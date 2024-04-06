'Приліт' у самому Харкові: росіяни вдарили по житлових будинках, є жертви

Унаслідок російської атаки загинула щонайменше одна людина, також є поранені.

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Росіяни вдарили по житлових будинках у Харкові / Колаж: Главред, фото: ДСНС

У Харкові 6 квітня прогриміли потужні вибухи. Російські окупанти атакували місто і завдали удару КАБами. Про це заявив мер міста Ігор Терехов.

Росіяни вдарили по житловому району Харкова. Уже відомо щонайменше про одного загиблого, також є постраждалі.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що ворожий удар було завдано по Шевченківському району Харкова. Росіяни пошкодили цивільну інфраструктуру. Також на місці "прильоту" почалася пожежа - загорілися машини.

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Росіяни вдарили по житлових будинках у Харкові / фото: скріншот

Варто зазначити, що Повітряні сили України попереджали про пуски авіабомб у напрямку Харківської області.

Росіяни вдарили по житлових будинках у Харкові / фото: скріншот

Що таке КАби? Керована авіаційна бомба (КАБ) — один з видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення влучності влучання в ціль аеродинамічними поверхнями та системою наведення, пише Вікіпедія. Вони є одним з основних видів високоточної зброї, оскільки поєднують високу точність влучення і значну потужність бойової частини. Маса бомби коливається від 500 кг до 1500 кг.

Що таке КАби? / Інфографіка: Главред

Російські обстріли Харкова - останні новини

Нагадаємо, 4 квітня окупанти здійснили удар по території України за допомогою 20 БпЛА типу "Шахед". Силами протиповітряної оборони України було знищено 11 дронів ворога. Внаслідок атаки у Харкові 4 людини загинуло, серед яких троє рятувальників, а ще 11 - отримали поранення.

У результаті удару безпілотників Росії по Харкову загинули троє рятувальників: Владислав Логінов, Сергій Байдалінов і Володимир Матюшенко. Логінов загинув практично на очах у свого сина, який також є рятувальником. Обидва були на місці влучання БПЛА.

Як повідомляв Главред, у п'ятницю, 5 квітня, російські окупанти атакували Харків керованими авіаційними бомбами. Мер міста Ігор Терехов попередив про сильні вибухи і закликав мешканців бути обережними.

Повторний наступ РФ на Харків - прогнози Росія намагається знищити Харків своїми бомбами, дронами та ракетами. Ворог уже збирає сили для наступу на місто. Про це заявив ветеран АТО Євген Дикий. При цьому він вважає, що у ворога зараз немає сил, щоб здійснити цей наступ на Харків. Генерал-лейтенант запасу, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко також вважає, що росіяни не мають сил для ефективного наступу на Харків з подальшим оточенням міста. Саме тому РФ спробує застосувати іншу тактику, поступово знищуючи квартал за кварталом і перетворюючи Харків на новий Маріуполь. За словами майора Нацгвардії Олексія Гетьмана, російські окупанти планують взяти Харків в облогу, уникаючи прямого удару "в лоб". Росія має намір захопити Харків, а її війська можуть наблизитися до Києва влітку. Однак, Збройні Сили України та Генштаб роблять усе можливе, щоб цього уникнути. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США, генерал Бен Годжес.

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