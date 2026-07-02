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Зеленський терміново звернувся до Трампа після масованого удару РФ: у чому причина

Олексій Тесля
2 липня 2026, 21:11
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Україна вже тривалий час веде переговори зі США щодо отримання ліцензій на виробництво зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Зеленський, Patriot
Україна надіслала терміновий запит щодо ракет Patriot / Колаж: Главред, фото: В. Зеленський, Wikipedia

Головне:

  • Росія продовжує робити ставку на застосування балістичних ракет
  • Україна чекає на позитивну відповідь президента США Дональда Трампа
  • Міноборони звернулося до 40 держав-партнерів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує робити ставку на застосування балістичних ракет, оскільки інших способів досягти своїх цілей у неї не залишається.

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За його словами, ефективний захист від таких атак можливий лише за наявності достатньої кількості сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони.

Глава держави нагадав, що Україна вже тривалий час веде переговори зі США щодо отримання ліцензій на виробництво зенітно-ракетних комплексів Patriot. Він також подякував міжнародним партнерам, які фінансують закупівлю ракет у рамках програми PURL, однак наголосив на необхідності розвитку власного виробництва.

"Ми дуже розраховуємо на позитивну відповідь президента США Дональда Трампа для захисту життів", - підсумував глава держави.

За словами Зеленського, запуск спільного виробництва в Україні або у співпраці з європейськими країнами дозволить не тільки посилити українську протиповітряну оборону, а й стане додатковою підтримкою для США під час проведення майбутніх операцій.

Зеленський терміново звернувся до Трампа після масованого удару РФ: у чому причина
/ Главред

У Міноборони повідомили про терміновий запит до союзників

Міністерство оборони України заявило, що звернулося до 40 держав-партнерів із проханням уже в липні надати додаткові ракети для комплексів Patriot. Передбачається, що ці боєприпаси будуть передані з подальшою компенсацією за рахунок майбутніх поставок, передбачених чинними контрактами.

У відомстві наголосили, що нестача ракет-перехоплювачів залишається однією з головних проблем під час відбиття атак балістичними ракетами.

"Збивання балістичних ракет залишається ключовим викликом через нестачу ракет для систем Patriot", - зазначили в Міноборони.

У міністерстві також нагадали, що навесні було укладено найбільший контракт на постачання сотень ракет PAC-2 для Patriot за фінансової підтримки Німеччини. Їхні поставки розраховані на найближчі роки.

Крім того, Україна вперше розпочала процедуру закупівлі близько сотні ракет для Patriot на суму близько одного мільярда доларів за рахунок кредиту Європейського Союзу. Також цього року Київ вперше отримав частину ракет із запасів дружніх держав.

"Однак цього недостатньо - Україні вкрай потрібні додаткові ракети для систем Patriot. Вони знаходяться на складах партнерів. І саме від швидких рішень, розширення механізму PURL та закупівлі ракет через JUMPSTART залежить захист українського неба", - підкреслили в Міноборони.

Раніше повідомлялося про те, що розвідка заздалегідь дізнається про масовані удари РФ. Українська та американська розвідки в ряді випадків отримують інформацію про підготовку таких ударів ще за кілька днів до їхнього початку.

Нагадаємо, Главред писав, що Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши балістичні ракети, крилаті ракети, гіперзвукові "Кинжали" та ударні дрони. Найпотужніші удари припали на Київ та Київську область.

Як повідомлялося, РФ готує новий масований обстріл. Кремль робить ставку на комбіновані атаки - поєднання ракет і великої кількості дронів, попередив Анатолій Храпчинський.

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Про відомомство: Міністерство оборони України

Міністерство оборони України - центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.

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