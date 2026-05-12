Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Похолодання насувається на Україну: де вдарить +11 та литимуть дощі

Анна Косик
12 травня 2026, 10:30
google news Підпишіться
на нас в Google
Майже всі області опиняться під впливом атмосферного фронту.
погода, дождь
Погода в Україні 13 травня / фото: УНІАН

Коротко:

  • 13 травня Україну перетне атмосферний фронт із дощами та холодом
  • Температура повітря вдень впаде до +11+16 градусів
  • Потепління очікується ближче до кінця тижня

Холодний атмосферний фронт буде перетинати територію України завтра, 13 травня. Через це, як повідомила синоптик Наталія Діденко в Telegram, очікується зниження температури повітря.

Вдень синоптик прогнозує +11+16 градусів, лише на сході та південному сході України буде тепліше - +19+24 градуси.

відео дня

"Через діяльність атмосферного фронту активізуються дощі. Опади переважатимуть повсюди, хіба що у денні години в західних областях без істотних опадів, дощі ймовірні лише в Карпатах", - зауважила Діденко.

Вітер із південних напрямків почне мінятися на північно-західний, буде помірним, часом рвучким.

синоптическая карта
Синоптична карта / фото: t.me/PohodaNatalka

Погода в Києві 13 травня

У столиці в середу стане холодніше, вдень температура повітря опуститься до +11+13 градусів. Крім цього найімовірніше, вночі та вранці дощитиме. Вдень дощі разом із атмосферним фронтом мали б відійти далі у східному напрямку.

погода в киеве 13 мая
Погода в Києві 13 травня / фото: скріншот з meteoprog

Синоптик також прогнозує, що тепло повернеться в Україну, але не одразу. Температура повітря почне підніматися вже ближче до вихідних, 16-17 травня.

Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Якою буде погода в Україні до кінця травня - прогноз

Главред писав, що за прогнозои Укргідрометцентру, погода до кінця останнього місяця весни цьогоріч може виявитися трохи прохолоднішою, ніж зазвичай. Синоптики очікують помірні температури.

Середня температура повітря становитиме: 12–15 градусів тепла по країні, 9–12 градусів тепла у гірських районах. Це приблизно на 1,5 градуса нижче кліматичної норми.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у найближчі два дні, 12-13 травня, синоптики прогнозують в Україні переважно комфортну погоду, вночі без опадів.

Раніше повідомлялося, що 12 травня у Дніпрі та Дніпропетровській області прогнозується переважно спокійна весняна погода без істотних опадів. Протягом доби очікується мінлива хмарність із періодичними проясненнями.

Напередодні стало відомо, що погода в Тернопільській області у найближчі дні буде прохолодною. Очікуються дощі, грози та сильні пориви вітру у денний та нічний періоди.

Інші новини:

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
погода синоптик прогноз погоди Наталія Діденко новини України Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра погода завтра
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна на Євробаченні: головні тріумфи та болючі поразки

Україна на Євробаченні: головні тріумфи та болючі поразки

10:38Зірки
Похолодання насувається на Україну: де вдарить +11 та литимуть дощі

Похолодання насувається на Україну: де вдарить +11 та литимуть дощі

10:30Синоптик
"Ми будемо діяти дзеркально": Зеленський пригрозив Росії через атаку

"Ми будемо діяти дзеркально": Зеленський пригрозив Росії через атаку

09:58Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 12 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 12 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Київ та область опинилися під ударом дронів: спалахнули пожежі, є руйнування

Київ та область опинилися під ударом дронів: спалахнули пожежі, є руйнування

Хитра головоломка з сірниками, з якою діти справляються краще за дорослих

Хитра головоломка з сірниками, з якою діти справляються краще за дорослих

Яке українське чоловіче ім’я має язичницькі корені: воно й досі популярне

Яке українське чоловіче ім’я має язичницькі корені: воно й досі популярне

В жодному разі не "будь здоров" - як правильно відповісти на чхання українською

В жодному разі не "будь здоров" - як правильно відповісти на чхання українською

Останні новини

11:06

Сонячні панелі часто використовують неправильно: у чому помилка

10:57

Гороскоп на завтра, 13 травня: Телець - сюрприз, Водоліям - змішані емоції

10:45

Коли в Україні відзначають День сім'ї у 2026 році: дата свята та традиції

10:38

Україна на Євробаченні: головні тріумфи та болючі поразкиВідео

10:30

Похолодання насувається на Україну: де вдарить +11 та литимуть дощі

Вадим Галайчук: Мета України – набуття повного членства в ЄС до 2030 рокуВадим Галайчук: Мета України – набуття повного членства в ЄС до 2030 року
10:23

