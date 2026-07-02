Готові сотні дронів і ракет: Жданов попередив про загрозу нового удару РФ

Особливістю нічного обстрілу стало широке застосування реактивних дронів-камікадзе, підкреслив Олег Жданов.

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Росія може готувати новий масштабний удар, вважає Олег Жданов / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Найважливіше із заяв Жданова:

Особливістю нічного обстрілу стало широке застосування реактивних дронів

РФ має ресурси для проведення аналогічної операції

Військовий експерт Олег Жданов проаналізував особливості російської атаки на Україну в ніч на 2 липня та оцінив ймовірність її повторення.

У коментарі ТСН.ua він зазначив, що однією з головних особливостей нічного обстрілу стало широке застосування реактивних дронів-камікадзе. Жданов зазначив, що мобільні вогневі групи, озброєні стрілецькою зброєю та артилерійськими установками, виявилися недостатньо ефективними для боротьби з такими безпілотниками.

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Загроза повторного удару з боку РФ

Говорячи про можливість нового удару, експерт вважає, що Росія має необхідні ресурси для проведення аналогічної операції.

"Якщо було використано близько 500 „Шахедів", то, думаю, щонайменше стільки ж у них ще є в запасі", - каже він.

За оцінкою Жданова, ознак того, що російські запаси ракет істотно вичерпані, також поки що немає.

"З того, що повідомлялося про готовність стратегічної авіації, вони задіяли трохи більше половини бомбардувальників. Тому технічна можливість повторити удар у них є. Чи зроблять вони це - може сказати лише наша розвідка", - каже Олег Жданов.

/ Главреда

Експерт пояснив відмінність масованої атаки РФ 2 липня

Авіаційний експерт Богдан Долінце звернув увагу на особливості останнього масованого удару по Києву. За його словами, йшлося не просто про комбіновану атаку - російські війська синхронізували застосування різних засобів ураження, зосередивши їх у один часовий проміжок.

Експерт зазначив, що під час обстрілу одночасно використовувалися балістичні ракети, реактивні боєприпаси типу "Бандероль", а також гіперзвукові ракети "Циркон".

"Усі удари спрямовані проти цивільного населення з метою чинення психологічного тиску", - переконаний експерт.

Раніше "Главред" повідомляв, що в ніч на 2 липня російська окупаційна армія завдала масованого ракетно-дронового удару по Києву. Наслідки зафіксовано в кількох районах міста.

Нагадаємо, що російський удар повністю знищив склад та офіс мережі магазинів техніки й електроніки MOYO. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

Як повідомлялося раніше, у Бориспільському районі Київської області пошкоджено автосалон. Відомо, що йдеться про автосалон Porsche у Борисполі. За попередніми даними, згоріли два автомобілі.

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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