Зеленський оголосив про терміни отримання винищувачів F-16

Україна вже найближчим часом отримає винищувачі F-16. Про це заявив президент Володимир Зеленський.
У своєму акаунті в X він розповів про те, що провів зустріч із прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, під час якої обговорювали і питання літаків.
"Під час зустрічі ми мали змогу обговорити хід підготовки до передачі данських літаків F-16, які надійдуть в Україну найближчим часом", - сказав Зеленський.відео дня
Також він додав, що окремо обговорювалися питання щодо затвердження перемовної рамки та початку перемовин про вступ України до Євросоюзу.
"Вдячний Метте Фредеріксену за участь у саміті миру та активне сприяння Данії в залученні країн Глобального Півдня до реалізації Формули миру", - наголосив Володимир Зеленський.
Що таке F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.
F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.
Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.
Коли Україна отримає винищувачі F-16 - головні новини за темою:
Влітку Україні можуть передати F-16, говорила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен. Як уточнила очільниця Міноборони, українські війська можуть використовувати ці літаки по цілях ворога за межами своєї країни.
На Заході ухвалили рішення щодо F-16 для України, раніше заявив глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун. За його словами, країни-союзники мають намір відправити літаки в Україну вже цього літа.
Україна може отримати F-16 найближчими місяцями, сказав міністр оборони США Ллойд Остін. Також він зазначив, що Франція має передати Києву літаки Mirage.
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