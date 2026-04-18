В Києві невідомий влаштував стрілянину на вулицях, є жертви: що відомо

Юрій Берендій
18 квітня 2026, 17:21оновлено 18 квітня, 18:59
У Києві в Голосіївському районі посеред дня сталася стрілянина, вже відомо про загиблих та поранених. Стрільця було ліквідовано в ході штурму.
В Києві невідомий влаштував стрілянину на вулицях / Колаж: Главред, фото: поліція Києва, УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • В Києві невідомий чоловік влаштував стрілянину на вулицях
  • Відомо про 5 загиблих, ще 15 осіб - поранені
  • Стрільця було ліквідовано під час штурму супермаркету, де той взяв заручників

В Києві посеред білого дня невідомий влаштував стрілянину. Вже відомо про постраждалих, є загиблі. Про це повідомляє Нацполіція.

Новина доповнюється...

18:43

"Стрілок починав рух з вулиці Деміївська, по дорозі вбив чотирьох людей", — Клименко

П'ятою жертвою стрілка став заручник у супермаркеті "Велмарт".

18:36

Кількість постраждалих зросла до 15 осіб.

"Ще п’ятеро постраждалих у Голосіївському районі. До цього медики госпіталізували 10 поранених. За попередньою інформацією, у приміщенні супермаркету є загиблі", — додав мер Києва Кличко.

18:33

Наразі відомо про 5 загиблих внаслідок теракту.

"10 осіб госпіталізовано з пораненнями та травмами. Усім надається необхідна допомога. Чотирьох заручників вдалося врятувати. Розраховуємо на оперативне розслідування. Працюють слідчі Національної поліції та Служби безпеки України. Доручив міністру внутрішніх справ і голові Національної поліції України надати суспільству всю перевірену інформацію щодо цієї справи", – заявив президент України Володимир Зеленський.

18:29

"Відомо про 4 загиблих", — заявив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"У Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину, вбив чотирьох людей, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. За попередніми даними, він використовував автоматичну зброю. Одночасно з цим виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник", - зазначив він.

18:19

Кількість поранених зросла.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за даними медиків унаслідок стрілянини в Голосіївському районі вже госпіталізовано 10 людей, серед яких є одна дитина.

18:16

Що відомо про стрільця.

За інформацією видання "Українська правда", підозрюваного у стрілянині в Києві звуть Дмитро Васильченков, він народився 21 квітня 1968 року в Москві, має українське громадянство.

Раніше мешкав у Бахмуті на Донеччині, а пізніше — у Голосіївському районі Києва.

18:14

Стрільця у Києві ліквідували під час затримання.

Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що спецпідрозділ КОРД Нацполіції здійснив штурм магазину, де перебував зловмисник. Він утримував людей у заручниках і відкривав вогонь по поліцейських під час затримання, при цьому до штурму з ним намагалися встановити контакт перемовники.

Кількість жертв наразі уточнюється, відомо про загиблих і поранених.

18:03

Голова МВС Ігор Клименко прибув на місце стрілянини у Голосіївському районі Києва

Про це повідомляють ЗМІ.

17:58

Кількість загиблих зросла.

Як повідомив Віталій Кличко, за даними медиків у Голосіївському районі наразі двоє загиблих. До столичних лікарень госпіталізували п’ятьох поранених унаслідок стрілянини, серед них є дитина та охоронець супермаркету, куди увірвався і де наразі перебуває стрілець.

"Операція з його затримання триває", - додав він.

17:42

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що серед поранених у Голосіївському районі є дитина, яку медики доправляють до лікарні. Пораненим дорослим надають допомогу безпосередньо на місці.

"Спецоперація із затримання чоловіка, який влаштував стрілянину, та наразі перебуває в приміщенні супермаркету, триває. За попередньою інформацією, в супермаркеті теж лунають постріли. Внаслідок стрілянини є поранені та кілька загиблих", - вказав він у Telegram.

17:31

Також у соцмережах поширюються відео, на яких зафіксовано стрілянину по людях.

За повідомленнями медіа, у магазині "Велмарт" можуть бути заручники, будівлю вже оточили.

17:21

У Національній поліції повідомили, що в Голосіївському районі наразі триває спецоперація з його затримання.

"За попередньою інформацією, одна людина загинула, є поранені. Кількість постраждалих уточнюється. На місце події направлено наряди поліції та бійців спецпідрозділу КОРД", — йдеться в повідомленні.

