ніж зазвичай. Синоптики очікують помірні температури.
Середня температура повітря становитиме: 12–15 градусів тепла по країні, 9–12 градусів тепла у гірських районах. Це приблизно на 1,5 градуса нижче кліматичної норми.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
