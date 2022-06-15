Шольц боявся "дратувати" Путіна, тому не націоналізував Gazprom Germania – Bloomberg/ Reuters

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув ідею повної націоналізації колишнього німецького підрозділу "Газпрому" Gazprom Germania.

Він боявся, що таке рішення може "роздратувати" російського диктатора Володимира Путіна, і як наслідок призвести до припинення постачання у ФРН російського газу. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Колишній підрозділ "Газпрому", який також потрапив під санкції, передали під управління німецького енергетичного регулятора у квітні цього року.

За даними джерел, щоб убезпечити компанію від ризиків банкрутства, уряд Німеччини надасть їй багатомільярдну позику. Так, Gazprom Germania може отримати 10 мільярдів євро від державного банку KfW Group.

Поточний термін перебування компанії під опікою уряду ФРН закінчується наприкінці вересня цього року. планується, що після цього термін буде продовжений.

У Bloomberg зазначають, що міністр економіки Німеччини Роберт Хабек наполягав, щоб повністю націоналізувати Gazprom Germania. Проте Олаф Шольц цю ідею відхилив, щоб "не розізлити Путіна".

читайте такожНа Заході назвали 3 сценарії подальшого розвитку війни в Україні – CNNРаніше президент України Володимир Зеленський закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца та його уряд більш впевнено ухвалювати рішення про підтримку України. Зеленський наголосив, що що підтримка німців відчувається значно більше, ніж з боку уряду країни.

Також раніше радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц, який затягує передачу Україні важкого озброєння, несе відповідальність за загиблих українців внаслідок війни проти РФ.

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