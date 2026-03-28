Росіяни просунулися на новій ділянці фронту: де окупанти мають успіхи

Війська РФ наразі мають територіальні успіхи в Бахмутському районі на Донеччині.

Росіяни просунулися на новій ділянці фронту

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій зафіксувавши нові зміни на фронті. Так, армія РФ просунулася поблизу двох населених пунктів на Донеччині.

Про зміни на фронті аналітики проєкту "DeepState" повідомили у суботу, 28 березня.

Згідно з оновленою мапою, окупаційні війська РФ просунулися поблизу Васюківки Соледарської міської громади Бахмутського району.

Крім того, просування ворога зафіксовано біля Федорівки Другої, Соледарської міської громади у Бахмутському районі.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Васюківки та Федорівки Другої", - йдеться в повідомленні аналітиків.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, на Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби захисники зупинили шість спроб окупантів просунутися вперед неподалік Платонівки та в напрямку Рай-Олександрівки й Різниківки.

Крім того, на Краматорському напрямку ворог здійснив три наступальні дії в бік Маркового та Червоного.

В оперативній інформації від Генштабу зазначається, що загалом протягом минулої доби зафіксовано 181 бойове зіткнення.

Як повідомляв Главред, українські військові звільнили від російських окупантів 470 квадратних кілометрів. Це відбулося від початку контрнаступальної операції. Про це заявив Олександр Сирський.

Крім того, українські військові провели наступальну операцію та звільнили від російських окупаційних військ населений пункт Березове Дніпропетровської області. Про це йдеться у повідомленні командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України у Facebook.

Також військові 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу спільно з суміжними підрозділами відбили комбінований наступ ворога з чотирьох напрямків під Костянтинівкою на Донеччині.

На яких напрямках можуть наступати окупанти - експерт Військовий експерт Василь Пехньо назвав ключовим напрямком весняно-літньої кампанії для російської армії Донецьку область, зокрема агломерацію Слов’янськ – Краматорськ. За його словами, активізація на цьому фронті триває ще з кінця минулого року. "Можливо, в червні росіяни спробують активніше наступати з метою оточення Оріхова та виходу на рубежі обстрілу Запоріжжя", – зазначив Пехньо.

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

