Окупанти РФ переслідують дві головні 'цілі': у ЗСУ пояснили ракетні удари по Україні

Російські загарбники не зупиняться, доки не досягнуть своїх "цілей", або поки ЗСУ не зірвуть їхні плани, сказав речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

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Росія хоче знищити критичну інфраструктуру, Україні потрібні системи ППО і ракети - Повітряні сили / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, АрміяІнформ

Окупанти агресора Росії ставлять перед собою "завдання" повного знищення критичної інфраструктури України. Вони не зупиняться доти, доки не досягнуть своїх "цілей", або доки українська армія їх не зупинить. Країни-союзники знають, що потрібно державі для посилення захисту повітряного простору та важливих об'єктів. Про це заявив представник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що останніми днями не встановлено фактів масованих пусків ракет чи комбінованих атак. Проте минулої ночі ворог знову вдарив по цивільній та енергетичній інфраструктурі.

"Цієї ночі ворог застосував лише одну керовану ракету Х-59, уже, на жаль, звично по об'єктах цивільної та енергетичної інфраструктури", - зазначив Євлаш.

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"Мета" РФ - знищити критичну інфраструктуру і пробити ППО

За його словами, росіяни і надалі намагатимуться знищити критичну інфраструктуру та пробити захисний купол ППО в містах України.

"Вони застосовують все, навіть таку грізну зброю як "Кинджал", щоб уразити і досягти своїх цілей зі знищення наших енергетичних об'єктів. Тому ми бачимо, що вони не зупиняться, поки або повністю не знищать, або ми їх не зупинимо на тому етапі, на якому вони вже є", - пояснив речник ЗС.

Коротко про ракету Кинджал / Інфографіка: Главред

Що відомо про ракету "Кинджал" Х-47М2 "Кинджа́л" — російська аеробалістична ракета з можливістю нести ядерний заряд. Після успішних випробувань комплекс прийнятий на озброєння і з 1 грудня 2017 року став на бойове чергування на аеродромах Південного військового округу. Ракету, імовірно, створено на основі 9К720 "Іскандер-М". Часто називають гіперзвуковою ракетною системою, що не зовсім коректно, оскільки попри те, що майже всі балістичні ракети досягають гіперзвукової швидкості на певних етапах польоту, ця система не є ані гіперзвуковим глайдером, ані гіперзвуковою крилатою ракетою, повідомляє Вікіпедія.

Україні потрібні Gepard і безліч ракет для ППО

Коментуючи збиття дрона-розвідника РФ навчально-тренувальним літаком Як-52, він також акцентував увагу на тому, що Україні потрібні додаткові засоби ППО і ракети.

"Будь-які засоби, в такому разі, стануть у пригоді, щоб боротися з ними", - пояснив Євлаш і додав, що Україні необхідно безліч самохідних артилерійських установок Gepard, щоб перекрити шлях російським дронам.

Що потрібно Україні для посилення протиповітряної оборони

Україні для прикриття повітряного простору необхідні не лише різні системи ППО, а й винищувачі F-16.

"Це має бути система, яка буде повністю прикривати від повітряного нападу різного типу носіями і прикривати сама себе. Тому, необхідно вибудувати саме такий варіант... Звичайно, що партнери знають про нашу потребу, і щойно вже буде безпосередньо в нас ця зброя, ви побачите результати в щоденних ранкових зведеннях", - підкреслив Ілля Євлаш.

ППО для України - головні новини за темою:

В України можуть виникнути проблеми з ракетами для ППО, якщо окупанти проводитимуть інтенсивні повітряні атаки, говорив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україні потрібні снаряди та додаткові системи протиповітряної оборони.

Передача Україні додаткових систем ППО може відбутися в липні-серпні, вважає колишній радник Офісу президента Віктор Андрусів. В інтерв'ю Главреду він сказав, що кожна країна вивчає ризики для власної безпеки, коли передає свої системи.

Берлін передасть Києву ще одну батарею ЗРК Patriot, заявили в Міноборони Німеччини. Німецький уряд ухвалив відповідне рішення, щоб допомогти Україні вистояти у протистоянні російському ракетному терору.

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