Як Україна завжди потрапляє до фіналу Євробачення: Кондратюк назвав причину успіху

10:11

Циклони принесуть на Одещину дощі та грози: коли погода погіршиться

09:58

"Ми будемо діяти дзеркально": Зеленський пригрозив Росії через атаку

09:52

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 12 травня (оновлюється)

Реклама
09:27

Вже в процесі: нардеп повідомив про хід переговорів України про вступ до ЄС

09:17

Гроші, успіх і щасливі зміни: кому з китайських знаків пощастить у травні

09:07

Росія стягує Ту-95 і Ту-160, може завдати удару Кинжалами і Калібрами: коли очікувати атаку

09:00

80% окупованих територій залишаться руїнами, у Росії немає коштів на відновлення – Жданов

08:40

Подорожчають мінімум на 30%: ціни на які продукти перепишуть в Україні

08:35

Карта Deep State онлайн за 12 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:15

Путін зробив несподівану заяву щодо війни: The Guardian назвало п’ять причин нової риторики

08:14

Ядерний блеф Кремля: Яковина - про те, чому "Сармат" так і не злетів до 9 травняПогляд

08:06

Ворог встиг: в ISW попередили, як росіяни використали перемир'я на фронті

06:55

Київ та область опинилися під ударом дронів: спалахнули пожежі, є руйнуванняФото

06:13

Рослина для появи дитини: що варто посадити біля дому для поповнення сім'ї

Реклама
05:50

Життя розділиться на "до" та "після": чотири знаки зодіаку на порозі змін

05:11

Культові трофеї часів СРСР: за чим радянські люди стояли у нескінченних чергах

04:20

Гороскоп Таро на червень 2026 року: кому випаде рідкісний шанс доліВідео

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини-геймера за 34 с

03:50

Більшість робить це помилково: коли популярний режим прання не є фективнийВідео

03:15

"Жив там понад 100 днів": де в Україні знаходиться таємна база ГітлераВідео

02:50

Клінічна смерть відкрила страшну правду: доля людства на межі

02:24

Три знаки зодіаку увійдуть у щасливу еру - у кого закінчиться "чорна смуга"

01:48

Україна могла "здати Донбас" в обмін на мир: в ОП відповіли на вкид Мендель

00:49

На киян чекає різка зміна погоди: синоптики попередили про несподіванку

11 травня, понеділок
23:56

Насувається новий стрибок цін на продукти: що подорожчає найбільше

23:41

Україна запропонувала абсолютно новий формат перемир'я з Росією - про що йдеться

23:35

Майже всі припускаються помилки під час сушіння білизни після прання: що сильно псує речіВідео

22:51

Вступ України до ЄС: нардеп розкрив ключовий етап для пришвидшення процесу

22:46

Чоловік випадково знайшов у лісі золотий скарб VI століття: що там булоВідео

22:45

РФ готує масований удар: Жданов назвав, чим і коли може бити ворог

22:07

"Росія готує нові атаки": Зеленський попередив про плани Кремля щодо війни

21:47

Позиції Путіна ослабли: гучна заява ЄС про ймовірність завершення війни

21:46

Навіщо робити фото у ванні перед виходом: хитрість, про яку знають одиниці

21:29

Ексглава Офісу президента Єрмак отримав підозру від НАБУ і САП - що відомо

Реклама
21:20

Ознаки високого інтелекту: як вибір хобі видає рівень IQ

20:54

Хитра головоломка з сірниками, з якою діти справляються краще за дорослих

20:48

Мухи зникнуть надовго: натуральний засіб відлякає комах з першого разуВідео

20:33

Тепло повертається на Дніпропетровщину: наскільки зросте стовпчик термометра

20:07

Більше, ніж просто характер: у яких знаків зодіаку найпотужніша інтуїція

20:05

Золоте правило поливу огірків: урожай буде великим і не гірчитимеВідео

19:46

Буданов оцінив підготовку переговорів Зеленського з Путіним і назвав умову

19:12

"Давно готувались": названо терміни нового масованого удару Росії по Україні

19:10

"Путіну достатньо одного рішення": Невзлін про фальшиве перемир’я КремляПогляд

19:06

Штормовий вітер та сильні грози: справжня негода суне на Тернопільщину

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини СумНовини ОдесиНовини Черкаси
Рецепти
Святкове менюНапоїЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти