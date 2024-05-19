Можуть злетіти десятки бомбардувальників: РФ готує масований удар – соцмережі

Російські окупанти можуть готуватися до нових ракетних обстрілів України.

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РФ може готувати новий масований удар / / Колаж Главред, фото: Вікіпедія

Російські окупанти можуть готувати нові масовані удари по Україні зі стратегічних бомбардувальників.

Про це свідчать нові супутникові знімки, опубліковані OSINT-аналітиком MT Anderson у мережі Х.

На знімках від 15 травня видно, що на військовий аеродром перекинули понад 25 військових літаків РФ.

відео дня

MT Anderson уточнює, на аеродромі "Оленья" в Мурманській області зібрано:

12 стратегічних бомбардувальників Ту-95,

13 літаків Ту-22М3,

2 військово-транспортні літаки Ан-12,

1 стратегічний бомбардувальник Ту-160.

/ @MT_Anderson

/ @MT_Anderson

Водночас MT Anderson не виключає, що окупанти можуть готуватися до нових ракетних обстрілів України.

Що таке літак Ту-22М Ту — 22М ("виріб 45", за кодифікацією НАТО: Backfire)-радянський і російський дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник з крилом змінної стрілоподібності. Може нести ядерну зброю, повідомляє "Вікіпедія".

Ракетні удари РФ по Україні - останні новини за темою

Раніше з'явився тривожний прогноз щодо нових ракетних ударів. Російські окупанти свідомо завдають ракетних ударів по житлових будинках та інфраструктурі України з метою знищення мирного населення, заявив військовий експерт, полковник запасу Петро Черник.

Нагадаємо, у ЗСУ пояснили ракетні удари по Україні. Російські загарбники не зупиняться, поки не досягнуть своїх "цілей", або поки ЗСУ не зірвуть їхні плани, сказав речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

Як повідомлялося раніше, у Києві посилюють безпеку на Великдень. У Київській міській військовій адміністрації попередили про загрозу провокацій або ракетних обстрілів цього дня.

/ Инфографика Главреда

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