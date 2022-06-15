Шольц несе відповідальність за смерті українців у війни проти РФ - Арестович

Арестович звинуватив Шольца у смерті українців / УНИАН, Reuters

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який затягує передачу Україні важкого озброєння, несе відповідальність за загиблих українців внаслідок війни проти РФ. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Bild.

"Пане Шольц, Ви несете відповідальність за наших загиблих солдатів і мирних жителів, щодня гинуть діти, ми щодня втрачаємо 100 солдатів, тому що ви не даєте нам важкої зброї. Українська армія сильна, ми могли б побити росіян і витіснити їх з нашої країни, але нам потрібна зброя", - сказав Олексій Арестович.

Він нагадав, що Німеччина досі не передала Україні обіцяні 88 танків Leopard, 50 зенітних самохідних установок Gepard.

"Цього вистачило б на дві бригади в українській армії. Тепер, будь у нас дві бригади де-небудь на передовій, ми могли б відбити Херсон або відкинути їх від Попасної та Сєвєродонецька. Сьогодні дві бригади - це велика сила", - додав Арестович.

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У Німеччині критикують Шольца

Нагадаємо, у Німеччині критикують канцлера Шольца через те, що він не надає Україні необхідні бронетранспортери Marder. Керівник комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнесс Штрак-Циммерман з Вільної демократичної партії закликає федеральний уряд Німеччини якомога швидше доставити в Україну 50 бойових машин піхоти Marder.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що незважаючи на рішення німецького уряду поставляти важке озброєння для України, складається враження, що канцлер Олаф Шольц не хоче цього робити і затягує час.

На зустрічі міністрів оборони країн НАТО на базі в Рамштайні було прийнято рішення передати Україні 50 зенітних самохідних установок типу Гепард. Але досі їх не надали через брак боєприпасів.

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