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"Зачепив дроти – і все вибухнуло": окупанти могли випадково підірвати ГЕС – Жданов

Альона Вороніна
7 червня 2023, 04:40
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Після підриву дамби водосховища російським загарбникам доведеться відійти приблизно на 50 км від Дніпра, перенести усі свої позиції і перекинути техніку.
Подрыв Каховской ГЭС, Олег Жданов
Окупанти могли випадково підірвати ГЕС, не виключає Жданов/ колаж: Главред, фото: Telegram, Главред

Російські окупанти могли підірвати дамбу Каховської гідроелектростанції не навмисно, а випадково. Вирішальну роль міг зіграти людський фактор.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в інтерв’ю Главреду. Він зазначає, що гребля була давно замінована, і припускає, що російські загарбники могли випадково підірвати вибухівку.

"Не виключено, що все-таки зіграв роль людський фактор. Вже давно було відомо, що гребля замінована – росіяни навезли туди дуже багато вибухівки. Могло бути і так, що якийсь ідіот просто поліз не туди, куди треба, зачепив дроти – і все вибухнуло… У російській армії можливо все. Тому не можна скидати з рахунків версію про те, що підрив був неконтрольованим, некерованим із боку командування ЗС РФ", – зазначає Жданов.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

За словами військового експерта, після підриву дамби Каховської ГЕС росіянам доведеться відійти приблизно на 50 км від Дніпра, перенести усі свої позиції і перекинути техніку.

"Нашим військам розлив створить певні складнощі, але не зупинить їхній наступ. Українські війська цілком можуть переплисти річку, незважаючи ні на що. Адже якщо форсувати Дніпро, то яка різниця – плисти на човнах 800 м або 2-3 км", – наголосив Жданов.

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Відбувається евакуація місцевого населення з небезпечних районів з правого берега Дніпра, яким загрожує підтоплення. Евакуювати населення лівого берега зараз неможливо, адже він окупований.

В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована й відновленню не підлягає. За попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів.

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС. На засіданні РНБО узгоджено комплекс міжнародних та заходів безпеки, щоб притягнути Росію до відповідальності за скоєний теракт. Зеленський заявив, що Україна закликала зібрати Радбез ООН "і дійде до всіх, хто здатний притягнути Росію до законної і справедливої відповідальності". Засідання Радбезу розпочнеться сьогодні, 6 червня, о 23:00 на київським часом.

Під час пресконференції 6 червня Зеленський заявив, що російські військові замінували Каховську ГЕС ще минулого року, тому Україна була готова до можливого підриву дамби та наслідків катастрофи.

Спікер ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що Україна має докази дистанційного підриву Каховської ГЕС російськими окупантами. За його словами, війська РФ переміщували вибухівку і техніку для здійснення в майбутньому контрольованого вибуху.

Генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота повідомив, що пік розливу води з Каховського водосховища ще попереду, він відбудеться вранці у середу, 7 червня. За 2-4 дні Каховське водосховище щезне. Ситуація на затоплених територіях може стабілізуватися упродовж 4-5 діб.

Дивіться відео про те, що генерал-лейтенант запасу, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко розповів про підрив окупантами Каховської ГЕС:

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