Популярний російський співак перестав зустрічатися зі своїми рідними.

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Російському співакові стало зле / Колаж "Главред", фото "Стархіт"

Коротко:

Що сталося зі співаком

Що він робив напередодні

Популярний російський співак Олександр Добринін звернувся за терміновою медичною допомогою.

Як пишуть російські пропагандисти, співакові стало зле в його квартирі в Москві. Повідомляється, що артист перебував без свідомості, після чого для нього викликали бригаду швидкої допомоги. Медики прибули на місце і почали надавати виконавцю необхідну допомогу.

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Тривогу підняли близькі Добриніна: вони не могли додзвонитися до нього дві доби. Коли рятувальники все ж приїхали до квартири, артист із великими труднощами зміг відчинити їм двері - стверджується, що він буквально доповз до них.

Напередодні співак сильно випив, і в нього відмовили ноги. Наразі він не може говорити й ходити. Крім того, у нього підозрюють серйозні проблеми з серцем.

Конкретна причина погіршення стану музиканта поки що невідома.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше українська співачка Яна Соломко, яка народилася в Полтавській області, брала участь в українських шоу і виступає під псевдонімом Soyanna, а також стала на бік Росії, яка жорстоко напала на її рідну Україну, і висловила щиру вдячність росіянам.

Раніше також близька подруга російської співачки Жанни Фріске, яка померла від раку мозку після того, як нібито пройшла процедуру ЕКО, розповіла правду про хворобу співачки.

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Про особу: Олександр Добринін Олександр Добринін - здобув широку популярність як соліст ВІА "Веселі хлопці". Справжню славу йому приніс хіт "Рожеві троянди", більш відомий як пісня про Свєтку Соколову. Наприкінці 1980-х - на початку 1990-х його ім’я було одним із найвпізнаваніших на радянській естраді. У репертуарі артиста також були популярні композиції "Рита-Маргарита", "Нічні квіти" та багато інших.

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