Загроза захоплення РФ Харкова, Одеси, Дніпра та дата 20 лютого: у ЗСУ попередили про сценарій

Контроль тільки над Донецьком і Луганськом Росію не влаштує - командувач ООС на Донбасі / Reuters

Росія може запустити сценарій проти України, який включає військову атаку з декількох напрямків і захоплення восьми областей. Серед них Харків, Одеса та Дніпро. У такому випадку українська держава може втратити всі основні військові та промислові потужності, а також вихід до моря. Можливою датою вторгнення розглядається 20 лютого, коли закінчиться Олімпіада у Пекіні і російсько-білоруські навчання на українському кордоні. Про це заявив командувач Операцією об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

У інтерв'ю The Times він розповів про те, що росіяни можуть організувати військову атаку на 8 українських регіонів, серед яких Харків, Одеса та Дніпро. Україна може втратити головні військові та промислові потужності, у тому числі і вихід до моря. Росіяни мають на меті встановити контроль над українською державою.читайте такожЗагроза військового вторгнення Росії: Зеленський звернувся до українців і закликав не панікувати

"Росіяни розглядають різні варіанти, але тільки Донецьк та Луганськ на сході їх не влаштують. Вони хочуть поранити всю країну і через цю рану маніпулювати всією Україною", - стверджує Павлюк.

Також він зазначив, що війська РФ розгорнули 54 бойових тактичних групи, у тому числі і 36 балістичних ракет середньої дальності. Деякі з них можуть долетіти до Києва.

За його словами, серед сценаріїв можливого військового вторгнення є і орієнтовна дата - 20 лютого. На той момент повинні завершитися Олімпійські ігри у Пекіні і військові навчання Росії з Білоруссю на кордоні з Україною.

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"Це дата, яка нас турбує", - сказав Павлюк.

Також він додав, що захищати країну будуть Збройні сили України і територіальна оборона, серед якої може бути більше 100 000 добровольців.

"Ми створили загони територіальної оборони, отже буде більше 100 тисяч добровольців, готових взятися за зброю. Навіть зараз зброю роздають людям, готовим воювати", - підкреслив командувач ООС Олександр Павлюк.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

У Білому домі з посиланням на розвідку США раніше повідомили про те, що Росія може готувати сценарій провокації на Донбасі. Йдеться про напад на бойовиків "ЛДНР" "під чужим прапором". Можливий план, як вважають американці, може стати приводом для військового наступу на Україну.

Журналісти СNN з посиланням на Міноборони України публікували дані про понад 127 000 російських військових біля українських кордонів. В оборонному відомстві не виключили ракетних ударів Росії по стратегічно важливих об'єктах.

В Кремлі назвали пересування військ біля кордонів України "запобіжними заходами", пов'язаними з нібито напруженою ситуацією в регіоні і діями НАТО.

Байден попередив Путіна про небувалі санкції проти Росії у разі військового вторгнення в Україну. Російським банкам можуть заборонити проводити операції з доларом, що призведе до катастрофічних наслідків.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков вважає, що заяви Штатів про нові санкції проти Росії нібито можуть призвести до спроби Києва провести силову операцію зі звільнення захопленого Донбасу.

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