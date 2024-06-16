Зеленський оголосив про терміни отримання винищувачів F-16

Україна і Данія обговорили низку питань щодо перемовин стосовно вступу держави до Європейського Союзу, сказав президент Володимир Зеленський.

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Україна отримає F-16 найближчим часом - Зеленський / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Україна вже найближчим часом отримає винищувачі F-16. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

У своєму акаунті в X він розповів про те, що провів зустріч із прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, під час якої обговорювали і питання літаків.

"Під час зустрічі ми мали змогу обговорити хід підготовки до передачі данських літаків F-16, які надійдуть в Україну найближчим часом", - сказав Зеленський. відео дня

Також він додав, що окремо обговорювалися питання щодо затвердження перемовної рамки та початку перемовин про вступ України до Євросоюзу.

"Вдячний Метте Фредеріксену за участь у саміті миру та активне сприяння Данії в залученні країн Глобального Півдня до реалізації Формули миру", - наголосив Володимир Зеленський.

Коротко про F-16 / Інфографіка: Главред

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.

Коли Україна отримає винищувачі F-16 - головні новини за темою:

Влітку Україні можуть передати F-16, говорила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен. Як уточнила очільниця Міноборони, українські війська можуть використовувати ці літаки по цілях ворога за межами своєї країни.

На Заході ухвалили рішення щодо F-16 для України, раніше заявив глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун. За його словами, країни-союзники мають намір відправити літаки в Україну вже цього літа.

Україна може отримати F-16 найближчими місяцями, сказав міністр оборони США Ллойд Остін. Також він зазначив, що Франція має передати Києву літаки Mirage.

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