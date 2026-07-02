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Війна увійшла до вирішальної фази, цей період потрібно використовувати - Пісторіус

Віталій Кірсанов
2 липня 2026, 18:22
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Україна потребує фінансової допомоги для нарощування виробництва озброєння, вважає Пісторіус.
Війна в Україні увійшла у вирішальну фазу, вважає Пісторіус
Війна в Україні увійшла у вирішальну фазу, вважає Пісторіус / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Що сказав Борис Пісторіус:

  • Союзники несуть спільну відповідальність за посилення підтримки України
  • Бундесвер значно посилив свої можливості

Війна в Україні, ймовірно, увійшла у вирішальну фазу, тому союзникам Києва важливо максимально ефективно використати цей період для посилення підтримки країни. Таку думку висловив німецький міністр оборони Борис Пісторіус в інтерв’ю Der Spiegel.

За словами глави німецького оборонного відомства, Україна потребує фінансової допомоги для нарощування виробництва озброєння та зміцнення своєї обороноздатності перед російською агресією. Він наголосив, що союзники несуть спільну відповідальність за збереження та посилення такої підтримки.

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Пісторіус також нагадав, що на майбутньому саміті НАТО планується створення фонду допомоги Україні в розмірі 40 млрд євро. Передбачається, що Німеччина внесе до нього близько 12 млрд євро.

Крім того, міністр зазначив, що за останні роки Бундесвер значно посилив свої можливості. За його оцінкою, сьогодні Збройні сили Німеччини перебувають у набагато кращій бойовій готовності, ніж у 2022 році.

"Звісно, прогалини все ще є. Багато з того, що замовлено, поки що не на складах. Але сьогодні ми перебуваємо в зовсім іншому становищі, ніж три роки тому: наш особовий склад зростає, ми навчаємося зовсім інакше, ми будуємо набагато більше, ніж у минулі роки, і освоюємо нові можливості – насамперед дрони, – використовуючи все те, чого навчаємося на досвіді України", – підкреслив він.

Реакція Європи на війну в Україні

Як писав Главред, Європейський Союз готовий жорстко відреагувати на черговий акт терору з боку Кремля. Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас, реагуючи на масований обстріл Києва в ніч на 2 липня, заявила про намір негайно ініціювати нові санкції проти Москви.

Європейські країни продовжують шукати кандидатуру, яка могла б представляти їх під час потенційних переговорів про припинення війни в Україні. При цьому ключовим фактором стане не лише внутрішньоєвропейський консенсус, а й готовність Вашингтона співпрацювати з таким представником. Про це повідомив керівник політико-правових програм Українського центру громадського розвитку Ігор Рейтерович в інтерв’ю "Главред".

Напередодні стало відомо, що головною внутрішньою загрозою для влади Володимира Путіна сьогодні стає сама чекістська система, яка раніше й забезпечила його прихід до вершини.

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Про особу: Борис Пісторіус

Борис Пісторіус - німецький політик Соціал-демократичної партії, федеральний міністр оборони з 19 січня 2023 року. З листопада 2006 року по лютий 2013 року - бургомістр Оснабрюка, а з лютого 2013 року по січень 2023 року - міністр внутрішніх справ і спорту Нижньої Саксонії. З листопада 2017 року - член парламенту землі Нижня Саксонія, пише Вікіпедія.

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