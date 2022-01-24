Де-факто це неможливо: у Росії відреагували на погрози Заходу відключити країну від SWIFT

У РФ не вірять, що країну можуть відключити від SWIFT / Reuters

Відключення Росії від міжбанківської системи SWIFT неможливо з точки зору механізму реалізації, заявив керівник делегації РФ на переговорах у Відні з питань військової безпеки і контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов.

За його словами, Захід загрожує цією санкцією виключно з метою налякати Москву, а не реально закрити для неї фінансовий канал зв'язку, передає ТАСС.

"Відключити Росію з нафтою, з газом і з усіма справами. Вони сміються? Це одразу було зрозуміло. Це називається ось так: "Налякати. Ой, не налякалися - ну, добре, тоді не будемо", - іронічно сказав Гаврилов.

Він додав, що автори таких загроз на адресу Росії на Заході нагадують йому "тварину, яка їсть кактус, колеться, але все одно продовжує".

SWIFT Товариство всесвітніх міжбанківських фінансових каналів зв'язку (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT), вимовляється як СВІФТ) - це міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів, передає Вікіпедія. Реклама Дана система дозволяє фінансовим установам у всьому світі відправляти й отримувати інформацію про фінансові операції в безпечній, стандартизованій та надійній формі.

Як повідомляв Главред, в Конгресі США зареєстрували новий законопроект про запуск санкцій проти РФ у разі військової операції російської держави проти України. Документ включає обмеження проти оточення президента Володимира Путіна, його друзів, а також передбачає відключення держави від SWIFT і санкції щодо проекту Північний потік-2.

Ініціатори пропонують ухвалити законопроект до можливої військової операції Росії проти України.

читайте такожАтака РФ на Україну обернеться посиленням НАТО і фінішем діалогу: у США зробили попередження МосквіБританський уряд також почав роботу над новими санкціями, які повинні послабити російську економіку, якщо Кремль почне вторгнення в Україну. Передбачається, що Велика Британія розгляне" ядерний " варіант підтримки відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.

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