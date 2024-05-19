УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Можуть злетіти десятки бомбардувальників: РФ готує масований удар – соцмережі

Олексій Тесля
19 травня 2024, 21:40
2532
Російські окупанти можуть готуватися до нових ракетних обстрілів України.
Ту-95
РФ може готувати новий масований удар / / Колаж Главред, фото: Вікіпедія

Російські окупанти можуть готувати нові масовані удари по Україні зі стратегічних бомбардувальників.

Про це свідчать нові супутникові знімки, опубліковані OSINT-аналітиком MT Anderson у мережі Х.

На знімках від 15 травня видно, що на військовий аеродром перекинули понад 25 військових літаків РФ.

відео дня

MT Anderson уточнює, на аеродромі "Оленья" в Мурманській області зібрано:

  • 12 стратегічних бомбардувальників Ту-95,
  • 13 літаків Ту-22М3,
  • 2 військово-транспортні літаки Ан-12,
  • 1 стратегічний бомбардувальник Ту-160.
Скріншот
/ @MT_Anderson
Скріншот
/ @MT_Anderson

Водночас MT Anderson не виключає, що окупанти можуть готуватися до нових ракетних обстрілів України.

Що таке літак Ту-22М

Ту — 22М ("виріб 45", за кодифікацією НАТО: Backfire)-радянський і російський дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник з крилом змінної стрілоподібності. Може нести ядерну зброю, повідомляє "Вікіпедія".

Ракетні удари РФ по Україні - останні новини за темою

Раніше з'явився тривожний прогноз щодо нових ракетних ударів. Російські окупанти свідомо завдають ракетних ударів по житлових будинках та інфраструктурі України з метою знищення мирного населення, заявив військовий експерт, полковник запасу Петро Черник.

Нагадаємо, у ЗСУ пояснили ракетні удари по Україні. Російські загарбники не зупиняться, поки не досягнуть своїх "цілей", або поки ЗСУ не зірвуть їхні плани, сказав речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

Як повідомлялося раніше, у Києві посилюють безпеку на Великдень. У Київській міській військовій адміністрації попередили про загрозу провокацій або ракетних обстрілів цього дня.

Можуть злетіти десятки бомбардувальників: РФ готує масований удар – соцмережі
/ Инфографика Главреда

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна Росії та України ракетний удар
Реклама

Головне за день

Удари по РФ зброєю США: ЗМІ дізналися, як Україна тисне на Штати

Удари по РФ зброєю США: ЗМІ дізналися, як Україна тисне на Штати

23:41 Світ
Сценарій введення західних військ в Україну: ексшеф Пентагону натякнув на терміни

Сценарій введення західних військ в Україну: ексшеф Пентагону натякнув на терміни

23:37 Світ
"Битва за Харківщину не стане вирішальною": генерал США зробив заяву

"Битва за Харківщину не стане вирішальною": генерал США зробив заяву

22:05 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Усик розмазав Ф'юрі і став абсолютним чемпіоном світу! 49477

Усик розмазав Ф'юрі і став абсолютним чемпіоном світу!

Гороскоп на завтра 20 травня: Леви - про вашу помилку дізнаються, Водоліям - недовіра 43740

Гороскоп на завтра 20 травня: Леви - про вашу помилку дізнаються, Водоліям - недовіра

Після госпіталізації: опухла і несхожа на себе Наташа Корольова вийшла на зв'язок 19636

Після госпіталізації: опухла і несхожа на себе Наташа Корольова вийшла на зв'язок

Усик не стримав сліз після перемоги: якими були його перші слова 10814

Усик не стримав сліз після перемоги: якими були його перші слова

Останні новини

23:41

Удари по РФ зброєю США: ЗМІ дізналися, як Україна тисне на Штати

23:37

Сценарій введення західних військ в Україну: ексшеф Пентагону натякнув на терміни

22:39

На кордоні не було фортифікацій: майор прокоментував прорив РФ на ХарківщиніВідео

22:05

"Битва за Харківщину не стане вирішальною": генерал США зробив заяву

21:40

Можуть злетіти десятки бомбардувальників: РФ готує масований удар – соцмережі

Війська РФ не штурмуватимуть Харків і Суми, а створять плацдарми для подальшого наступу – ГетьманВійська РФ не штурмуватимуть Харків і Суми, а створять плацдарми для подальшого наступу – Гетьман
20:46

