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РФ атакувала Харків "Шахедами": пошкоджено понад 20 будинків, є постраждалі

Марія Николишин
12 липня 2026, 07:36оновлено 12 липня, 08:45
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Серед постраждалих є 16-річна дівчина.
РФ атакувала Харків 'Шахедами': пошкоджено понад 20 будинків, є постраждалі
Росіяни атакувати Харків / колаж: Главред, фото: ДСНС, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • РФ атакувала Харків дронами
  • Є влучання, пожежі та постраждалі
  • Пошкоджено будинки й гаражний кооператив

У ніч на 12 липня країна-агресор Росія атакувала Харків "Шахедами". Зафіксовано влучання по об'єктах цивільної інфраструктури, на місцях виникли пожежі, є постраждалі. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, зафіксовано влучання ворожих дронів у Шевченківському та Київському районі, на місці виникла пожежа.

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"Внаслідок удару дронами по місту, у Шевченківському районі постраждали понад 20 житлових будинків, у Київському - горів гаражний кооператив. Людей, які звернулися за меддопомогою – троє", - написав він.

Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що внаслідок ворожого обстрілу БпЛА в Шевченківському районі постраждали двоє людей, серед яких 16-річна дівчина.

"Медики надали всю необхідну допомогу. Також було зафіксовано ворожі удари БпЛА в Київському та Салтівському районах. Обійшлося без постраждалих", - підкреслив він.

РФ атакувала Харків 'Шахедами': пошкоджено понад 20 будинків, є постраждалі
Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

Як часто РФ може масовано атакувати Україну

Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов говорив, що Росія не має ракетного ресурсу для щотижневих масованих атак на Україну, проте продовжуватиме точкові запуски балістики для тиску на цивільне населення.

За його словами, поодинокі масштабні атаки все ж залишаться можливими, хоча періодичність таких обстрілів суттєво зменшиться.

"Час від часу будуть масовані залпи - наприклад, по 20-30 балістичних ракет. Можливо, раз на місяць або раз на кілька тижнів", - зауважив він.

Сергій Бескрестнов
Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Російські війська вдень 11 липня атакували Суми керованими авіабомбами. Внаслідок атаки загинули щонайменше четверо людей, ще семеро постраждалих доправили до лікарень.

Російські війська 10 липня завдали удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Для атаки ворог використав реактивний безпілотник типу "Шахед", який влучив в об'єкт критичної інфраструктури.

Як повідомляв Главред, 10 липня російські війська також атакували центр Запоріжжя авіабомбами. Внаслідок атаки щонайменше 15 приватних будинків зруйновано та пошкоджено.

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Про персону: Ігор Терехов

Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

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