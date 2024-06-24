Підготовка українських пілотів F-16 в Данії закінчиться цього року: яка причина

За підсумками тренувальної програми Данія підготує "близько" 20 пілотів з України, заявив урядовець.

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Підготовка українських пілотів F-16 в Данії закінчиться цього року / колаж: Главред, фото: Офіс президента, Міноборони Великобританії

Данія завершить програму підготовки українських пілотів на літаках F-16 наприкінці року у зв’язку з переходом датських ВПС на новий тип літака. Про це повідомив міністр оборони країни Троелс Лунд Поульсен, якого цитує Bloomberg.

Відомо, що за підсумками тренувальної програми Данія загалом підготує "близько" 20 пілотів з України, заявив урядовець. Торік ця країна обіцяла передати Україні якраз 19 винищувачів F-16.

"Ми будемо переходити на польоти на F-35, тому нам потрібно витрачати на це сили, і тому ми не можемо продовжувати навчання українських льотчиків після 2024 року", – сказав Поульсен. відео дня

Він також зауважив, що "коаліція F-16", до якої зокрема входять США, Нідерланди та Данія, з наступного року має знайти альтернативні місця для тренування українських пілотів на додаток до вже створеного навчального центру в Румунії.

F-16 / Інфографіка: Главред

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Передача винищувачів F-16 Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, чотири країни: Бельгія, Нідерланди, Данія та Норвегія зобов'язалися передати Україні більше 60 бортів F-16 до кінця року. Це дорівнює 4-5 ескадрильям, але злетіти над українським небом усім їм навряд чи вдасться.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже найближчим часом отримає винищувачі F-16.

В той же час, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов заявив, що Україна не має інфраструктурних об'єктів, які б могли прийняти F-16.

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