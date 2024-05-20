Залп у 40 ракет: названо терміни й цілі нових масованих ударів по Україні

Окупанти можуть використовувати для ударів літаки ТУ-95 і ТУ-22М3, каже Олександр Коваленко.

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Олександр Коваленко оцінив імовірність ракетного удару РФ / ua.depositphotos.com, Facebook Олександр Кова ленко

Військовий аналітик Олександр Коваленко прокоментував підготовку російських окупантів до нового ракетного удару по Україні.

Як наголосив він в ефірі інформаційного телемарафону, з цим може бути пов'язане перебазування стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і Ту-22М3 на аеродром "Оленья" в Мурманській області.

"Росіяни не відмовилися від загального свого плану - нанесення ракетних ударів по нашій енергетичній системі. Тому протягом півтора - двох з половиною тижнів вони завдаватимуть ці ракетні удари з використанням як авіаційної компоненти, якщо ми говоримо про ТУ-95 - це ракети Х-101, Х-55. І якщо ми говоримо про ТУ-22М3, то це ракети Х-22 або Х-32", - пояснив військовий експерт.

Водночас він звернув увагу на те, що РФ здатна виробляти до 2 одиниць ракет відповідних модифікацій на добу і таким чином поповнювати свої запаси.

"Вони будуть використовувати комбіновані удари по нашій енергетичній системі. Так що ці перекидання можуть бути пов'язані з тим, щоб підготувати відповідну класифікацію пускових, для підготовки їхніх засобів ураження до наступної хвилі ударів. Це може бути до 30-40 ракет цієї компоненти використано проти України", - додав Коваленко.

Дивіться відео - Росія зігнала літаки і готується до нової атаки:

Що відомо про підготовку ракетного удару РФ

Напередодні повідомлялося про те, що російські окупанти можуть готувати нові масовані удари по Україні зі стратегічних бомбардувальників.

Про це свідчать нові супутникові знімки, опубліковані OSINT-аналітиком MT Anderson у мережі Х.

На знімках від 15 травня видно, що на військовий аеродром перекинули понад 25 військових літаків РФ.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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