Шольц, Макрон і Драгі приїдуть до Києва: ЗМІ назвали дату

Драгі, Макрон і Шольц приїдуть до Києва 16 червня / Колаж ua.depositphotos.com, Reuters

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон відвідають Україну 16 червня.

Лідери приїдуть разом, щоби підтвердити підтримку трьох найбільших європейських країн президенту України Володимиру Зеленському. Про це пише італійське видання La Stampa.

Візит відбудеться за день до того, як Європейська комісія надасть висновок за заявкою України на отримання статусу кандидата на членство в Євросоюзі. Цей висновок стане підставою для ухвалення політичного рішення на саміті лідерів ЄС 23-24 червня.

Зазначимо, раніше німецьке видання Bild писало, що Шольц хоче приїхати до Києва разом з лідерами Франції та Італії, проте дата офіційного візиту не називалася.

Як повідомляв Главред, раніше російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський заявив, що Німеччина і Франція бояться перемоги України у війні з Росією, оскільки в цьому випадку вони втратять своє привілейоване становище в нинішній міжнародній системі.

Зазначимо, 19 травня Італія подала в ООН мирний план завершення війни Росії проти України. Документ включає чотири пункти -припинення вогню, демонтаж ліній бойових зіткнень, короткостроковий вступ України в ЄС без інтеграції в НАТО і поява нового договору про мир і безпеку в Європі.

Інші новини: