"Ми несемо послання про підтримку і єдність ЄС": Макрон у Києві зробив першу заяву

Макрон у Києві зробив першу заяву / скріншот

Вранці в четвер, 16 червня, в Україну прибули лідери Франції, Німеччини та Італії - президент Еммануель Макрон, канцлер Олаф Шольц і прем'єр Італії Маріо Драгі.

Французький лідер на вокзалі в Києві заявив, що планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та поїде в Ірпінь.

"Ми несемо послання про підтримку і єдність ЄС. Це важливий момент. Президент України Володимир Зеленський отримає меседж європейської єдності, підтримки, адресований всім українцям", - заявив Макрон.

Тим часом міністр-делегат Франції з європейських справ Клеман Бон заявив, що необхідно почати переговори і надати Україні статус кандидата на членство в ЄС. При цьому, за його словами, для відповідності стандартам ЄС Україні знадобиться час.

Як пише Reuters, на організацію візиту Макрон, Шольца та Драгі пішло кілька тижнів.

"Ми тут, ми зосереджені, ми разом із президентом Зеленським вирушимо на місце військових дій, де були скоєні масові вбивства", - сказав президент Франції.

Зазначимо, раніше радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів написав у Telegram, що Шольц, Макрон і Драгі "везуть кандидатство в ЄС". За його словами, вони також везуть "прохання повернутися до переговорів з Путіним".

Нагадаємо, раніше німецький телеканал ZDF повідомив, що Шольц, Макрон і Драгі минулої ночі виїхали до Києва з польського міста Жешув.

"Візит задуманий як знак підтримки України. Переговори з українським урядом, ймовірно, будуть присвячені ходу війни, можливого вступу України в ЄС і подальшої допомоги країні", - повідомив телеканал.

До слова, не встигли Макрон, Шольц і Драгі приїхати до Києва, як почалася повітряна тривога.

Приїзд Шольца, Макрона і Драгі в Україну

Вперше про візит прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлера Німеччини Олафа Шольца і президента Франції Еммануеля Макрона заговорили ще минулими вихідними. Пізніше з'явилася інформація, що Макрон, Шольц і Драгі приїдуть в Київ вже 16 червня, але в Німеччині та Франції цю дату не підтверджували.

Інші новини: