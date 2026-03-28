Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Росіяни просунулися на новій ділянці фронту: де окупанти мають успіхи

Інна Ковенько
28 березня 2026, 10:35
Війська РФ наразі мають територіальні успіхи в Бахмутському районі на Донеччині.
Росіяни просунулися на новій ділянці фронту / Колаж: главред, фото: DeepState, Генштаб

Головне:

  • З’явилася оновлена мапа бойових дій
  • Війська РФ просунулися у двох наслених пунктах на Донеччині

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій зафіксувавши нові зміни на фронті. Так, армія РФ просунулася поблизу двох населених пунктів на Донеччині.

Про зміни на фронті аналітики проєкту "DeepState" повідомили у суботу, 28 березня.

Згідно з оновленою мапою, окупаційні війська РФ просунулися поблизу Васюківки Соледарської міської громади Бахмутського району.

Крім того, просування ворога зафіксовано біля Федорівки Другої, Соледарської міської громади у Бахмутському районі.

Росіяни просунулися поблизу Васюківки та Федорівки / Фото: DeepState

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Васюківки та Федорівки Другої", - йдеться в повідомленні аналітиків.

Що кажуть у Генштабі

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, на Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби захисники зупинили шість спроб окупантів просунутися вперед неподалік Платонівки та в напрямку Рай-Олександрівки й Різниківки.

Крім того, на Краматорському напрямку ворог здійснив три наступальні дії в бік Маркового та Червоного.

В оперативній інформації від Генштабу зазначається, що загалом протягом минулої доби зафіксовано 181 бойове зіткнення.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, українські військові звільнили від російських окупантів 470 квадратних кілометрів. Це відбулося від початку контрнаступальної операції. Про це заявив Олександр Сирський.

Крім того, українські військові провели наступальну операцію та звільнили від російських окупаційних військ населений пункт Березове Дніпропетровської області. Про це йдеться у повідомленні командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України у Facebook.

Також військові 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу спільно з суміжними підрозділами відбили комбінований наступ ворога з чотирьох напрямків під Костянтинівкою на Донеччині.

Слов'янськ / Інфографіка: Главред

На яких напрямках можуть наступати окупанти - експерт

Військовий експерт Василь Пехньо назвав ключовим напрямком весняно-літньої кампанії для російської армії Донецьку область, зокрема агломерацію Слов’янськ – Краматорськ.

За його словами, активізація на цьому фронті триває ще з кінця минулого року.

"Можливо, в червні росіяни спробують активніше наступати з метою оточення Оріхова та виходу на рубежі обстрілу Запоріжжя", – зазначив Пехньо.

Про джерело: DeepState

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні лінія фронту DeepState
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження синаЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти