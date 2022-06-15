Шольц несе відповідальність за смерті українців у війни проти РФ - Арестович

Арестович розкритикував Шольца за те, що він так і не передав Україні обіцяне важке озброєння.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який затягує передачу Україні важкого озброєння, несе відповідальність за загиблих українців внаслідок війни проти РФ. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Bild.
"Пане Шольц, Ви несете відповідальність за наших загиблих солдатів і мирних жителів, щодня гинуть діти, ми щодня втрачаємо 100 солдатів, тому що ви не даєте нам важкої зброї. Українська армія сильна, ми могли б побити росіян і витіснити їх з нашої країни, але нам потрібна зброя", - сказав Олексій Арестович.
Він нагадав, що Німеччина досі не передала Україні обіцяні 88 танків Leopard, 50 зенітних самохідних установок Gepard.
"Цього вистачило б на дві бригади в українській армії. Тепер, будь у нас дві бригади де-небудь на передовій, ми могли б відбити Херсон або відкинути їх від Попасної та Сєвєродонецька. Сьогодні дві бригади - це велика сила", - додав Арестович.
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У Німеччині критикують Шольца
Нагадаємо, у Німеччині критикують канцлера Шольца через те, що він не надає Україні необхідні бронетранспортери Marder. Керівник комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнесс Штрак-Циммерман з Вільної демократичної партії закликає федеральний уряд Німеччини якомога швидше доставити в Україну 50 бойових машин піхоти Marder.
Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що незважаючи на рішення німецького уряду поставляти важке озброєння для України, складається враження, що канцлер Олаф Шольц не хоче цього робити і затягує час.
На зустрічі міністрів оборони країн НАТО на базі в Рамштайні було прийнято рішення передати Україні 50 зенітних самохідних установок типу Гепард. Але досі їх не надали через брак боєприпасів.
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