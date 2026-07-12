Бензину стане ще менше: дрони атакували стратегічний НПЗ Росії, деталі

НПЗ виробляє, зокрема, бензин, дизельне й авіаційне паливо.

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Удар по Сизранському НПЗ / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Дрони атакували Сизранський НПЗ у Самарській області РФ

Після удару на підприємстві спалахнула пожежа

Ймовірно, пошкоджена ключова установка

Вранці 12 липня безпілотники атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії. Удар міг пошкодити одну з основних установок підприємства, після чого спалахнула пожежа. Про це пише телеграм-канал Exilenova+.

"Ймовірно, була пошкоджена установка ЕЛОУ-АВТ-5, яка забезпечує до 30% первинної переробки заводу", - йдеться у повідомленні. відео дня

Після атаки на території заводу спалахнула пожежа. Геолокацію місця займання за відеозаписами очевидців підтвердили OSINT-аналітики.

Варто додати, що Сизранський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Самарської області та входить до структури російської компанії "Роснєфть".

Завод виробляє бензин, дизельне й авіаційне паливо, мазут, бітум, скраплені вуглеводневі гази та іншу продукцію. Щороку підприємство переробляє від 7 до 8,5 мільйонів тонн нафти.

Мета ударів вглиб РФ

Науковий співробітник Оксфордського інституту енергетичних досліджень Джеймс Хендерсон заявляв, що розширення зони ударів вглиб РФ Україною стає серйозним викликом для енергетичної системи ворога.

За його словами, стратегічна мета повітряної кампанії України полягає в тому, щоб змусити кремлівського диктатора і воєнного злочинця Володимира Путіна погодитися на припинення війни вздовж нинішньої лінії фронту.

"У певному сенсі удар по Омську цілком може стати тією краплею, яка переповнила чашу", - додав він.

НПЗ / Інфографіка: Главред

Удари по російських НПЗ - що відомо

Як повідомляв Главред, у Московській та Калузькій областях країни-агресорки Росії вдень 10 липня оголошували ракетну небезпеку. У столиці РФ почав горіти НПЗ в районі Капотня.

У ніч на 10 липня у Краснодарському краї країни-агресорки Росії було гучно через вибухи. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив про атаку на Ільський НПЗ. В районі підприємства пролунали вибухи, після чого виникла пожежа.

У ніч проти 9 липня декілька регіонів Росії сколихнула чергова хвиля вибухів через наліт безпілотників. Під ударом опинилися об'єкти паливно-енергетичного комплексу, внаслідок чого на двох нафтобазах спалахнули масштабні пожежі.

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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