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Шольц може передати Україні менше РСЗВ Mars II, ніж обіцяв - ЗМІ

15 червня 2022, 13:47

Замість чотирьох обіцяних німецьких систем залпового вогню Україна може отримати лише три.

Україна може отримати менше німецьких РСЗВ Mars II / коллаж фото УНИАН Lockheed Martin

Німеччина все ж планує поставити Україні реактивні системи залпового вогню Mars II. Однак замість чотирьох РСЗВ Україна може отримати лише три. Про це заявили у Business Insider.

Про відповідний план збирається повідомити міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт на зустрічі міністрів ЄС. Німеччина може зменшити кількість РСЗВ через нестачу боєприпасів.

У виданні повідомляють, що Німеччина не може виділити велику частину власних боєприпасів, а використовувати інші не вдасться через відсутність оновлення програмного забезпечення. Це оновлення анонсується аж на кінець року.

Як зазначається, реактивні системи залпового вогню Mars II можуть надійти в Україну у серпні-вересні. Перед цим українські воїни повинні будуть пройти навчання, аби навчитися ними користуватися.

За даними видання, Німеччина поставить Україні РСЗВ лише тому, що США хочуть поставити додаткові боєприпаси для Mars II. Слід зазначити, що у Німеччині менше половини цих систем перебувають у робочому стані, більше їх не випускають.

Також повідомляється, що у червні Україна може отримати від Німеччини сім самохідних гаубиць, а з 30 липня - зенітні установки Gepard.

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Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що канцлер Німеччини Олаф Шольс винний у смерті українців, які гинуть внаслідок війни. Таку заяву він зробив через затримки постачання важкого озброєння з Німеччини.

У Німеччині критикують Шольца

Нагадаємо, у Німеччині критикують канцлера Шольца через те, що він не надає Україні необхідні бронетранспортери Marder. Керівник комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнесс Штрак-Циммерман з Вільної демократичної партії закликає федеральний уряд Німеччини якомога швидше доставити в Україну 50 бойових машин піхоти Marder.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що незважаючи на рішення німецького уряду поставляти важке озброєння для України, складається враження, що канцлер Олаф Шольц не хоче цього робити і затягує час.

На зустрічі міністрів оборони країн НАТО на базі в Рамштайні було прийнято рішення передати Україні 50 зенітних самохідних установок типу Гепард. Але досі їх не надали через брак боєприпасів.

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