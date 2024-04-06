Під загрозою чотири великі міста: у ЗСУ розкрили напрямок наступу РФ

Бої в Покровському районі мають вирішальне значення, розповіли українські захисники.

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/ колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Російські окупанти штурмують село Новомихайлівку Покровського району Донецької області. Наразі там постійно точаться бої.

Напередодні в районі Новомихайлівки російські війська спробували прорвати оборону українських військ, йдеться в матеріалі Currenttime.

"Сім одиниць бронетехніки поїхали з піхотою на штурм. На щастя, не доїхали. Із семи одиниць дві тільки повернулися назад, п'ять було знищено. І, відповідно, піхота теж", - розповіли українські військові.

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За їхніми словами, подібні штурми в їхньому районі відбуваються щодня: Новомихайлівка має стратегічне значення.

"Якщо вони захоплять Новомихайлівку, вони відкриють собі дорогу на Вугледар. Відповідно, будуть відкриті ворота в Курахове, а з Курахового вже в Покровськ, Селидове, Слов'янськ. Вони виходять на оперативний простір", - пояснюють вони становище на фронті під Донецьком.

Бійці ЗСУ додали, що РФ по кілька разів на день організовує масовані штурми з великою кількістю піхоти, техніки.

"Вони намагаються нас штурмувати, але поки що, слава богу, у них не виходить", - додали українські захисники.

Контрнаступ ЗСУ 2024 У лютому в інтерв'ю Fox News президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна планує не лише оборонятися, а й готувати новий контрнаступ. За його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розробляє два варіанти плану щодо того, як діяти далі в разі отримання допомоги від США та в разі її відсутності. Збройні сили України 2025 року проведуть контрнаступальну операцію, якщо держава вистоїть і втримає оборону 2024-го. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Керівник комітету з європейських справ у Бундестазі Антон Хофрайтер вважає, що Україна не зможе здобути перемогу над агресором Росією найближчим часом, однак ЗСУ здатні будуть виграти війну 2025 року за необхідного рівня військової підтримки з боку виробників зброї в Європі. Головнокомандувач Збройними силами Великої Британії Ентоні Радакін заявив, що Україна не зможе перехопити ініціативу на полі бою впродовж ще кількох місяців. Контрнаступ ЗСУ малоймовірний щонайменше до пізнього літа. За його словами, ситуація на фронті зміниться, коли Захід узгодить нові кроки з підтримки України.

Ситуація на фронті

Раніше Олександр Сирський розкрив критичну ситуацію на фронті. На Лиманському, Оріхівському та Херсонському напрямках обстановка залишається напруженою, повідомив головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, що окупанти захопили Водяне і просунулися в Іванівському. Російські окупанти просунулися на Донецькому напрямку. Аналітики також повідомили, що уточнюють лінію зіткнення біля Вербового Запорізької області.

Президент Володимир Зеленський розповів про дії, які не дають РФ просуватися. Українським захисникам вдалося стабілізувати позиції на фронті в умовах дефіциту снарядів. Російські окупанти не можуть просуватися вперед.

/ Главред

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