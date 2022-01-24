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Велика війна Росії з Україною і провокації з боку Москви: Ілларіонов назвав сценарій

24 січня 2022, 05:45

Зеленський мав рацію, коли закликав не панікувати, але слова про можливе захоплення Харкова були помилкою, вважає Андрій Ілларіонов.

Андрій Ілларіонов
Великої війни Росії та України в найближчі декілька тижнів не буде - Ілларіонов / УНІАН

Українці повинні знати, що в найближчі тижні великої війни між Москвою та Києвом не буде. Кількості військових сил, які росіяни сконцентрували біля українських кордонів, недостатньо для реалізації сценарію наступальної операції. Для того щоб почати масштабні військові дії, росіянам би знадобилося від 500 000 до 1 000 000 військ. Такої кількості підрозділів у рубежів України наразі немає і найближчим часом не повинно бути. Однак є ймовірність дрібних нападів і провокацій, можливо, з боку окупованих Криму та Донбасу. Про це заявив російський економіст, старший науковий співробітник Центру політики безпеки у Вашингтоні Андрій Ілларіонов.

У ефірі телеканалу Україна 24 він сказав про те, що повномасштабного російсько-українського конфлікту найближчим часом не буде. Кількості військових підрозділів РФ біля кордонів України недостатньо для наступу. Фіксується безліч даних про перекидання сил, але ознак натупу немає.

читайте такожЗагроза військового вторгнення Росії: Зеленський звернувся до українців і закликав не панікувати"У найближчі декілька тижнів великої війни не буде, і я хотів би, щоб українці це точно знали. Чому її не буде? Насамперед і головним чином тому, що тих військ, які Росія концентрує поблизу українського кордону, абсолютно недостатньо для проведення повномасштабного наступу на територію України і для розв'язання великої війни. У нас наразі є досить велика кількість даних з боку військових українських, російських, європейських, американських. Ці дані і висновки, аналіз всіх фотографій, величезної кількості відеоматеріалів, перехоплення радіо, величезна кількість інформації від людей, які бачать рухомі склади з військовою технікою і військами — все це разом показує: війська перекидаються, війська накопичуються, але цих сил недостатньо для розв'язання повномасштабної війни проти України", - пояснив Ілларіонов.

За його словами, для серйозного наступу Росії може знадобиться від 500 000 до 1 000 000 мільйона військ. Такої кількості військових сил біля кордонів немає, і найближчим часом не буде. Втім, провокації і дрібні напади, у тому числі з окупованих районів Донбасу та Криму, можуть бути.

"Щоб бути готовим і спробувати розв'язати великомасштабну війну, Росія повинна мати готовими сили, вимірювані сотнями тисяч військ - від 500 тисяч до мільйона. Цих військ у Росії немає, і найближчим часом на кордонах їх не буде. Що стосується провокацій, дрібних нападів, обстрілів — на жаль, це можливо. Це відбувалося протягом останніх восьми років, виключати цього не можна. Можливі локальні операції і з боку ОРДЛО, і з боку Криму", - додав експерт.

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Також Ілларіонов підкреслив, що президент Зеленський зробив правильну заяву у своєму відеозверненні, коли закликав не піддаватися паніці. Але слова про можливе захоплення Харкова були помилкою глави держави.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

У Вашингтоні зробили заяву про можливу підготовку Росією плану щодо реалізації провокації на Донбасі у вигляді нападу на бойовиків "ДНР" "під чужим прапором". Метою такого сценарію може бути створення умов для повномасштабного військового наступу на територію України. Цими відомостями володіє розвідка США.

Журналісти CNN з посиланням на Міністерство оборони України опублікували матеріал, в якому йдеться про те, що Росія завершує стягувати свої війська до українських кордонів. Росіяни сконцентрували біля рубежів вже понад 127 тисяч військ. У відомстві не виключають ракетного удару по об'єктах стратегічної важливості.

Заступник голови керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що пересування російських військ у прикордонних з Україною районах пов'язане з нібито напруженою ситуацією в регіоні і діями НАТО. Москва вважає свої маневри "запобіжними заходами".

Господар Білого дому Джо Байден попередив президента США Володимира Путіна про небувалі санкції щодо Росії у разі її військової атаки на Україну. За його словами, за такого сценарію російським банкам можуть заборонити працювати з доларом, що призведе до катастрофічних наслідків.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков вважає, що заяви про нові санкції проти РФ можуть, мовляв, спровокувати "громадянську війну" в Україні і спробу Києва звільнити окупований Донбас силовим шляхом.

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