Навіщо Макрон і Шольц прибули до Києва: Reuters про справжні причини

Макрон, Шольц, Драгі в потязі дорогою до Києва / t.me/zalizni_zminy

Еммануель Макрон, Олаф Шольц і Маріо Драгі хочуть подолати критику в Україні за їхню реакцію на війну. Про це йдеться в редакційній статті Reuters. Також у статті згадується, що європейські лідери можуть спробувати умовити Зеленського піти на мирні переговори з Путіним.

"Це послання єдності"

У Києві прозвучало кілька сирен повітряної тривоги, коли президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі почали спільний візит, щоб продемонструвати підтримку України в її боротьбі проти російського вторгнення. Всі троє прибули в українську столицю рано вранці в четвер після того, як разом подорожували вночі в поїзді, який використовувався для перевезення високопоставлених гостей в Україну, йдеться в матеріалі.

читайте такожШольц відповів на жорстку критику через затримку поставок озброєння Україні

"Це важливий момент. Це послання єдності, підтримки, яке ми посилаємо українцям. Ми будемо говорити як про сьогодення, так і про майбутнє, оскільки найближчі тижні, як ми знаємо, будуть дуже складними", - сказав Макрон після прибуття до Києва.

Макрон, Шольц і Драгі в Києві - відео

Макрон, якого критикували вдома і за кордоном за те, що він раніше не їздив в Україну, неодноразово заявляв, що поїде тільки в тому випадку, якщо візит буде "корисним", а не просто символічною демонстрацією підтримки. Залишалося чекати, які конкретні кроки він оголосить, йдеться в статті.

"Ми тут, ми зосереджені, ми разом з президентом Зеленським вирушимо на місце військових дій, де були здійснені масові вбивства", - сказав Макрон.

Телеканал BFM повідомив, що лідери прямували в Ірпінь, де Росія вчинила великомасштабні звірства.

Париж шукає "балансу"

На запитання, чому візит відбувається саме зараз, неназваний представник Єлисейського палацу сказав журналістам видання, що вони вважають, що найкраще зробити це безпосередньо перед самітом ЄС, на якому має бути обговорена заявка Києва на вступ до блоку з 27 країн.

Очікується, що в п'ятницю виконавчий орган Європейського Союзу запропонує Україні стати офіційним кандидатом на членство в блоці, кажуть дипломати та офіційні особи.

"Необхідно знайти баланс між природним прагненням України (вступити) в ЄС в особливий час і увагою до всіх країн, які вже мають статус кандидата і застрягли в переговорних главах, і тим, що ми не повинні дестабілізувати ситуацію в ЄС або розколоти його", - сказав виданню представник Єлисейського палацу.

Візит на тлі гострої критики

Очікується, що Зеленський підштовхне своїх відвідувачів до відправки більшої кількості зброї, щоб допомогти його армії протистояти російським загарбникам.

Як йдеться в матеріалі, раніше Київ звинуватив Францію, Німеччину і, меншою мірою, Італію в повільній підтримці України, заявивши, що вони зволікають з поставками зброї і ставлять власне благополуччя вище свободи і безпеки України.

Високопоставлений чиновник з країни ЄС заявив, що Зеленський перебуває "в дійсно складному становищі: українська армія не тільки потребує зброї, але і збільшується нестача солдатів".

Олексій Арестович, радник Зеленського, заявив на цьому тижні німецькій газеті Bild, що він стурбований тим, що три лідери чинитимуть тиск на Київ, щоб той погодився на мирну угоду, вигідну президенту Росії Володимиру Путіну. Торкаючись цієї заклопотаності, Драгі сказав у вівторок, що мирні переговори повинні початися якомога швидше, але додав, що вони повинні бути "на умовах, які Україна вважатиме прийнятними".

Україна особливо критично ставиться до військової допомоги Німеччини, і посол країни в Берліні Андрій Мельник заявив німецькій телекомпанії НТВ, що очікує від Шольца важкого озброєння, яке було давно обіцяно, але ще не доставлено.

Шольц відкинув звинувачення в тому, що він стримує таку необхідну військову підтримку, заявивши, що Німеччина була одним з найбільших військових і фінансових спонсорів України і що потрібен час, щоб навчити українських солдатів використанню складних артилерійських систем, які вона пропонувала.

Візит напередодні саміту

Нагадаємо, вперше про візит європейських лідерів в Україну заговорили ще на минулих вихідних. Пізніше з'явилася інформація, що Макрон, Шольц і Драгі приїдуть в Київ 16 червня, але в Німеччині та Франції цю дату не підтверджували. Вранці четвер про те, що політики все ж їдуть до Києва, повідомили німецькі та італійські ЗМІ.

Зокрема, німецький телеканал ZDF повідомив, що Шольц, Макрон і Драгі минулої ночі виїхали з польського міста Ряшів.

"Шольц, Макрон і Драгі зустрілися вночі в польському місті Жешув, звідки вони продовжують шлях по суші в Україну. Візит задуманий як знак підтримки України. Переговори з українським урядом, ймовірно, будуть присвячені ходу війни, можливого вступу України в ЄС і подальшої допомоги країні", - писав телеканал.

Вам також може бути цікаво: