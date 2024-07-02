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Нідерланди дозволили експорт F-16 в Україну: коли прибуде перший винищувач

Анна Ярославська
2 липня 2024, 07:26
189
Перший літак буде поставлено "найближчим часом".
F-16, пілот
У Нідерландах дозволили експорт в Україну 24-х винищувачів F-16 / Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Вікіпедія

Міністр зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів видала ліцензію на експорт в Україну 24-х літаків F-16 і семи авіадвигунів. Перший літак буде поставлено "найближчим часом".

Про це йдеться в листі міністра оборони цієї країни Кайси Оллонгрен, адресованому депутатам Палати представників Нідерландів і опублікованому на сайті парламенту.

У листі Оллонгрен повідомляє депутатам, що міністр зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва провела перевірку експортного контролю та 19 червня видала ліцензії на експорт літаків.

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"На додаток до попередньої інформації про постачання товарів військового призначення в Україну від 13 червня, я також від імені міністра закордонних справ і міністра зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва повідомляю, що незабаром відбудеться поставка першого літака", - йдеться в листі.

Зазначається, що жодних додаткових подробиць оприлюднено не буде.

"Коли саме винищувачі відправляться в Україну, поки що тримається в таємниці. Палата представників буде проінформована про це конфіденційно", - повідомила Оллонгрен.

Нідерланди дозволили експорт F-16 в Україну: коли прибуде перший винищувач
Літаки F-16 - основні характеристики / Інфографіка: Главред ​

Постачання F-16 в Україну - останні новини

Бельгія, Нідерланди, Данія і Норвегія пообіцяли передати Україні понад 60 літаків F-16 до кінця року, що еквівалентно 4-5 ескадрильям. Однак, за даними The Times, через "навмисне затягування" навчання українських пілотів у США всі ці літаки навряд чи зможуть піднятися в небо над Україною.

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що перші поставки винищувачів F-16 Україні почнуться цього року. Нідерланди планують передати Україні 24 винищувачі.

Група демократів у Палаті представників Конгресу США закликає Пентагон розширити тренування українських пілотів на літаках F-16, що сприятиме зміцненню обороноздатності України в контексті протистояння Росії.

Що таке F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.

Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.

F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.

Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.

Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

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