УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Шольц, Макрон і Драгі приїдуть до Києва: ЗМІ назвали дату

13 червня 2022, 11:28

Візит відбудеться за день до того, як Європейська комісія надасть висновок за заявкою України щодо отримання статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

Драгі, Макрон і Шольц
Драгі, Макрон і Шольц приїдуть до Києва 16 червня / Колаж ua.depositphotos.com, Reuters

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон відвідають Україну 16 червня.

Лідери приїдуть разом, щоби підтвердити підтримку трьох найбільших європейських країн президенту України Володимиру Зеленському. Про це пише італійське видання La Stampa.

Візит відбудеться за день до того, як Європейська комісія надасть висновок за заявкою України на отримання статусу кандидата на членство в Євросоюзі. Цей висновок стане підставою для ухвалення політичного рішення на саміті лідерів ЄС 23-24 червня.

Зазначимо, раніше німецьке видання Bild писало, що Шольц хоче приїхати до Києва разом з лідерами Франції та Італії, проте дата офіційного візиту не називалася.

Як повідомляв Главред, раніше російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський заявив, що Німеччина і Франція бояться перемоги України у війні з Росією, оскільки в цьому випадку вони втратять своє привілейоване становище в нинішній міжнародній системі.

Зазначимо, 19 травня Італія подала в ООН мирний план завершення війни Росії проти України. Документ включає чотири пункти -припинення вогню, демонтаж ліній бойових зіткнень, короткостроковий вступ України в ЄС без інтеграції в НАТО і поява нового договору про мир і безпеку в Європі.

Інші новини:

війна в Україні Еммануель Макрон новини України Олаф Шольц
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

12:32

Путін хворий психічно: лікар назвав явні ознаки марення та параної у російського диктатора

12:14

Син Лукашенка і його однокласниця прийшли на випускний у вбранні в кольорах прапора України

12:05

Гороскоп Таро на тиждень 13-19 червня: Близнюкам - щастя в любові, Ракам - заздрість, Левам - обманВідео

12:05

Відчуває "запах смаженого": Подоляк пояснив, як Лукашенко хоче умити руки від причетності до війни

11:58

"Генії" географії: як шизофреніки Кремля сплутали Херсон і ХерсонесПогляд

Реклама
11:37

"Тоді можуть початися мирні переговори": Подоляк назвав завдання "мінімум" і "максимум" для України

11:28

Шольц, Макрон і Драгі приїдуть до Києва: ЗМІ назвали датуВідео

11:10

Від ЗСУ не сховалися: українські воїни спопелили 3 російські "Гради" під СєвєродонецькомВідео

10:52

Окупантів наздогнала "кара небесна" на Харківщині: знищена жива сила і боєкомплект противникаВідео

10:36

Битва за Донбас: у британській розвідці пояснили, що визначить перебіг війниВідео

10:32

Хакери зламали центральні телеканали РФ і показали правду про війну в УкраїніВідео

10:25

"Це зрадники!": сміливі вчинки Макаревича і Гребенщикова довели путініста Газманова до істерики

09:34

Бліцкриг РФ в Сєвєродонецьку провалився: в Міноборони пояснили, що відбувається у містіВідео

09:33

Ворог має десятикратну вогневу перевагу на Луганщині - ЗалужнийВідео

09:31

Гатили з "ураганів" і мінометів: росіяни обстріляли Сумську та Дніпропетровську областіВідео

09:17

Чому кожен російський солдат гине на війні в Україні даремноПогляд

08:58

Сталін завербував французьку еліту: Піонтковський пояснив, чому Макрон підіграє ПутінуВідео

08:55

ЗСУ "покришили" росіян на Півдні: знищено багато техніки і 22 окупантиВідео

08:48

Гороскоп на сьогодні, 13 червня 2022: Ракам – підказки долі, Скорпіонам – погані передчуття, Стрільцям - пліткиВідео

08:11

Окупанти витіснили бійців ЗСУ з центру Сєвєродонецька – ГенштабВідео

Реклама
07:54

Армія РФ досягла певного успіху в наступі на Слов'янськ - Інститут вивчення війниВідео

07:19

"Ці варвари готові почати термоядерну війну": історик назвав умову застосування ядерної зброї РФ

07:00

День Святого Духа 2022: традиції, заборони і душевні привітання

06:40

Окупанти намагаються оточити Лисичанськ, але провалюють штурми - ISWВідео

06:21

Порятунок Росії від поразки, або Що не так із попередженнями Байдена про вторгненняПогляд

05:46

Перці будуть великими і солодкими: як приготувати найефективніше добриво своїми рукамиВідео

05:20

Хрусткі огірки в капустяному листі на зиму: неймовірно простий рецептВідео

04:30

ЗСУ можуть завдавати ударів по території РФ, але Зеленський повинен ухвалити рішення – ЖдановВідео

04:17

"По венах течуть блискітки": Періс Хілтон показала ніжки в божевільній блискучій сукні

04:00

Як навчитися менше їсти: експерти назвали найдієвіші способи

03:47

Патріотизм у деталях: Санта Дімопулос підкорює столицю в грайливому міні

03:15

"Прийняла найкрасивіше рішення у житті": Наталія Могилевська заінтригувала великими змінами

03:10

На Україну налетить сильний шторм та різке похолодання: синоптики назвали датуВідео

02:40

Ціни на бензин різко впали: де на АЗС поміняли цінникиВідео

02:07

"Летают ангелы незримо, храня в пути твоих детей": гурт Ногу свело! випустив пісню "Україна"Відео

00:54

Чим корисна зелень та як її вживати: поради тренера

00:51

Прикмети на 13 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:29

Близько лінія фронту: в Гуляйполі знищили майже всю інфраструктуруВідео

00:07

Пара з 11 сезону шоу Холостяк розпалася: Анна Богдан пішла від Михайла Заливако

00:01

"Нікуди не зникне після війни": Боррель підтримав скандальний заклик МакронаВідео

Реклама
12 червня, неділя
23:24

Рашисти вдарили по Вуглегірській ТЕС: спалахнула пожежа, тривають важкі боїВідео

23:02

Справжнє диво: з-під завалів у Горенці дістали живого котаВідео

22:43

У Лисичанську під обстрілами загинула шестирічна дитина - ОВАВідео

22:41

"Тривають дуже жорстокі бої": Зеленський назвав основні цілі окупантівВідео

22:30

"У тебе очі лисиці, у мене хода вовча": рецензія на мультфільм "Поганці"Відео

22:17

Втрати Росії в червні можуть перевищити 40 тисяч солдатів - ЗеленськийВідео

22:11

"Ех, Олег, що ж ти покинув своїх вовчиць": колишня дружина Кензова підколола Винника за мовчання

21:56

"Дорога в один кінець": генерал ЗСУ про спробу окупантів захопити МиколаївВідео

21:31

Гороскоп Таро на липень: Левам варто поберегти серце, Діви почнуть все з нуля, на Раків чекає успіхВідео

21:26

Для окупантів почнеться пекло в серпні: екстрасенс назвав дату програшу РФ війни в УкраїніВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти