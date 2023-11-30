У НАТО заявили, що війна не закінчиться в 2024 році: Путін не проявляє втоми

У Північноатлантичному альянсі зробили серйозну заяву про кінець війни між Україною і Росією.

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У НАТО заявили, що війна не закінчиться в 2024 році / колаж: Главред, фото: Вікімедіа, 43 ОМБ

Війна може не закінчитися в 2024 році. Такі побоювання заявили в НАТО. Про це повідомили у виданні Euractiv.

Деякі представники НАТО вважають, що Україна не зможе повністю витіснитb всі окупаційні війська РФ зі своєї території і до кінця наступного року.

У виданні підкреслили, що чиновник НАТО, який про це повідомив, вважав за краще залишитися анонімним.

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При цьому в редакції також додали, що генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг вже повідомляв, що дії російського диктатора Володимира Путіна не вказують на те, що він втомився. Крім іншого, у головного окупанта виробилася висока толерантність до втрат і накопичився великий запас ракет перед зимовим періодом. Також незмінними залишилися і російські цілі на території України.

"Ми не повинні недооцінювати Росію", — додав він.

Однак союзники із заходу стверджують, що військова підтримка Києва залишиться незмінною і зменшуватися не буде. І все ж з поставками є проблеми. Забезпечення замовлень на зброю, особливо ракети і боєприпаси, для оборонної промисловості і прагнення до прискорення виробництва йдуть не зовсім так, як планувалося, повідомили редакції три дипломати НАТО, піднімаючи питання про те, чи зможе Захід утримувати лінію в найближчі місяці.

Нагадаємо, країни НАТО не втомилися від розв'язаної агресором Росією війни проти України і збільшать підтримку ЗСУ. Київ отримав більш позитивний сигнал, ніж очікував. Про це заявив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Тажке, представник НАТО спростував твердження про відсутність планів досягнення військових цілей у військового керівництва України і висловив підтримку ефективності у веденні війни ЗСУ. Про це сказав чиновник Альянсу на брифінгу в Брюсселі.

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