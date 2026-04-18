В Києві невідомий влаштував стрілянину на вулицях, є жертви: що відомо

Про що йдеться у матеріалі:
- В Києві невідомий чоловік влаштував стрілянину на вулицях
- Відомо про 5 загиблих, ще 15 осіб - поранені
- Стрільця було ліквідовано під час штурму супермаркету, де той взяв заручників
В Києві посеред білого дня невідомий влаштував стрілянину. Вже відомо про постраждалих, є загиблі. Про це повідомляє Нацполіція.
"Стрілок починав рух з вулиці Деміївська, по дорозі вбив чотирьох людей", — Клименко
П'ятою жертвою стрілка став заручник у супермаркеті "Велмарт".
Кількість постраждалих зросла до 15 осіб.
"Ще п’ятеро постраждалих у Голосіївському районі. До цього медики госпіталізували 10 поранених. За попередньою інформацією, у приміщенні супермаркету є загиблі", — додав мер Києва Кличко.
Наразі відомо про 5 загиблих внаслідок теракту.
"10 осіб госпіталізовано з пораненнями та травмами. Усім надається необхідна допомога. Чотирьох заручників вдалося врятувати. Розраховуємо на оперативне розслідування. Працюють слідчі Національної поліції та Служби безпеки України. Доручив міністру внутрішніх справ і голові Національної поліції України надати суспільству всю перевірену інформацію щодо цієї справи", – заявив президент України Володимир Зеленський.
"Відомо про 4 загиблих", — заявив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
"У Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину, вбив чотирьох людей, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. За попередніми даними, він використовував автоматичну зброю. Одночасно з цим виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник", - зазначив він.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за даними медиків унаслідок стрілянини в Голосіївському районі вже госпіталізовано 10 людей, серед яких є одна дитина.
Що відомо про стрільця.
За інформацією видання "Українська правда", підозрюваного у стрілянині в Києві звуть Дмитро Васильченков, він народився 21 квітня 1968 року в Москві, має українське громадянство.
Раніше мешкав у Бахмуті на Донеччині, а пізніше — у Голосіївському районі Києва.
Стрільця у Києві ліквідували під час затримання.
Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що спецпідрозділ КОРД Нацполіції здійснив штурм магазину, де перебував зловмисник. Він утримував людей у заручниках і відкривав вогонь по поліцейських під час затримання, при цьому до штурму з ним намагалися встановити контакт перемовники.
Голова МВС Ігор Клименко прибув на місце стрілянини у Голосіївському районі Києва
Як повідомив Віталій Кличко, за даними медиків у Голосіївському районі наразі двоє загиблих. До столичних лікарень госпіталізували п’ятьох поранених унаслідок стрілянини, серед них є дитина та охоронець супермаркету, куди увірвався і де наразі перебуває стрілець.
"Операція з його затримання триває", - додав він.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що серед поранених у Голосіївському районі є дитина, яку медики доправляють до лікарні. Пораненим дорослим надають допомогу безпосередньо на місці.
"Спецоперація із затримання чоловіка, який влаштував стрілянину, та наразі перебуває в приміщенні супермаркету, триває. За попередньою інформацією, в супермаркеті теж лунають постріли. Внаслідок стрілянини є поранені та кілька загиблих", - вказав він у Telegram.
Також у соцмережах поширюються відео, на яких зафіксовано стрілянину по людях.
За повідомленнями медіа, у магазині "Велмарт" можуть бути заручники, будівлю вже оточили.
У Національній поліції повідомили, що в Голосіївському районі наразі триває спецоперація з його затримання.
"За попередньою інформацією, одна людина загинула, є поранені. Кількість постраждалих уточнюється. На місце події направлено наряди поліції та бійців спецпідрозділу КОРД", — йдеться в повідомленні.