новини Києва Київська область новини України Стрілянина в Києві 18 квітня
Новини партнерів

Головне за день

Більше
19:10

Прогноз для неба: Долінце розповів, чи зупинить паливна криза європейську авіацію

19:03

Йшов вулицею і розстрілював людей: що відомо про київського стрілка

18:56

Солодка та величезна: найкращі сорти полуниці для рекордного врожаю

18:32

Про міль можна забути: натуральний засіб швидко відвадить комахВідео

18:19

Померла найтитулованіша зірка французького кінематографа

Дорожчі посилки та загроза для ЗСУ: чому критикують закон про податок на OLXДорожчі посилки та загроза для ЗСУ: чому критикують закон про податок на OLX
18:08

Гороскоп Таро на завтра, 19 квітня: Козерогам — змінити підхід, Терезам — розуміння

18:03

Магніт для грошей чи біди: чому чорний кіт у домі - це особливий знак

17:45

Виступ Джастіна Бібера визнали найгіршим на фестивалі: що він зробивВідео

17:21

В Києві невідомий влаштував стрілянину на вулицях, є жертви: що відомо

Реклама
17:12

Росія готує силовий сценарій: Снєгирьов назвав найслабше місце НАТО

16:51

Потужний шторм обрушився на країну: Україна під атакою 6-бальної магнітної бурі

16:41

Таємниця слова картопля: як помилкова назва стала звичною для всього світу

16:33

Чорна цвіль зникне буквально на очах: потрібен лише один простий інгредієнтВідео

15:58

У Вінницькій області зіткнулись два поїзди - що відомо про долю майже 600 пасажирів

15:53

Загроза врожаю чи корисна зелень: як приборкати портулак на власній ділянці

15:49

Росія вкрала символ української держави - що відомоВідео

15:41

Сильні заморозки та дощі: на Тернопільщину насувається похолодання

15:36

Купували всі: чому гематоген в СРСР був таким популярним - несподівана причина

15:19

Чому огірки стають білими та чи можна їх їсти: садівниця розкрила правдуВідео

14:33

Лавров зробив гучну заяву щодо відновлення переговорів з Україною - деталі

Реклама
14:24

Під ударом три кораблі РФ і не тільки: СБУ провели зухвалу операцію в Криму, деталі

14:20

Сили оборони уразили одразу чотири важливі об’єкти РФ: деталі потужної операції

14:13

Китайський гороскоп на завтра, 19 квітня: Бикам — контроль, Драконам — відпочинок

13:59

Як "оживити" троянди за чотири години: секрет, який знають лише флористи

13:56

Як відмити старий скотч із пластику на вікнах за лічені хвилини: дієвий лайфхак

13:55

Рахунок на тижні: лікар прокоментував стан хворої на рак блогерки з РФ

13:47

Гороскоп на завтра, 19 квітня: Дівам - образа, Козорогам - непорозуміння

13:36

Наступ на Луцьк, Рівне та Київ: Білорусь готується до війни з Україною, названо цілі

13:34

Буданов озвучив темпи мобілізації в Україні та назвав головні труднощі

13:03

Економія чи ремонт: які прилади не варто щоразу вимикати з електромережі

13:00

Гороскоп на сьогодні, 18 квітня: Водоліям - збентеження, Левам - успіх

12:40

Який поворотник потрібно увімкнути: тест з ПДР, який вводить в омануВідео

12:32

Чиє життя кардинально зміниться до травня: гороскоп Таро для всіх знаків на два тижніВідео

12:29

На Рівненщину насувається небезпечна погода: синоптики назвали дату

11:44

"Доведеться скидати бомби": Трамп здивував заявою про війну з Іраном

11:26

"Дякую": зрадниця Повалій заголосила за будинком в Києві, який передали ЗСУВідео

10:55

Наталі Портман вагітна втретє: хто батько дитини

10:47

Купують, поки дешевше: вартість базового продукту невпинно йде вгору

10:31

Зовсім не "куропатка": мало хто знає, як правильно називати цю пташку українською

10:28

Як оновити інтер'єр без ремонту: сім простих прийомів, які дійсно працюють

Реклама
09:53

РФ цілеспрямовано атакувала порт на Одещині: виникла пожежа, є постраждалийФото

09:02

США знову дозволили РФ торгувати нафтою, попри обіцянку цього не робити

08:59

Вибухи і чорний дим у небі: дрони атакували ключовий НПЗ Росії, деталіВідео

08:59

Секретний інгредієнт: що додати в лунку під час висаджування огірків для гарного врожаюВідео

07:27

Понад 380 тисяч сімей без світла: РФ цинічно вдарила по енергетиці Чернігівщини

06:10

Як війна на Близькому Сході вплинула на постачання зброї до України: Невзлін назвав ризикиПогляд

05:50

У житті почнеться "біла смуга" удачі: чотирьом знакам зодіаку ось-ось пощастить

05:11

Чому в СРСР не було домашніх капців: звична річ стала масовою лише після 50-х

04:35

Мало хто знає: чому в СРСР пекли хліб у формі цеглини - пояснення здивує

04:02

Таємниця Золотих воріт Києва розкрита: що насправді означає їхня назваВідео

