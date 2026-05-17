Загострення на фронті: РФ кинула у наступ одну з найагресивніших дивізій, деталі

Руслан Іваненко
17 травня 2026, 16:36
Російське командування постійно поповнює штурмові підрозділи новим особовим складом.
Російські війська нарощують штурми біля Гуляйполя / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, flickr

Коротко:

  • РФ посилила атаки на Гуляйпольському напрямку
  • Ворог застосовує піхотні штурми та резерви

Російські війська посилюють інтенсивність бойових дій у районі Гуляйполя на Запорізькому напрямку. Для наступу окупанти вже сформували необхідне угруповання та активно поповнюють підрозділи новим особовим складом. Про це в етері 24 Каналу заявив командир 1 ОШП ім. Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов "Перун".

За його словами, російське командування наразі не перекидає додаткові резерви, оскільки має достатню кількість підготовлених військових на полігонах. Вони вступають у бій у міру втрат підрозділів на фронті.

"Противник протягом останніх півтора роки взагалі не змінює тактику. Ворог мав успіхи минулого року завдяки інфільтрації та діям піхоти. Росіяни мають меншу перевагу в обсязі техніки та не мають тих переваг, які була на початку війни в техніці та озброєнні", – мовив Філатов.

Командир зазначив, що окупанти використовують перевірену радянську тактику масованих дій піхоти. Основний удар на Запорізькому напрямку, за його словами, зараз здійснює п’ята армія РФ. Також у боях беруть участь 35-та та 36-та армії, що свідчить про пріоритетність цього напрямку для російського командування.

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Філатов додав, що угрупованням "Дніпро" керує досвідчений російський офіцер, який брав участь у Придністровській кампанії та чеченських війнах.

"Основні наступальні дії здійснює 127-ма мотострілецька дивізія, яка є однією з найпотужніших у російській армії щодо ведення наступу. 127-ма мотострілецька дивізія найбільш агресивно себе проявила в обох чеченських компаніях", – наголосив він.

За словами командира, на початку повномасштабного вторгнення цей підрозділ брав участь в окупації Маріуполя та має значний досвід ведення штурмових дій.

Що відбувається під Гуляйполем - Волошин

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що російські війська на півдні України намагаються реалізувати маневр з обходу Гуляйполя та потенційного оточення міста. Паралельно в районі Степногірська противник застосовує диверсійно-розвідувальні групи для дестабілізації лінії фронту.

Водночас, за його словами, українські підрозділи змогли перехопити тактичну ініціативу. Сили оборони продовжують уражати ворожі вогневі позиції та поступово відновлюють контроль над раніше втраченими ділянками.

Волошин наголосив, що південний напрямок залишається одним із найактивніших на фронті. Зокрема, на південно-західних підступах до Гуляйполя, поблизу Залізничного та Чарівного, за добу зафіксовано близько 30 бойових зіткнень. За його словами, противник також намагається просуватися у напрямку Запоріжжя.

Окремо він зазначив, що бойові дії тривають і безпосередньо в районі Гуляйполя, де російські війська намагаються вогневим тиском витіснити українські сили з ключових позицій.

Як повідомляв Главред, російське військове командування п’ятий місяць поспіль поширює неправдиві заяви про ситуацію на Куп’янському напрямку, створюючи ілюзію наступу там, де його фактично немає. На це вказують аналітики Інституту вивчення війни, які проаналізували свіжі заяви начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова.

Крім того, на півдні України російські війська намагаються обійти Гуляйполе і взяти місто в оточення. Одночасно в районі Степногірська противник використовує диверсійні групи на фронті.

Нагадаємо, що аналітики проєкту "DeepState" заявили, що армія РФ просунулася поблизу двох населених пунктів у Донецькій області.

Про джерело: 24 канал

24 канал — український цілодобовий новинний телеканал[3]. З початку мовлення мав назву "Телеканал новин 24", згодом назву скоротили до сучасної "24 канал", що, зокрема, використовується в оновленому логотипі компанії та на сайті телеканалу 24tv.ua, пише Вікіпедія.

Входить у медіахолдинг ТРК "Люкс" власником якого є Катерина Кіт-Садова. Транслюється по всій Україні.

Мовить з 1 березня 2006 року.

24 канал подає новини в інформаційних блоках: політичні новини України і світу, економіка, спорт, шоу-бізнес, технології, авто, туризм тощо. Крім того, глядач отримує інформацію про погоду, курси валют.

