Похолодання насувається на Україну: де вдарить +11 та литимуть дощі

Майже всі області опиняться під впливом атмосферного фронту.

https://glavred.net/synoptic/poholodanie-nadvigaetsya-na-ukrainu-gde-udarit-11-i-budut-lit-dozhdi-10763924.html Посилання скопійоване

Погода в Україні 13 травня / фото: УНІАН

Коротко:

13 травня Україну перетне атмосферний фронт із дощами та холодом

Температура повітря вдень впаде до +11+16 градусів

Потепління очікується ближче до кінця тижня

Холодний атмосферний фронт буде перетинати територію України завтра, 13 травня. Через це, як повідомила синоптик Наталія Діденко в Telegram, очікується зниження температури повітря.

Вдень синоптик прогнозує +11+16 градусів, лише на сході та південному сході України буде тепліше - +19+24 градуси.

відео дня

"Через діяльність атмосферного фронту активізуються дощі. Опади переважатимуть повсюди, хіба що у денні години в західних областях без істотних опадів, дощі ймовірні лише в Карпатах", - зауважила Діденко.

Вітер із південних напрямків почне мінятися на північно-західний, буде помірним, часом рвучким.

Синоптична карта / фото: t.me/PohodaNatalka

Погода в Києві 13 травня

У столиці в середу стане холодніше, вдень температура повітря опуститься до +11+13 градусів. Крім цього найімовірніше, вночі та вранці дощитиме. Вдень дощі разом із атмосферним фронтом мали б відійти далі у східному напрямку.

Погода в Києві 13 травня / фото: скріншот з meteoprog

Синоптик також прогнозує, що тепло повернеться в Україну, але не одразу. Температура повітря почне підніматися вже ближче до вихідних, 16-17 травня.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Якою буде погода в Україні до кінця травня - прогноз

Главред писав, що за прогнозои Укргідрометцентру, погода до кінця останнього місяця весни цьогоріч може виявитися трохи прохолоднішою, ніж зазвичай. Синоптики очікують помірні температури.

Середня температура повітря становитиме: 12–15 градусів тепла по країні, 9–12 градусів тепла у гірських районах. Це приблизно на 1,5 градуса нижче кліматичної норми.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у найближчі два дні, 12-13 травня, синоптики прогнозують в Україні переважно комфортну погоду, вночі без опадів.

Раніше повідомлялося, що 12 травня у Дніпрі та Дніпропетровській області прогнозується переважно спокійна весняна погода без істотних опадів. Протягом доби очікується мінлива хмарність із періодичними проясненнями.

Напередодні стало відомо, що погода в Тернопільській області у найближчі дні буде прохолодною. Очікуються дощі, грози та сильні пориви вітру у денний та нічний періоди.

Інші новини:

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред