Червоні лінії для Путіна і росіяни проти війни: політик пояснив, чому атаки на Україну не буде

Люди у Росії не підтримують війну проти України - російський опозиціонер / УНІАН

Росія не розпочне повномасштабну війну проти України. Соціологія показує, що росіяни, які добре ставляться до українців, не підтримають такі дії. Російський президент Володимир Путін в результаті подібного кроку може втратити популярність, а країна зазнати людських втрат. Путін вже досяг своєї мети, тому що показав світу, що є політиком, який здатний перетинати червоні лінії. Про це заявив російський опозиціонер Дмитро Гудков.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що не вірить у повномасштабний російсько-український конфлікт через внутрішньополітичну ситуацію у самій Росії і ставлення одного народу до іншого.

"Головна причина - внутрішньополітична російська. По-перше, соціологія показує, що росіяни не підтримують цю війну. Тобто громадська думка в даному випадку категорично проти війни - люди бояться війни і найголовніше – добре ставляться до України", - зазначив Гудков.

За його словами, пропаганда у Росії не працює - ніхто не зрозуміє агресивних дій Москви проти України. Путін може втратити свій рейтинг, а країна зазнати людських втрат.

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"Ніхто не зрозуміє, чому Путін нападає на Україну. Зовнішня політика Путіна - це завжди продовження внутрішньої. Ця війна, якщо відбудеться, відніме все, що він набрав. Він втратить популярність в країні і це насправді загрожує втратою влади - я вже не кажу про людські втрати, тому що жодної легкої війни не буде", - вважає політик.читайте такожВелика війна Росії та України і провокації з боку Москви: Ілларіонов назвав сценарій

Також він додав, що Путін вже досяг своєї мети, оскільки продемонстрував свою здатність переходити червону межу.

"Зверніть увагу, що Путін очолює топ світових новин... Весь світ обговорює - чи нападе Росія, чи ні. Тобто Путін довів усім, що він – той самий політик, який може перейти будь-які червоні лінії", - підкреслив Дмитро Гудков.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

У Білому домі з посиланням на повідомлення розвідки заявили, що Росія може готувати провокацію на Донбасі, пов'язану з нападом на бойовиків "ЛДНР" "під чужим прапором", щоб використовувати це як привід для повномасштабного військового вторгнення в Україну.

Журналісти CNN з посиланням на Міноборони України повідомили про більше 127 000 військ Росії біля кордонів України. В українському військовому відомстві не виключають, що росіяни можуть завдати ракетних ударів по стратегічно значущих об'єктах.

У Кремлі сказали про те, що війська РФ розташовуються неподалік від кордонів України через нібито напружену ситуацію в регіоні і дії НАТО. Москва називає такі маневри "запобіжними заходами".

Президент США Байдена попередив главу Кремля Путіна про небувалі санкції у разі військового вторгнення Росії в Україну. Російським банкам можуть заборонити працювати з доларом.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков вважає, що на тлі заяв про нові санкції проти Росії у Києві, мовляв, можуть піти на силове звільнення захоплених районів Донбасу.

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