Україна досягає успіхів щодо Криму: Ходжес розкрив хльосткі маневри ЗСУ

20:36

Зірвали плани РФ: Зеленський розповів про зміцнення позиції ЗСУ на Харківщині

19:43

Світло відключатимуть по всій Україні: де і коли не буде електроенергії

19:39

Згорів і затонув: нові деталі удару по російському кораблю в Севастополі

Реклама
19:18

Удари ЗСУ по території Росії: у Франції виступили з важливою ініціативою

18:59

Механік розкрив, які три речі необхідно перевірити під час купівлі автомобіляВідео

18:40

Годжес назвав стратегічну мету військ НАТО в Україні

18:33

Десятки кадирівців злетіли в повітря: нові деталі удару по ворогу у Вовчанську

17:32

Кривавий обстріл Харківщини: Зеленський жорстко відреагував на терор РФФотоВідео

16:55

ЗСУ "накрили" лікарню з окупантами у Вовчанську, які готувалися наступати

16:24

Як українців каратимуть за борги за комуналку: що кажуть у Кабміні

16:19

Чи можна заморозити сиру цвітну капусту: результат приємно здивує

16:17

В Ірані зазнав аварії вертоліт із президентом Раїсі: подробиціВідео

16:15

Викликали швидку: у Львові побили відомого блогера, який знімав відеоВідео

16:01

Подвійний удар "Іскандерів" та обстріл РСЗВ: на Харківщині багато загиблих і пораненихФотоВідео

Реклама
15:56

Ракети Taurus і удари по Криму: у Британії зробили заяву і звернулися до ФРН

15:55

Після невеликого затишшя РФ відновила наступ під Харковом: дані Генштабу

15:47

Як правильно – "згУщене" чи "згущЕне молоко": якої поширеної помилки треба уникатиВідео

14:32

Військовий оцінив підготовку України до контрнаступу: названо терміниВідео

14:28

Випало зайве: Волочкова знову зганьбилася в мережі

14:24

Чи можуть вручити повістку на роботі: спікер Міноборони дав відповідь

13:49

Сам розповів: розкрито огидну таємницю путінського блазня Shaman

13:45

Буде спека +30 градусів: у яких областях скоро вдарять літні температури

13:37

СБУ і ЗСУ дронами вдарили по аеродрому з десятками російських літаків - ЗМІ

13:17

Де краще зберігати банани: як урятувати солодкі фрукти від почорніння

13:09

Росія знизила наступ під Харковом до нуля: що відбувається на фронті

12:57

Прогресивно погіршується: російському співаку Носкову стає дедалі гірше

12:38

Церковне свято 20 травня: що заборонено робити у день трьох святих мучеників

12:04

Крістіна Орбакайте заговорила про мир

12:01

Росія вранці випустила ракети і дрони по Україні: у деяких містах - вибухи

12:00

Українські військові знищили російський корабель "Ковровець"

11:41

"Я знаю, що він тут": Усик розплакався просто перед ЗМІ, згадавши про батькаВідео

11:38

"Це повноцінний наступ": екскомандир роти "Айдару" назвав 2 цілі атак РФ на Харківщині

11:10

Харчишин пояснив, чому артисти заслуговують на бронювання від мобілізації

10:52

Камалія показала, як із чоловіком і доньками відсвяткувала свій день народження

Реклама
10:30

У російському шоу опустили путіністку Кудрявцеву

10:23

Є лише 2 умови: Гетьман сказав, коли стане можливим наступ ЗСУВідео

10:00

Грузія за крок від революції та нової війни: чим небезпечний закон "про іноагентів"

09:52

Тариф на електроенергію в Україні підвищать: ЗМІ пояснили, скільки доведеться платити

09:47

Після госпіталізації: опухла і несхожа на себе Наташа Корольова вийшла на зв'язок

09:16

У РФ і Криму прогриміли вибухи: окупанти скиглять про атаку ракет і 60 дронів

09:07

Як тепер потрібно проходити ВЛК: у Міноборони описали механізм

09:03

Гороскоп на завтра 20 травня: Леви - про вашу помилку дізнаються, Водоліям - недовіра

08:50

РФ вночі атакувала Україну 37 дронами: у Повітряних силах розповіли деталі

08:00

Ультиматум США від України або Як зробити Трампа своїм головним союзникомПогляд

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церкви
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Персони
Кирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти