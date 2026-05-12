РФ території не потрібні: експерт спрогнозував майбутнє зруйнованих міст України

Анна Косик
12 травня 2026, 13:24
Жданов пояснив, за якої умови українці зможуть повернутися в рідні міста.
Путин, разрушенная константиновка
Україна разом з партнерами зможе відновити зруйновані ворогом населені пункти

Що сказав Жданов:

  • Відбудова зруйнованих РФ міст дозволить повернути українців додому
  • Відновлення територій є стратегічно доцільним для демографії країни
  • Залучення міжнародних партнерів значно посилить процес реновації

Країна-агресорка Росія зруйнувала десятки населених пунктів в Україні. У разі оптимістичного сценарію, Україні вдасться повернути 100% своїх територій і тоді відновлення цих міст матиме сенс.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов. За його словами, відновлення повністю зруйнованих населених пунктів здатне повернути значну частину населення додому та виправити демографічну ситуацію.

Якщо українці повернуться у свої рідні міста, це поверне і робочу силу, а також з'явиться більше можливостей для розселення тимчасово переміщених осіб.

Жданов зауважив, що відновлення може мати більше позитивних наслідків, якщо Україна буде залучати до нього партнерів.

"Ми на своїй землі, і відновлення міст для нас є доцільним. Росії все це просто не треба. Погляньте за Урал: половина Росії то тоне, то горить, то там худобу забивають у шести областях, що може спровокувати нестачу продовольства. І що, РФ вкладає туди мільярди рублів? Ні, вона відбирає останні гроші у економіки, навіть у олігархів, аби лише профінансувати війну", - додав експерт.

Що РФ планує робити зі зруйнованими містами України

Главред писав, що за словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний опір" Олександра Коваленка, відновлювати зруйновані дощенту українські міста Росія точно не буде.

Причиною є те, що на віднвлення треба колосальні кошти і величезні інвестиції, чого у РФ сьогодні просто немає. Максимум, що Росія робитиме – це виключно з метою пропаганди створювати "потьомкінські села".

Нагадаємо, Главред писав, що РФ прагне створити "буферну зону" в Дніпропетровській області, щоб забезпечити безпеку окупованого Великоновосільського району Донецької області, та повністю захопити решту неокупованої Запорізької області.

Раніше повідомлялося, що Росія не збирається відновлювати більшість захоплених міст України, які вона перетворила на руїни. Значну частину населених пунктів можуть просто зрівняти із землею та перетворити на "могильники".

Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що на південних українських землях, які перебувають зараз під окупацією, Росія планує фактично такі ж процеси грабунку й деіндустріалізації, які провела на території захопленого Донбасу

Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

