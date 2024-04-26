Україна не закриє все небо: з'явився тривожний прогноз щодо нових ракетних ударів

Повітряні удари РФ триватимуть, попередив Петро Чернік.

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Російські окупанти свідомо завдають ракетних ударів по житлових будинках та інфраструктурі України з метою знищення мирного населення, заявив військовий експерт, полковник запасу Петро Черник.

"Ніхто до цієї війни не готувався. Противник навмисне так чинить, щоб винищити більше українців", - підкреслив він в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

Водночас він говорить про те, що практично неможливо закрити повітряний простір від ударів РФ на 100%.

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"Так не буває, такого в природі просто не існує. Крихітний Ізраїль, який відбив атаку Ірану - безпрецедентну, подібної до якої не було з часів Другої світової війни, все одно пропустив 2%", - нагадав співрозмовник.

Він попередив про те, що повітряні удари РФ триватимуть і прикрити всі об'єкти, на жаль, не вийде.

"Ворог буде бити, і ми не зможемо швидкими темпами закрити небо. Так не буває. Отже, дуже важливі акценти. Акценти вирішують, чи даємо нашому читачеві об'єктивну інформацію, чи даємо йому емоцію страху. Це дуже важливо", - додав Черник.

Раніше повідомлялося, що РФ збирає ударний "кулак": перетворює місто-мільйонник на "сіру зону". Окупанти РФ мають намір перетворити Харків на "сіру зону", непридатну для проживання цивільного населення, пише британське видання The Economist.

Як повідомлялося раніше, РФ "жорстко" закидає Харків бомбами. Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні системи протиповітряної оборони Patriot наразі мають перебувати саме в Україні, щоб згодом не довелося їх застосовувати по всьому східному флангу НАТО.

Нагадаємо, раніше Зеленський терміново порадився з головами СБУ та ГУР. Президент обговорив ситуацію навколо ударів ворога по Харкову та східних регіонах України.

Хто такий Петро Черник Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

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