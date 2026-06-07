Україна звільнила за травень більше територій, ніж захопила РФ: в ISW розкрили цифри

За власними оцінками ISW, у травні російські війська втратили контроль над приблизно 280 кв. км території України.

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Армія РФ сповільнила наступ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, flickr

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Україна повернула у травні більше територій, ніж втратила

Російський наступ, за оцінками аналітиків, сповільнюється

Дрони змінюють динаміку фронту

Українські оборонці у травні досягли найпомітнішого прогресу за останні місяці: темпи російського наступу сповільнилися настільки, що ЗСУ повернули більше територій, ніж втратили. Про це свідчать дані з нового звіту аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) та оцінки українських джерел.

Україна відбиває ініціативу

За інформацією видання Мілітарний, яке посилається на джерела в Силах оборони, у травні українські підрозділи звільнили або зачистили близько 250 кв. км території. Для порівняння, російські війська за цей самий період змогли просунутися лише на приблизно 130 кв. км.

Це суттєвий контраст із квітнем, коли ситуація була зворотною: тоді Україна повернула близько 80 кв. км, а росіяни захопили 150–160 кв. км.

Дані ISW: російський наступ втрачає динаміку

Аналітики ISW підтверджують загальну тенденцію: у травні російські сили захопили або зайшли на територію площею лише 40 кв. км, тоді як втратили контроль над приблизно 280 кв. км.

У квітні, за їхніми оцінками, російська армія просунулася на 28 кв. км, але втратила 116 кв. км.

ISW наголошує, що різні джерела застосовують різні методики підрахунку, однак усі вони демонструють однаковий висновок: російський наступ слабшає, а українські сили поступово покращують свої позиції.

Дрони змінюють правила гри

Аналітики підкреслюють, що сучасна війна дедалі менше залежить від класичного "лінійного" фронту. Через активне застосування безпілотників зона ураження постійно розширюється, а межі контролю стають менш чіткими.

Це ускладнює точні підрахунки, але не змінює загальної картини: ефективність російських наступальних дій падає, тоді як Україна демонструє зростання результативності.

Підсумок

Травень став місяцем, коли Україна не лише стримала російський наступ, а й повернула собі стратегічну ініціативу на низці напрямків. Аналітики сходяться в одному: темп російських операцій знижується, а ЗСУ поступово нарощують успіхи.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у травні російські війська змогли захопити лише 14 квадратних кілометрів української території. За даними аналітиків DeepState, це найнижчий місячний показник просування ворога за останні три роки.

Раніше повідомлялося, що російські війська продовжують посилювати тиск на Костянтинівському напрямку, поступово розширюючи зону свого впливу навколо міста та створюючи передумови для подальших спроб просування в його межі.

Напередодні стало відомо, що війна в Україні переходить у принципово нову фазу. Вперше за тривалий час абстрактна перевага матеріалізується в реальну динаміку на лінії зіткнення.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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