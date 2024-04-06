РФ обрала нову ціль: офіцер ЗСУ назвав, які міста під загрозою захоплення

Росіяни ставлять для себе одну мету - підготовка плацдармів для майбутнього наступу, вважає Микола Мельник.

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ЗСУ відбивають ворожі атаки / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Захоплення міста Часів Яр у Донецькій області може відкрити перед окупантами РФ нові можливості, заявив офіцер ЗСУ, кавалер ордена Богдана Хмельницького Микола Мельник.

Як наголосив він у коментарі 24 Каналу, ворог активізувався на захід від Бахмута для захоплення Часовогу Яру, незважаючи на критичну для них ситуацію в Семенівці та в Бердичах Донецької області через великі можливості українських безпілотників.

"Росіяни ставлять для себе одну мету - підготовка плацдармів для майбутнього наступу. Влітку росіяни спробують вдарити в напрямку Покровська і Слов'янська, щоб у такий спосіб вибити ЗСУ з Донецької області. Це їм потрібно для того, щоб показати хоч якийсь результат "СВО", - зазначив український військовий.

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За його словами, ворог намагається атакувати Михайлівку, Часів Яр, а також Серебрянське лісництво.

"Вони потроху перекидають свої сили і намагаються покращувати своє тактичне положення. Не можна говорити, що наша система оборони тотальна і незламна. Якщо говорити про Роботине, то росіяни туди спокійно заходять, але в них немає сил для закріплення", - пояснив співрозмовник.

Мельник додав, що росіяни мають сили, щоб просуватися, утім, зараз у них недостатньо сил для закріплення. Це значною мірою пов'язано з роботою українських БпЛА. Тобто дронами ЗСУ можуть частково компенсувати снарядний голод в артилерії. Однак так буде не завжди і зрештою, окупанти також нарощують виробництво FPV-дронів.

Контрнаступ ЗСУ 2024 У лютому в інтерв'ю Fox News президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна планує не лише оборонятися, а й готувати новий контрнаступ. За його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розробляє два варіанти плану щодо того, як діяти далі в разі отримання допомоги від США та в разі її відсутності. Збройні сили України 2025 року проведуть контрнаступальну операцію, якщо держава вистоїть і втримає оборону 2024-го. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Керівник комітету з європейських справ у Бундестазі Антон Хофрайтер вважає, що Україна не зможе здобути перемогу над агресором Росією найближчим часом, однак ЗСУ здатні будуть виграти війну 2025 року за необхідного рівня військової підтримки з боку виробників зброї в Європі. Головнокомандувач Збройними силами Великої Британії Ентоні Радакін заявив, що Україна не зможе перехопити ініціативу на полі бою впродовж ще кількох місяців. Контрнаступ ЗСУ малоймовірний щонайменше до пізнього літа. За його словами, ситуація на фронті зміниться, коли Захід узгодить нові кроки з підтримки України.

Ситуація на фронті

Раніше Олександр Сирський розкрив критичну ситуацію на фронті. На Лиманському, Оріхівському та Херсонському напрямках обстановка залишається напруженою, повідомив головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, що окупанти захопили Водяне і просунулися в Іванівському. Російські окупанти просунулися на Донецькому напрямку. Аналітики також повідомили, що уточнюють лінію зіткнення біля Вербового Запорізької області.

Президент Володимир Зеленський розповів про дії, які не дають РФ просуватися. Українським захисникам вдалося стабілізувати позиції на фронті в умовах дефіциту снарядів. Російські окупанти не можуть просуватися вперед.

Screenshot / Главред

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