В Україні розробляють новий законопроект про мобілізацію.

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Заберуть і освітян: в Україні планують посилити мобілізацію / колаж: Главред, фото: УНІАН

У Верховній Раді України розробляють новий законопроект про мобілізацію. Тепер до складу ЗСУ планують призвати і співробітників сфери освіти. Однак не всіх. Мобілізацією планують торкнутися тих, хто працює на неповну ставку. Про це повідомили у редакції "Фокус".

Мобілізація педагогів

Голова комітету Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак при цьому переконаний, що забирати на війну вчителів, лікарів та інших важливих фахівців не зовсім правильно. На його думку, від призову повинні бути "захищені" як мінімум ті, хто працює на 0,75 ставки. Цей показник вказує на основне місце роботи і те, що людина, в першу чергу, викладач.

Що говорить адвокат

За словами адвоката у сфері військового права Євген Зурнаджі, цей закон, якщо його приймуть, завдасть конкретного удару по сфері освіти. Вся справа в тому, що для отримання акредитації, навчальний заклад повинен мати певний штат докторів і кандидатів наук.

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Слідчо, багато закладів вищої освіти таким чином опиняються в зоні ризику втрати акредитації через втрату важливих кадрів під час мобілізації викладачів.

Однак при цьому, для когось такий результат подій буде навіть вигідним. Адже деякі викладачі зможуть перейти з 0,25 ставки на повну.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, в Україні вже майже два роки триває війна з Росією, відповідно - діє воєнний стан і проходить мобілізація. Однак співвідношення тих, хто в тилу і тих, хто у військовій формі - має суттєво змінитися. Таку думку висловив екскомандир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий.

Також, експерт і ветеран сказав, що в Україні потрібно мобілізувати 100 тисяч українців. Для цього потрібно зменшити відомствам квоту на бронювання працівників.

Крім іншого, в Міжнародний день волонтерів, народний депутат Верховної Ради Мар'яна Безугла висловила пропозицію відправити всіх волонтерів України, включаючи жінок, на фронт.

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