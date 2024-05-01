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Можливі ракетні удари: у Києві посилюють безпеку на Великдень

Альона Вороніна
1 травня 2024, 09:52
Біля храмів чергуватимуть правоохоронці, щоб не допустити провокацій та у разі повітряної тривоги допомагати евакуювати вірян і священнослужителів в укриття.
Пасха
Через ризик ракетного удару на Великдень у Києві посилюють заходи безпеки/ колаж: Главред, фото: УНІАН

У Києві на Великдень, 5 квітня, посилять заходи безпеки через ризик провокацій та ракетних ударів з боку країни-агресорки Росії. Зокрема, з метою недопущення провокацій місця проведення богослужінь та зібрання вірян – храми, собори та Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" – патрулюватимуть поліцейські та муніципальна охорона столиці.

Біля храмів будуть чергувати правоохоронці, які у разі оголошення повітряної тривоги будуть допомагати вірянам і священнослужителям евакуюватися до найближчих укриттів. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Також начальник КМВА повідомив, що на Великдень будуть працювати спеціальні тимчасові моніторингові центри. Вони будуть оперативно відслідковувати ситуацію в Києві, щоб запобігти правопорушенням.

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Комендантська година на Великдень залишається незмінною – вона діятиме з 00:00 до 05:00.

У КМВА закликали киян і гостей міста за можливості подивитися богослужіння онлайн, а у разі відвідування храму дбати про свою безпеку й намагатися уникати великих скупчень людей.

"Не забувайте – в країні триває війна. У нашого ворога немає нічого святого! Навіть в такі світлі дні святкування Воскресіння Господнього від агресора можна очікувати лише заподіяння зла! Загрозу провокацій чи ракетних обстрілів у цей день ніхто не знімає! Дотримуйтеся правил безпеки. Пам’ятайте про сигнали повітряної тривоги. При оголошенні – прямуйте в найближче укриття. Бережіть себе і близьких. Своїми відповідальними діями допомагайте наближати мир в Україні після нашої Перемоги", – зазначив начальник КМВА.

Загроза ракетних ударів на Великдень 5 квітня – останні новини

Раніше українців попередили про нові провокації РФ – можливий ракетний удар по Україні на Великдень. За даними Центру протидії дезінформації, Росія готує ракетні та міжрелігійні провокації для дестабілізації ситуації в Україні у період Великодніх свят.

Також раніше повідомлялося, що РФ завдаватиме більше масованих ударів по Україні у найближчі два місяці. Російські окупанти користуються "вікном можливостей".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сказав, чого не вистачає Україні для відбиття атак. Три види зброї зараз є найбільш необхідними, щоб Україна могла захищати свої населені пункти від ворожих атак та просуватися на фронті.

Як часто дата Великодня співпадає у правоставних та католиків?

За Григоріанським календарем у 45% випадків Великдень святкують на тиждень раніше, ніж за Юліанським, у 30% - дати збігаються, у 20% - різниця складає більше ніж місячний цикл.

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