Росіяни придумали 'чудо-РЕБ', щоб захистити НПЗ від атаки дронів - Defense Express

Пропагандист заявив, що Росія вже має комплекс, здатний протидіяти таким атакам, але до цього часу він "не вироблявся в широких масштабах".

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Російські НПЗ "страждають" від атак дронів / Коллаж: Главред, фото: скріншот

У країні-агресорці Росії після атаки українських дронів на нафтопереробних заводах визнали, що вони не мають захисту для цих об'єктів критичної інфраструктури. Стало відомо, що росіяни нібито почали розробляти нові системи для протидії атакам дронів.

Журналісти Defense Express зазначили, що ворог заявляє, що нібито вже має комплекс радіоелектронної боротьби, який може захистити "від усіх дронів". За словами окупантів, зараз питання полягає буцімто у масштабуванні цієї розробки.

За словами Володимира Артякова, першого заступника голови "Ростєха", існує прагнення захистити нафтопереробні заводи від атак безпілотників за допомогою систем радіоелектронної боротьби. Росіянин наголосив, що країна вже має комплекс, здатний протидіяти таким атакам, але до цього часу він "не вироблявся в широких масштабах".

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Артяков стверджує, що нещодавно розроблений комплекс здатний "ефективно боротися з широким спектром безпілотників і керованих літальних апаратів". Він також згадав, що в Росії тривають "зусилля із захисту ключових об'єктів інфраструктури".

Цей комплекс нібито вже почали застосовувати, хоча поки що деталей про цю ворожу зброю немає. Це нагадує торішню заяву окупантів про "успішне" випробування модернізованої системи протидії безпілотникам "Серп-ВС5Д" на об'єкті енергетичної інфраструктури, розробленої науково-дослідним інститутом "Вектор". Однак є припущення, що нинішня ситуація може мати інший розвиток.

"І з одного боку, звичайно, "комплекс РЕБ, що протидіє всім дронам", звучить як чергова "чудо-зброя", але з іншого - факт, що ворог працює у цьому напрямку і планує захищатися від дронових атак засобами РЕБ треба взяти до уваги в контексті подальшого розвитку наших безпілотних літальних апаратів", - повідомили у виданні.

Варто зазначити, що Росія перейняла українську концепцію мобільних штурмових груп для боротьби з безпілотниками. Ця стратегія передбачає використання зенітних установок ЗУ-23-2, встановлених на вантажівках, а також великокаліберних кулеметів на пікапах.

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"Бавовна" в Росії: що відомо

Нагадаємо, що у РФ сталась пожежа на НПЗ у Самарській області. Новокуйбишевський нафтопереробний завод міг бути атакований безпілотниками. За повідомленнями очевидців, близько години тому було чути вибух, потім видно полум'я від пожежі.

Дрони підірвали установку переробки нафти у Нижньокамську. Потужність цієї установки становила 8 млн тонн нафти, а це 2,6% від загальної річної переробки РФ на рік. Атака дроном нафтопереробного заводу в Татарстані минулої ночі є спільною операцією СБУ і ГУР Міноборони.

У Росії на "Уралмаш" пролунали вибухи. У російському Єкатеринбурзі сталася масштабна пожежа на військовому заводі "Уралмаш". Вогонь охопив площу у 4 500 квадратних метрів. Покрівля будівлі обвалилася на площі 300 квадратних метрів.

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